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https://uz.sputniknews.ru/20231128/tashkent-istoriya-foto-41012500.html
Ташкент тогда и сейчас — фото
Ташкент тогда и сейчас — фото
У столицы Узбекистана богатая история, уходящая корнями вглубь веков. На протяжении столетий древний и вечно молодой город пережил множество событий, превратившись из небольшого поселения в современный мегаполис.
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Многое в облике города меняется, а что-то сохраняет свою аутентичность. Ташкент тогда и сейчас — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
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ташкент раньше и сейчас столица узбекистана богатая история
ташкент раньше и сейчас столица узбекистана богатая история

Ташкент тогда и сейчас — фото

14:15 28.11.2023 (обновлено: 15:25 28.11.2023)
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У столицы Узбекистана богатая история, уходящая корнями вглубь веков. На протяжении столетий древний и вечно молодой город пережил множество событий, превратившись из небольшого поселения в современный мегаполис.
Многое в облике города меняется, а что-то сохраняет свою аутентичность. Ташкент тогда и сейчас — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Дмитрий Чернов

10.06.1967. Сотрудник отдела по регулированию уличного движения ГАИ Ташкента старшина Сардор Касымов на посту на проспекте Навои. Легендарный регулировщик с буденновскими усами был одной из живых достопримечательностей столицы Узбекистана. Репортаж о нем был напечатан в журнале "Огонек" 1966 года

10.06.1967. Сотрудник отдела по регулированию уличного движения ГАИ Ташкента старшина Сардор Касымов на посту на проспекте Навои. Легендарный регулировщик с буденновскими усами был одной из живых достопримечательностей столицы Узбекистана. Репортаж о нем был напечатан в журнале &quot;Огонек&quot; 1966 года - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Дмитрий Чернов

10.06.1967. Сотрудник отдела по регулированию уличного движения ГАИ Ташкента старшина Сардор Касымов на посту на проспекте Навои. Легендарный регулировщик с буденновскими усами был одной из живых достопримечательностей столицы Узбекистана. Репортаж о нем был напечатан в журнале "Огонек" 1966 года

© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Сотрудник службы безопасности дорожного движения на улице Ташкента. Наши дни

Сотрудник службы безопасности дорожного движения на улице Ташкента. Наши дни - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Abdubakir Yunusov

Сотрудник службы безопасности дорожного движения на улице Ташкента. Наши дни

© Sputnik / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

12.07.1963. Медресе Кукельдаш - самое крупное медресе и один из наиболее известных исторических памятников Ташкента. Памятник архитектуры XVI века, расположен в исторической части города. В названии медресе увековечено имя строителя, визиря династии Шейбанидов по прозвищу Кукельдаш (молочный брат хана). За пять лет до появления этого фото специалисты провели реставрацию медресе, пострадавшего во время землетрясения 1868 года.

12.07.1963. Медресе Кукельдаш - самое крупное медресе и один из наиболее известных исторических памятников Ташкента. Памятник архитектуры XVI века, расположен в исторической части города. В названии медресе увековечено имя строителя, визиря династии Шейбанидов по прозвищу Кукельдаш (молочный брат хана). За пять лет до появления этого фото специалисты провели реставрацию медресе, пострадавшего во время землетрясения 1868 года. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Георгий Зельма
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12.07.1963. Медресе Кукельдаш - самое крупное медресе и один из наиболее известных исторических памятников Ташкента. Памятник архитектуры XVI века, расположен в исторической части города. В названии медресе увековечено имя строителя, визиря династии Шейбанидов по прозвищу Кукельдаш (молочный брат хана). За пять лет до появления этого фото специалисты провели реставрацию медресе, пострадавшего во время землетрясения 1868 года.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Медресе Кукельдаш и мечеть Ходжа Ахрар Вали. Наши дни

Медресе Кукельдаш и мечеть Ходжа Ахрар Вали. Наши дни - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Медресе Кукельдаш и мечеть Ходжа Ахрар Вали. Наши дни

© Sputnik / А. Варфоломеев

01.05.1976. Ташкентский международный аэропорт. Здание аэровокзала

01.05.1976. Ташкентский международный аэропорт. Здание аэровокзала - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / А. Варфоломеев

01.05.1976. Ташкентский международный аэропорт. Здание аэровокзала

© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"

Эстакада Международного аэропорта "Ташкент". Наши дни

Эстакада Международного аэропорта &quot;Ташкент&quot;. Наши дни - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"

Эстакада Международного аэропорта "Ташкент". Наши дни

© Sputnik / Б. Мазур

01.07.1971. Узбекская ССР. Начальник штаба ВВС Франции, армейский генерал авиации Габриэль Готье и сопровождающие его лица у входа в ташкентский филиал Центрального музея В.И. Ленина. Здание музея построено за год до этого события

01.07.1971. Узбекская ССР. Начальник штаба ВВС Франции, армейский генерал авиации Габриэль Готье и сопровождающие его лица у входа в ташкентский филиал Центрального музея В.И. Ленина. Здание музея построено за год до этого события - Sputnik Узбекистан
7/16
© Sputnik / Б. Мазур

01.07.1971. Узбекская ССР. Начальник штаба ВВС Франции, армейский генерал авиации Габриэль Готье и сопровождающие его лица у входа в ташкентский филиал Центрального музея В.И. Ленина. Здание музея построено за год до этого события

© Sputnik / Актан Темирканов

Сегодня в этом здании находится Государственный музей истории Узбекистана

Сегодня в этом здании находится Государственный музей истории Узбекистана - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Актан Темирканов

Сегодня в этом здании находится Государственный музей истории Узбекистана

© Sputnik / Рудольф Алфимов

01.04.1988. Узбекская ССР. Здание Узбекского Национального театра кукол. Оно построено за 9 лет до этого фото. Театр открылся 26 декабря 1939 года премьерой спектакля "Большой Иван" С. Образцова и С.Преображенского. Изначально он располагался в православном храме на улице Карла Маркса

01.04.1988. Узбекская ССР. Здание Узбекского Национального театра кукол. Оно построено за 9 лет до этого фото. Театр открылся 26 декабря 1939 года премьерой спектакля &quot;Большой Иван&quot; С. Образцова и С.Преображенского. Изначально он располагался в православном храме на улице Карла Маркса - Sputnik Узбекистан
9/16
© Sputnik / Рудольф Алфимов

01.04.1988. Узбекская ССР. Здание Узбекского Национального театра кукол. Оно построено за 9 лет до этого фото. Театр открылся 26 декабря 1939 года премьерой спектакля "Большой Иван" С. Образцова и С.Преображенского. Изначально он располагался в православном храме на улице Карла Маркса

© Sputnik

Узбекский национальный театр кукол. Наши дни. Это здание театр получил в 1979 году. Ремонт в нем не проводился в течение 40 лет. В ходе реконструкции на фасаде не только сохранили элементы сказочного декора, но и добавили к ним новые. А во внутреннем дворике театра появились фонтаны с подсветкой

Узбекский национальный театр кукол. Наши дни. Это здание театр получил в 1979 году. Ремонт в нем не проводился в течение 40 лет. В ходе реконструкции на фасаде не только сохранили элементы сказочного декора, но и добавили к ним новые. А во внутреннем дворике театра появились фонтаны с подсветкой - Sputnik Узбекистан
10/16
© Sputnik

Узбекский национальный театр кукол. Наши дни. Это здание театр получил в 1979 году. Ремонт в нем не проводился в течение 40 лет. В ходе реконструкции на фасаде не только сохранили элементы сказочного декора, но и добавили к ним новые. А во внутреннем дворике театра появились фонтаны с подсветкой

© Sputnik / Игорь Виноградов

01.09.1978. Театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. Строительство театра началось в 1939 году, а приостановлено в 1942 из-за трудностей военного времени. В возобновленном в 1945 году строительстве участвовали японские военнопленные из Кваньтунской армии

01.09.1978. Театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. Строительство театра началось в 1939 году, а приостановлено в 1942 из-за трудностей военного времени. В возобновленном в 1945 году строительстве участвовали японские военнопленные из Кваньтунской армии - Sputnik Узбекистан
11/16
© Sputnik / Игорь Виноградов

01.09.1978. Театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. Строительство театра началось в 1939 году, а приостановлено в 1942 из-за трудностей военного времени. В возобновленном в 1945 году строительстве участвовали японские военнопленные из Кваньтунской армии

© Фото: Госкомтуризм Узбекистана

Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои. Наши дни. С 2012 по 2015 года проводилась реконструкция здания театра. В это время спектакли проходили на сцене Дворца "Туркистон"

Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои. Наши дни. С 2012 по 2015 года проводилась реконструкция здания театра. В это время спектакли проходили на сцене Дворца &quot;Туркистон&quot; - Sputnik Узбекистан
12/16
© Фото: Госкомтуризм Узбекистана

Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои. Наши дни. С 2012 по 2015 года проводилась реконструкция здания театра. В это время спектакли проходили на сцене Дворца "Туркистон"

© Sputnik / А. Варфоломеев

01.06.1971. Здание легендарного кафе "Голубые купола", построенное по проекту архитектора Виля Муратова

01.06.1971. Здание легендарного кафе &quot;Голубые купола&quot;, построенное по проекту архитектора Виля Муратова - Sputnik Узбекистан
13/16
© Sputnik / А. Варфоломеев

01.06.1971. Здание легендарного кафе "Голубые купола", построенное по проекту архитектора Виля Муратова

© Sputnik/Элина Бекназарова

Кафе "Голубые купола" в Ташкенте. Наши дни

Кафе &quot;Голубые купола&quot; в Ташкенте. Наши дни - Sputnik Узбекистан
14/16
© Sputnik/Элина Бекназарова

Кафе "Голубые купола" в Ташкенте. Наши дни

© Sputnik / Олег Макаров

29.05.1989. Гостиница "Узбекистан" в Ташкенте— место проведения первой встречи породненных городов СССР и США. Семнадцатиэтажное здание гостиницы, рассчитанное на 278 мест, построено в 1974 году. Архитектура представляет собой сочетание европейского и восточного стилей. В отделке использованы мрамор, гранит, ракушечник, стекло, ценные породы дерева, в интерьерах — роспись, витраж, керамика, резьба по дереву, чеканка по металлу. В 80-е в Ташкенте раз в два года проводился Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки и именно гостиница "Узбекистан" принимала гостей из разных стран

29.05.1989. Гостиница &quot;Узбекистан&quot; в Ташкенте— место проведения первой встречи породненных городов СССР и США. Семнадцатиэтажное здание гостиницы, рассчитанное на 278 мест, построено в 1974 году. Архитектура представляет собой сочетание европейского и восточного стилей. В отделке использованы мрамор, гранит, ракушечник, стекло, ценные породы дерева, в интерьерах — роспись, витраж, керамика, резьба по дереву, чеканка по металлу. В 80-е в Ташкенте раз в два года проводился Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки и именно гостиница &quot;Узбекистан&quot; принимала гостей из разных стран - Sputnik Узбекистан
15/16
© Sputnik / Олег Макаров

29.05.1989. Гостиница "Узбекистан" в Ташкенте— место проведения первой встречи породненных городов СССР и США. Семнадцатиэтажное здание гостиницы, рассчитанное на 278 мест, построено в 1974 году. Архитектура представляет собой сочетание европейского и восточного стилей. В отделке использованы мрамор, гранит, ракушечник, стекло, ценные породы дерева, в интерьерах — роспись, витраж, керамика, резьба по дереву, чеканка по металлу. В 80-е в Ташкенте раз в два года проводился Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки и именно гостиница "Узбекистан" принимала гостей из разных стран

© Sputnik / Актан Темирканов / Перейти в фотобанк

"Узбечка", как ласково называют гостиницу местные жители, не только остается одной из ташкентских достопримечательностей, но и востребованным и отелем. На близлежащей территории часто проводятся различные мероприятия. В их числе конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана

&quot;Узбечка&quot;, как ласково называют гостиницу местные жители, не только остается одной из ташкентских достопримечательностей, но и востребованным и отелем. На близлежащей территории часто проводятся различные мероприятия. В их числе конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана - Sputnik Узбекистан
16/16
© Sputnik / Актан Темирканов
/
Перейти в фотобанк

"Узбечка", как ласково называют гостиницу местные жители, не только остается одной из ташкентских достопримечательностей, но и востребованным и отелем. На близлежащей территории часто проводятся различные мероприятия. В их числе конный парад, посвященный 32-ой годовщине независимости Узбекистана

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