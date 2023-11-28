https://uz.sputniknews.ru/20231128/tashkent-istoriya-foto-41012500.html

Ташкент тогда и сейчас — фото

Ташкент тогда и сейчас — фото

У столицы Узбекистана богатая история, уходящая корнями вглубь веков. На протяжении столетий древний и вечно молодой город пережил множество событий, превратившись из небольшого поселения в современный мегаполис.

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ташкент

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Многое в облике города меняется, а что-то сохраняет свою аутентичность. Ташкент тогда и сейчас — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.

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ташкент раньше и сейчас столица узбекистана богатая история