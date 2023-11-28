В Узбекистане открылся узбекско-российский агрологистический комплекс
17:15 28.11.2023 (обновлено: 17:23 28.11.2023)
© Торгпредство России в УзбекистанеЦеремония открытия российско-узбекского Агрологистического комплекса.
© Торгпредство России в Узбекистане
Вице-премьер правительства РФ: Масштаб крупнейшего в республике комплекса позволяет назвать его стратегическим объектом, вносящим серьезный вклад в продовольственную безопасность обеих стран.
ТАШКЕНТ, 28 ноября — Sputnik.В Джизакской области состоялся торжественный запуск первого этапа узбекско-российского совместного предприятия "BMB-NRC Agrologistics", сообщает Торгпредство РФ в РУз.
© Торгово-промышленная палата республикиВ Узбекистане прошла церемония открытия российско-узбекского агрологистического комплекса
В Узбекистане прошла церемония открытия российско-узбекского агрологистического комплекса
© Торгово-промышленная палата республики
Комплекс будет предоставлять участникам сельскохозяйственного рынка услуги:
по сортировке;
переработке;
хранению;
санитарному и таможенному оформлению;
подготовке к транспортировке и логистике плодоовощной продукции.
© Торгпредство России в УзбекистанеВ Узбекистане прошла церемония открытия российско-узбекского агрологистического комплекса
В Узбекистане прошла церемония открытия российско-узбекского агрологистического комплекса
© Торгпредство России в Узбекистане
В режиме видеоконференцсвязи к участникам церемонии обратился заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
"Запуск агрологистического комплекса позволит придать дополнительный импульс двустороннему товарообороту в рамках развития российско-узбекского торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства", — подчеркнул он.
Кроме того, новый комплекс станет важным звеном в развитии проекта "Агроэкспресс".
Также по словам Оверчука, масштаб комплекса позволяет назвать его стратегическим объектом, вносящим серьезный вклад в продовольственную безопасность обеих стран.
"Реализация проекта даст возможность Узбекистану систематизировать комплексные производственно-логистические цепочки экспорта продукции в Россию и другие зарубежные страны, а также обеспечить собственных производителей экспортными каналами сбыта продукции по международным стандартам на выгодных условиях", — отметил вице-премьер правительства РФ.
Для справки: В настоящее время российский бизнес реализует в Узбекистане более 90 инвестпроектов на сумму около $28 млрд в различных областях, включая легкую и химическую промышленность, горнодобывающую и нефтегазовую отрасли, металлургию, автомобилестроение, фармацевтику, энергетику, телекоммуникации, транспортно-логистическую инфраструктуру.
Приоритетное место в торговых отношениях между РУз и РФ занимает сельское хозяйство. Показатели двусторонней торговли за прошедший период 2023 года составили более $1 млрд.