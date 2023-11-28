https://uz.sputniknews.ru/20231128/uzbekistan-onlayn-ochered-xadj-41280570.html
В Узбекистане список граждан, отправляющихся в Хадж, разместят в открытом доступе
В Узбекистане список граждан, отправляющихся в Хадж, разместят в открытом доступе
В перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных будет включена информация о единой онлайн-очереди паломников.
2023-11-28T09:55+0500
2023-11-28T09:55+0500
2023-11-28T10:36+0500
общество
узбекистан
указ
президент
хадж
паломничество
электронная очередь
агентство по противодействию коррупции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/07/1e/14658938_0:83:3345:1964_1920x0_80_0_0_7c6042d88973f5229c25221797c5c8cd.jpg
ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря 2023 года перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, дополнится сведениями о единой онлайн-очереди паломников для выезда в Хадж. Это предусмотрено соответствующим указом президента.Документ принят в целях повышения эффективности работы в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшего расширения масштаба и обеспечения беспрепятственного доступа к открытым данным по важным социальным вопросам, а также реализации задач, определенных Стратегией "Узбекистан – 2030".Информация о единой онлайн-очереди паломников, ожидающих выезда в Хадж, размещенная в открытом доступе, будет составлена в разрезе регионов и включать дату постановки в очередь лица, выезжающего для осуществления паломничества, а также его порядковый номер в списке.Эти меры являются частью системы предотвращения коррупционных преступлений. Предложение о ее внедрении выдвинули Национальный совет и Агентство по противодействию коррупции, а также Генеральная прокуратура Узбекистана.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/07/1e/14658938_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_e7d6a902cbd3a81fd0adf47bc499893b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан список граждан отправка хадж открытый доступ онлайн-очередь паломники
узбекистан список граждан отправка хадж открытый доступ онлайн-очередь паломники
В Узбекистане список граждан, отправляющихся в Хадж, разместят в открытом доступе
09:55 28.11.2023 (обновлено: 10:36 28.11.2023)
В перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, включат информацию о единой онлайн-очереди паломников.
ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik.
В Узбекистане с 1 декабря 2023 года перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, дополнится сведениями о единой онлайн-очереди паломников для выезда в Хадж. Это предусмотрено соответствующим указом
президента.
Документ принят в целях повышения эффективности работы в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшего расширения масштаба и обеспечения беспрепятственного доступа к открытым данным по важным социальным вопросам, а также реализации задач, определенных Стратегией "Узбекистан – 2030".
Информация о единой онлайн-очереди паломников, ожидающих выезда в Хадж, размещенная в открытом доступе, будет составлена в разрезе регионов и включать дату постановки в очередь лица, выезжающего для осуществления паломничества, а также его порядковый номер в списке.
Эти меры являются частью системы предотвращения коррупционных преступлений. Предложение о ее внедрении выдвинули Национальный совет и Агентство по противодействию коррупции, а также Генеральная прокуратура Узбекистана.