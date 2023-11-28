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https://uz.sputniknews.ru/20231128/uzbekistan-rossiya-agrologisticheskiy-kompleks-41290967.html
В Узбекистане открылся узбекско-российский агрологистический комплекс
В Узбекистане открылся узбекско-российский агрологистический комплекс
Вице-премьер правительства РФ: Масштаб крупнейшего в республике комплекса позволяет назвать его стратегическим объектом, вносящим серьёзный вклад в продовольственную безопасность обеих стран.
2023-11-28T17:15+0500
2023-11-28T17:23+0500
узбекистан
россия
запуск
совместное предприятие
джизакская область
сельское хозяйство
аграрный комплекс
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ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik.В Джизакской области состоялся торжественный запуск первого этапа узбекско-российского совместного предприятия "BMB-NRC Agrologistics", сообщает Торгпредство РФ в РУз.Комплекс будет предоставлять участникам сельскохозяйственного рынка услуги:В режиме видеоконференцсвязи к участникам церемонии обратился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.Кроме того, новый комплекс станет важным звеном в развитии проекта "Агроэкспресс".Также по словам Оверчука, масштаб комплекса позволяет назвать его стратегическим объектом, вносящим серьезный вклад в продовольственную безопасность обеих стран.Для справки: В настоящее время российский бизнес реализует в Узбекистане более 90 инвестпроектов на сумму около $28 млрд в различных областях, включая легкую и химическую промышленность, горнодобывающую и нефтегазовую отрасли, металлургию, автомобилестроение, фармацевтику, энергетику, телекоммуникации, транспортно-логистическую инфраструктуру.Приоритетное место в торговых отношениях между РУз и РФ занимает сельское хозяйство. Показатели двусторонней торговли за прошедший период 2023 года составили более $1 млрд.
узбекистан
россия
джизакская область
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узбекистан открытие узбекско-российский агрологистический комплекс продовольственная безопасность
узбекистан открытие узбекско-российский агрологистический комплекс продовольственная безопасность

В Узбекистане открылся узбекско-российский агрологистический комплекс

17:15 28.11.2023 (обновлено: 17:23 28.11.2023)
© Торгпредство России в УзбекистанеЦеремония открытия российско-узбекского Агрологистического комплекса.
Церемония открытия российско-узбекского Агрологистического комплекса. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2023
© Торгпредство России в Узбекистане
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Вице-премьер правительства РФ: Масштаб крупнейшего в республике комплекса позволяет назвать его стратегическим объектом, вносящим серьезный вклад в продовольственную безопасность обеих стран.
ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik.В Джизакской области состоялся торжественный запуск первого этапа узбекско-российского совместного предприятия "BMB-NRC Agrologistics", сообщает Торгпредство РФ в РУз.
© Торгово-промышленная палата республикиВ Узбекистане прошла церемония открытия российско-узбекского агрологистического комплекса
В Джизакской области запускают крупнейший в Узбекистане агрологистический комплекс. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2023
В Узбекистане прошла церемония открытия российско-узбекского агрологистического комплекса
© Торгово-промышленная палата республики
Комплекс будет предоставлять участникам сельскохозяйственного рынка услуги:
по сортировке;
переработке;
хранению;
санитарному и таможенному оформлению;
подготовке к транспортировке и логистике плодоовощной продукции.
© Торгпредство России в УзбекистанеВ Узбекистане прошла церемония открытия российско-узбекского агрологистического комплекса
Церемония открытия российско-узбекского Агрологистического комплекса. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2023
В Узбекистане прошла церемония открытия российско-узбекского агрологистического комплекса
© Торгпредство России в Узбекистане
В режиме видеоконференцсвязи к участникам церемонии обратился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

"Запуск агрологистического комплекса позволит придать дополнительный импульс двустороннему товарообороту в рамках развития российско-узбекского торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства", — подчеркнул он.

Кроме того, новый комплекс станет важным звеном в развитии проекта "Агроэкспресс".
Также по словам Оверчука, масштаб комплекса позволяет назвать его стратегическим объектом, вносящим серьезный вклад в продовольственную безопасность обеих стран.

"Реализация проекта даст возможность Узбекистану систематизировать комплексные производственно-логистические цепочки экспорта продукции в Россию и другие зарубежные страны, а также обеспечить собственных производителей экспортными каналами сбыта продукции по международным стандартам на выгодных условиях", — отметил вице-премьер правительства РФ.

Для справки: В настоящее время российский бизнес реализует в Узбекистане более 90 инвестпроектов на сумму около $28 млрд в различных областях, включая легкую и химическую промышленность, горнодобывающую и нефтегазовую отрасли, металлургию, автомобилестроение, фармацевтику, энергетику, телекоммуникации, транспортно-логистическую инфраструктуру.
Приоритетное место в торговых отношениях между РУз и РФ занимает сельское хозяйство. Показатели двусторонней торговли за прошедший период 2023 года составили более $1 млрд.
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