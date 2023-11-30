https://uz.sputniknews.ru/20231130/izmeneniya-dlya-uzbekistantsev-s-1-dekabrya-41304343.html

Какие изменения ожидают узбекистанцев с 1 декабря — обзор

Какие изменения ожидают узбекистанцев с 1 декабря — обзор

С 1 декабря этого года вводятся ряд нововведений, касающихся изменений и дополнений в законодательстве Узбекистана

2023-11-30T07:03+0500

2023-11-30T07:03+0500

2023-11-30T07:03+0500

узбекистан

общество

зарплата

пенсия

социальные пособия

штраф

пдд

отопление

горячая вода

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Граждан Узбекистана с 1 декабря ожидает повышение зарплат, пенсий и социальных пособий, увеличение лимита вывозимой наличной иностранной валюты, а также новые тарифы на ряд госуслуг. Подробности — в обзоре Sputnik Узбекистан.Повысятся размеры зарплат, пенсий и социальных пособийЕжемесячная зарплата работников бюджетных организаций увеличится на 7%. Базовая сумма расчета установлена в размере 340 тыс. сумов. Кроме того законодательно установлены:Увеличатся размеры штрафов за нарушения ПДДВ связи с увеличением базовой расчетной величины (БРВ), вырастут и автоштрафы, в том числе за:Подорожает отопление и горячая вода в ТашкентеВ Ташкенте для юридических лиц ожидаются повышение тарифов на горячую воду и отопление. В частности, базовый тариф на теплоснабжение от Veolia Energy вырастет на 67,3% — с 397 212 до 664 465 сумов за 1 Гкал энергии.Ускорится строительство станции быстрой зарядки электромобилейНачнется установка минимум двухканальных станций быстрой зарядки электромобилей мощностью 60 кВт и более на следующих территориях:Кроме того, на каждый проект по строительству первых 50 станций быстрой зарядки электромобилей с солнечными электростанциями в пустынной и степной частях туристического коридора "Узбекистон туризм магистрали" выделят по 100 млн сумов в качестве субсидий.Начнется поэтапное внедрение Национальной системы раннего оповещения о сильных землетрясенияхСпециалисты будут проводить мониторинг сейсмических явлений в республике и приграничных районах соседних стран в режиме реального времени.Также планируется запуск мобильного приложения “Оповещения о сильных землетрясениях”, через которое пользователям будут отправлять сообщения в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.Перестанут требовать ряд справок от населения и бизнесаОтменяется истребование у населения и субъектов предпринимательства 47 видов сведений. Необходимую информацию можно будет получить в цифровом формате на межведомственной интеграционной платформе системы "Цифровое правительство".Увеличится лимит ввоза и вывоза наличной иностранной валютыС 6 декабря нужно будет декларировать и предъявлять сотруднику таможенного контроля ввозимую и вывозимую физлицами наличную валюту Узбекистана и других государств свыше суммы, эквивалентной 100 млн сумов (ранее сумма составляла 70 млн сумов).Некоторые госуслуги можно будет получать через дирекции СЭЗУслуги по размещению инвестпроектов, регистрации участников, заключению договоров об осуществлении инвестпроектов и аренды можно получить, помимо ЕПИГУ и центров госуслуг, напрямую в СЭЗ (дирекции специальных экономических зон).Изменится система уплаты НДС на племенной скотУплата НДС, начисленного на племенной крупный рогатый скот, импортированный животноводческими хозяйствами для собственных нужд, на основе гарантии Комитета ветеринарии и развития животноводства, производится в течение 180 дней.Заработает цифровой мониторинг “Ташки реклама” (“Наружная реклама”)Создается электронная система цифрового мониторинга, которая будет формировать паспорт рекламного места. Вместо платы по результатам аукциона и сбора за размещение рекламы вводится единый ежемесячный сбор, размер которого определяется посредством открытого электронного аукциона.Будут оказывать выездные услуги по оформлению ряда документовГражданам по желанию начнут оказывать услуги в сфере миграции, а также осуществлять государственную регистрацию автомототранспортных средств и выдачу государственных номерных знаков с выездом по месту проживания.Можно будет подать документы в спортшколу через ЦГУ и ЕПИГУЗаявления на прием документов учащихся и их перевод в государственные спортивные и образовательные учреждения, футбольные академии Ассоциации футбола Узбекистана теперь можно подать через ЦГУ и ЕПИГУ. Плата за оказание государственной услуги с заявителя не взимается.Расширится перечень данных, публикующихся в открытом доступеВ частности, дополняется перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, в том числе:

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