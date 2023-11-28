https://uz.sputniknews.ru/20231128/uzbekistan-onlayn-ochered-xadj-41280570.html

В Узбекистане список граждан, отправляющихся в Хадж, разместят в открытом доступе

В Узбекистане список граждан, отправляющихся в Хадж, разместят в открытом доступе

В перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных будет включена информация о единой онлайн-очереди паломников.

2023-11-28T09:55+0500

2023-11-28T09:55+0500

2023-11-28T10:36+0500

общество

узбекистан

указ

президент

хадж

паломничество

электронная очередь

агентство по противодействию коррупции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/07/1e/14658938_0:83:3345:1964_1920x0_80_0_0_7c6042d88973f5229c25221797c5c8cd.jpg

ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik. В Узбекистане с 1 декабря 2023 года перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, дополнится сведениями о единой онлайн-очереди паломников для выезда в Хадж. Это предусмотрено соответствующим указом президента.Документ принят в целях повышения эффективности работы в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшего расширения масштаба и обеспечения беспрепятственного доступа к открытым данным по важным социальным вопросам, а также реализации задач, определенных Стратегией "Узбекистан – 2030".Информация о единой онлайн-очереди паломников, ожидающих выезда в Хадж, размещенная в открытом доступе, будет составлена в разрезе регионов и включать дату постановки в очередь лица, выезжающего для осуществления паломничества, а также его порядковый номер в списке.Эти меры являются частью системы предотвращения коррупционных преступлений. Предложение о ее внедрении выдвинули Национальный совет и Агентство по противодействию коррупции, а также Генеральная прокуратура Узбекистана.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан список граждан отправка хадж открытый доступ онлайн-очередь паломники