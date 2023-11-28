https://uz.sputniknews.ru/20231128/uzbekistan-vich-zarajeniye-prichiny-41293646.html

Из-за чего чаще всего заражаются ВИЧ В Узбекистане — ответ эксперта

Из-за чего чаще всего заражаются ВИЧ В Узбекистане — ответ эксперта

В большинстве случаев вирусом заражаются люди в возрасте 30-49 лет.

2023-11-28T18:45+0500

2023-11-28T18:45+0500

2023-11-28T18:45+0500

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ТАШКЕНТ, 27 ноября — Sputnik. По состоянию на 1 октября текущего года в Узбекистане с диагнозом ВИЧ живут 48 658 человек. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заведующий отделением Республиканского центра по борьбе со СПИДом Фаррух Хамраев.В 2021-2022 годах ВИЧ-инфекцией заражались люди преимущественно в возрасте 30-39 лет (28,8%) и 40-49 лет (22,9%).Согласно анализу, за последние 10 месяцев, 77% составляют случаи передачи заболевания половым путем, 10,6% — парентерально (через нестерильные инструменты, шприцы, при переливании крови) и 0,2% — вертикально (от матери к ребенку во время родов или грудного вскармливания).За 9 месяцев 2023 года на наличие ВИЧ-инфекции проверили около 211 тыс. мигрантов (51,9%). Среди них выявлено 913 случаев заражения. Среди ВИЧ-инфицированных:Напомним, что Республиканский центр по борьбе со СПИДом совместно Федеральным бюджетным учреждением науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора проводит исследования устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам.Чем выше устойчивость ВИЧ к антиретровирусной терапии, тем ниже ее эффективность, что требует увеличения дозы препарата. Это, в свою очередь, вызывает рост побочных эффектов у пациентов и уменьшение продолжительности их жизни.Поэтому основной целью проекта является повышение эффективности лечения и исключение использования неэффективных препаратов.Кроме того, в Узбекистане реализуют Программу комплексных мер по повышению эффективности противодействия распространению ВИЧ-инфекции среди населения на 2023–2027 годы.Документ принят в соответствии с политической декларацией "95−95−95", утвержденной странами-членами ООН в 2021 году. В рамках этой стратегии 95% инфицированных, должны быть осведомлены о своем статусе и охвачены лечением. Также в крови 95% больных уровень вирусной нагрузки должен быть снижен до неопределяемого.На эти цели в Узбекистане в 2023–2027 годах направят 120 млрд сумов и $54 млн. Они предназначены для:Источники этих средств — госбюджет страны, гранты Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также кредиты Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.Министерству здравоохранения республики поручено также искоренить к 2027 году передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку.По прогнозам ООН, если международное сообщество достигнет поставленных целей, к 2030 году будет предотвращено 3,6 млн новых случаев ВИЧ-инфицирования и 1,7 млн смертей вследствие СПИДа.

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