https://uz.sputniknews.ru/20231130/eaeu-uvelicheniye-investitsii-rol-biznes-41308818.html

Увеличить темпы инвестиционной деятельности в ЕАЭС поможет бизнес

Увеличить темпы инвестиционной деятельности в ЕАЭС поможет бизнес

Председатель Коллегии ЕЭК призвал бизнес-сообщество активнее включиться в проектную работу, особенно в высокотехнологичных сферах.

2023-11-30T08:50+0500

2023-11-30T08:50+0500

2023-11-30T09:50+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

бизнес

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промышленность

проект

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Рост доли ЕАЭС в мировой экономике недостаточен, что связано с невысокими темпами инвестиционной деятельности, отметил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, сообщает пресс-служба ЕЭК."За 8 лет существования ЕАЭС ВВП на душу населения по паритету покупательной способности увеличился с $22,8 тыс. до $33,6 тыс. или почти в 1,5 раза. Для сравнения – среднемировой уровень ВВП на душу населения в прошлом году составил $20,6 тыс. Вроде неплохо, но доля Союза в мировой экономике значительно не выросла. Основная причина, на мой взгляд, в том, что недостаточны темпы инвестиционной деятельности", – сказал он в ходе 8-го заседания Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.Также Мясникович добавил, что главы государств ЕАЭС поставили задачу увеличить объем инвестиций вдвое, и здесь без помощи бизнеса не обойтись. Он подчеркнул, что уже в следующему году из бюджета Союза планируется выделить порядка $20 млн на поддержку кооперационных проектов и призвал бизнес-сообщество активнее включиться в проектную работу, особенно в высокотехнологичных сферах.Кроме того, глава Коллегии ЕЭК обратил внимание на то, что бизнесу дают хороший сигнал для перспективной работы – до конца года ожидается утверждение Декларации развития ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года. Участники заседания также обсудили перспективы расширения сотрудничества с партнерами из третьих стран, отдельно остановившись на взаимодействии с Узбекистаном.

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