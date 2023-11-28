https://uz.sputniknews.ru/20231128/uzbekistan-rossiya-agrologisticheskiy-kompleks-41290967.html

В Узбекистане открылся узбекско-российский агрологистический комплекс

В Узбекистане открылся узбекско-российский агрологистический комплекс

Вице-премьер правительства РФ: Масштаб крупнейшего в республике комплекса позволяет назвать его стратегическим объектом, вносящим серьёзный вклад в продовольственную безопасность обеих стран.

2023-11-28T17:15+0500

2023-11-28T17:15+0500

2023-11-28T17:23+0500

узбекистан

россия

запуск

совместное предприятие

джизакская область

сельское хозяйство

аграрный комплекс

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ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik.В Джизакской области состоялся торжественный запуск первого этапа узбекско-российского совместного предприятия "BMB-NRC Agrologistics", сообщает Торгпредство РФ в РУз.Комплекс будет предоставлять участникам сельскохозяйственного рынка услуги:В режиме видеоконференцсвязи к участникам церемонии обратился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.Кроме того, новый комплекс станет важным звеном в развитии проекта "Агроэкспресс".Также по словам Оверчука, масштаб комплекса позволяет назвать его стратегическим объектом, вносящим серьезный вклад в продовольственную безопасность обеих стран.Для справки: В настоящее время российский бизнес реализует в Узбекистане более 90 инвестпроектов на сумму около $28 млрд в различных областях, включая легкую и химическую промышленность, горнодобывающую и нефтегазовую отрасли, металлургию, автомобилестроение, фармацевтику, энергетику, телекоммуникации, транспортно-логистическую инфраструктуру.Приоритетное место в торговых отношениях между РУз и РФ занимает сельское хозяйство. Показатели двусторонней торговли за прошедший период 2023 года составили более $1 млрд.

узбекистан

россия

джизакская область

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