https://uz.sputniknews.ru/20231128/sentralnaya-aziya-migranty-moskvichi-sennosti-opros-41283734.html

Мигранты из ЦА ценят справедливость больше москвичей

Мигранты из ЦА ценят справедливость больше москвичей

Самое критичное отношение к иностранным мигрантам в России — у москвичей. Это общеизвестный факт, объясняемый в первую очередь тем, что именно в столице больше всего приезжих (в том числе нелегальных) из бывших советских республик, в первую очередь центральноазиатских.

2023-11-28T13:10+0500

2023-11-28T13:10+0500

2023-11-28T15:26+0500

россия

аналитика

общество

миграция

москва

центральная азия

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Отдельных свежих опросов по Москве нет, но, скорее всего, они не особо отличаются от общероссийской выборки, а по ней получается, что 70% выступают за ужесточение законодательства о миграции, более 60% отрицательно относятся к большому притоку мигрантов из стран ЦА, а более половины — против предоставления им российского гражданства.Поэтому так удивили многих результаты обнародованного на днях опроса, проведенного Институтом демографических исследований РАН. "Это заказной опрос, заказанный лоббистами завоза мигрантов — чтобы показать, что мигранты лучше москвичей!" — возмущаются его результатами. Конечно, демографы опросили всего тысячу человек, причем в возрасте 18-45 лет, из числа москвичей, жителей Подмосковья и мигрантов из четырех центральноазиатских республик — так что при желании можно поставить результаты опроса под сомнение. Но если не искать подвоха и посмотреть на цифры объективно, то всем будет больше пользы — в первую очередь самим москвичам, а также всей России.Демографов интересовала шкала ценностей респондентов — и выяснилось, что у москвичей и центральноазиатских мигрантов она ощутимо различается. Не по всем позициям, конечно: например, желание "жить в мире, чувствовать себя в безопасности и не ощущать угрозы насилия" важно для 29% москвичей и 30%мигрантов, а стремление "быть богатым человеком, чтобы ни в чем себе не отказывать" ценят 26,5% столичных жителей и 25,6% мигрантов. Даже желание "иметь интересную работу, позволяющую проявить свои способности и таланты", характерное для 42% москвичей, близко 31% мигрантов — разрыв сильный, но вполне объяснимый.Но при сравнении всей шкалы ценностей обнаруживаются серьезнейшие различия. Для москвичей на первом месте "интересная работа" (42%), а для мигрантов — крепкая семья и хорошие дети. Так считают почти 57%, а среди столичных жителей — всего 25. Огромная разница! И многодетную семью хотят 42% мигрантов — и всего 17 у москвичей. Причем это не только мечта: в возрастной группе 18-25 лет у 14% мигрантов уже есть дети, а среди жителей Московской агломерации — менее чем у восьми.И семейными ценностями различия не исчерпываются. Уважение со стороны окружающих назвали ценностью 35% мигрантов и только 9% жителей российской столицы. Важно "жить по правде, совести, справедливости" для 27% выходцев из ЦА и 15% москвичей. Стремление к Богу и следование заповедям в качестве ценности указали 20%мигрантов и 4% москвичей.То есть мы видим различие между среднеазиатским мусульманским укладом и русским столичным? Ведь ценности определяются традициями: по данным этого же опроса, национальные, этнические традиции являются значимыми для 80% мигрантов и 64%москвичей, а религиозные, соответственно, для 74 и 43. И получается, что среднеазиатские мусульмане лучше, чище и многодетнее русских москвичей, — то есть за ними будущее? Может быть, поэтому москвичи хотят ограничить миграцию, потому что стали индивидуалистами, но чувствуют конкуренцию, угрозу своему будущему?Тут надо сразу же разделить две совершенно разные темы — угрозу вытеснения коренного населения пришлым и ценностные различия. Нашествие иноплеменных, инокультурных мигрантов (трудовых или беженцев, неважно) не приветствует ни один народ в мире — от Японии до Марокко. Даже искусственные нации (США, Бразилия и т. д.), составленные из смеси различных мигрантов, не рады наплыву большого количества новых мигрантов — а что уж говорить о таких крупных самостоятельных народах, как русский.Недовольство москвичей мигрантами связано даже не с различием культур и языков, а с тем, что ни один народ не согласится менять свой уклад жизни ради другого (а в случае массовой миграции постепенное изменение уклада становится неизбежным). Центральноазиатские мусульмане не хуже и не лучше русских — они просто другие. И у них есть своя родина, которую, кстати, русские в свое время помогали им обустраивать в рамках общего государства, а потом, после его распада, были вынуждены массово покидать обжитые места.То есть россияне — и москвичи в том числе — хотят сохранить свои уклад, культуру, язык на своей земле. И поэтому имеют полное право ограничивать миграционный приток так, как считают нужным и правильным. Тут не может быть никаких возражений, но вот дальше начинается уже вторая тема.У мусульман из ЦА, приезжающих на заработки в Россию, лучше сохранилось традиционное общество — отсюда и стремление к справедливости, и желание уважения со стороны окружающих, и многодетность. Но так ведь это как раз то, что мы хотим укрепить в русском народе, именно это поможет нам восстановить свою силу и уверенность в себе. Так может, нам нужно учиться у центральноазиатских мигрантов соборности и чадолюбию?Нет, это просто невозможно — потому что учиться нужно на собственном, русском опыте и принципах. Исламский уклад кыргызов, узбеков и таджиков не хуже и не лучше русского, но он другой, основан на тысячелетнем опыте жизни центральноазиатских народов. Русские создали свою цивилизацию — православную, имперскую, советскую. Частью которой в свое время стали и центральноазиатские народы, сохранившие при этом свою самобытность. Для русских идеальной будет ситуация, при которой народы ЦА будут обустраивать собственные страны — в союзе и сотрудничестве с Россией, оставаясь при этом в нашей геополитической и отчасти даже цивилизационной орбите. А Россия сможет сама, своими силами обеспечить свой рост и развитие, восстановив свои ценности (не "традиционные", а единственно возможные), приумножив свой народ. И тогда выяснится, что наши ценности близки, но выражаются на разных языках и в рамках разных культур.Ну а насчет москвичей нужно понимать только одно — среди опрошенных демографами жителей Москвы и Подмосковья дай бог если хотя бы треть является москвичами во втором поколении. Абсолютное большинство — это родившиеся в столице у приехавших на ее завоевание иногородних или же просто уроженцы других мест (в том числе и совсем не русские). То есть люди, изначально бросившие свой родной город ради поиска "лучшей жизни" — оторвавшиеся от своего уклада, семьи, настроившиеся на борьбу за место под солнцем. И в отличие от большей части центральноазиатских трудовых мигрантов они приехали не заработать деньги для оставшейся на родине семьи и не мечтают вернуться домой — они отряхнули (или готовы отряхнуть) прах своей малой родины со своих ног. Я не осуждаю их за это, но было бы странно ждать от них традиционной шкалы ценностей. Но ведь Москва (если говорить про жителей) это в самом деле не вся Россия, а в России в целом с приоритетом ценностей все обстоит сильно по-другому. Куда ближе к тому, о чем говорят временно живущие в столице РФ центральноазиатские мигранты.

россия

центральная азия

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2023

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мигранты ца москвичи справедливость ценности