https://uz.sputniknews.ru/20231130/dostijeniye-sur-parlamenty-sotrudnichestvo-41330642.html

Реализация ЦУР определяет курс мирового развития

Реализация ЦУР определяет курс мирового развития

У парламентов разных стран свои подходы в достижении Целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Второй глобальный форум по межпарламентскому сотрудничеству в реализации ЦУР — важная площадка для обсуждения этих подходов и обмена опытом.

2023-11-30T19:09+0500

2023-11-30T19:09+0500

2023-11-30T19:09+0500

узбекистан

ташкент

форум

парламент

сотрудничество

оон

танзила нарбаева

шавкат мирзиёев

россия

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В Ташкенте состоялся Второй глобальный форум по межпарламентскому сотрудничеству в реализации Целей устойчивого развития. В нем в формате видеосвязи участвовали Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума, председатель Парламентской Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко и Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Тюркских государств Мехмет Сурейя Эр. Очно участвовали члены палат Олий Мажлиса Узбекистана, представители парламентов Турции, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Испании, межпарламентских организаций.Приоритетные цели УзбекистанаФорум открыла председатель Сената Танзила Нарбаева, которая зачитала обращение Шавката Мирзиёева к участникам глобальной встречи. В нем президент отметил, что цели устойчивого развития до 2030 года, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, являются важным историческим шагом по пути решения глобальных проблем.В 2015 году Генассамблея ООН разработала 17 взаимосвязанных целей, чтобы улучшить благосостояние населения земли и защитить планету. Среди целей — ликвидация нищеты и голода, всеобщий доступ к качественному образованию, а также к чистой воде и санитарии, к недорогостящей и чистой энергии, уменьшение неравенства, борьба с изменением климата и другое.По словам главы республики, для достижения высоких результатов крайне важно совершенствовать национальную правовую базу на основе лучшего зарубежного опыта, а также наладить эффективный парламентский контроль.В качестве приоритетных целей Узбекистан определил повышение уровня жизни населения и поддержку малообеспеченных семей, улучшение доступности и качества образования, здравоохранения и других социальных сфер.Так, страна намерена существенно сократить уровень бедности к 2030 году. По словам президента, в прошлом году удалось вывести из бедности миллион узбекистанцев. Этому способствовало обучение людей востребованным профессиям, а также вовлечение их в предпринимательство.В ближайшие 7 лет в республике намерены уделить особое внимание повышению качества и доступа к образованию. Малыши детсадовского возраста будут полностью охвачены дошкольным образованием, а охват высшим образованием увеличат до 50%.Барьеры в достижении ЦУРУже 8 лет все государства-члены ООН выполняют резолюцию Генассамблеи. Однако, как отметила зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, всеобщий призыв к действиям — 15-летний план достижения ЦУР реализуется недостаточно активно.По словам Кузнецовой, барьером в достижении целей являются также некоторые политические проблемы. Значительные средства западных стран расходуются на военно-промышленный комплекс, в ущерб в том числе социальным задачам, которые стоят перед этими государствами.По словам Кузнецовой, Россия готова предложить три направления развития межпарламентского сотрудничества. Прежде всего речь идет о защите детей."Сегодня дети все чаще страдают от действий трансграничного криминала террористических группировок. Мы видим трагедию в Газе, трагедию детей на Донбассе. Очень хотелось бы, чтобы эти темы также входили в обсуждение, когда мы говорим о невозможности достижения целей устойчивого развития", — уточнила Кузнецова.Она также добавила, что именно дети нуждаются во всеобщей защите, что в свою очередь определено в Декларации прав ребенка 1959 года, поэтому все человечество несет ответственность за их безопасность.Второе направление, которое отметила Анна Кузнецова – выстраивание независимой политики. По ее словам, сегодняшний законодательный процесс нуждается в защите от влияния внешних угроз и вмешательства других государств.И третье направление — интеграция ценностного компонента в законотворческую деятельность."Его недооценка приводит к тому что лоббисты могут влиять на принятие законодательных решений размывая национальные ценности и национальные интересы государств, например, через вопросы гендерной и культурной политики. Большая ответственность за избежание подобных ошибок лежит на деятельности парламента", — сказала Кузнецова.Россия готова делиться лучшими наработкамиОна также подчеркнула, что взаимодействие в рамках Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, выработка модельных законов и скоординированных решений в интересах общего развития на этой площадке может послужить образцом доверительного открытого диалога для всего мирового сообщества.Как рассказал председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Григорий Карасин, Россия работает над достижением каждой из 17 целей и готова делиться своими лучшими наработками со всеми партнерами."Так одной из важных целей в сфере экологии является оздоровление водных объектов и обеспечение жителей страны чистой водой. Мы развернули масштабную работу по модернизации и строительству очистных сооружений на Волге и на Дону, на озере Байкал", — уточнил Карасин.Он также добавил, что реализация глобальной повестки дня 2030 играет важную роль в определении курса, которым движется мир.По словам Танзилы Нарбаевой, цель форума – подведение итогов работы, которую проделали парламентарии стран-участниц.В ходе форума речь шла и о дальнейшем укреплении сотрудничества и солидарности в достижения целей устойчивого развития, а также проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О расширении участия институтов гражданского общества в достижении Целей устойчивого развития", продвигаемом по инициативе действующих в Узбекистане ННО. По итогам форума приняли Ташкентское коммюнике.

узбекистан

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россия

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цели устойчивого развития оон достижение межпарламентское сотрудничество