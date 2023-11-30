Какие изменения ожидают узбекистанцев с 1 декабря — обзор
С 1 декабря вступает в силу ряд изменений и дополнений в законодательство Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Граждан Узбекистана с 1 декабря ожидает повышение зарплат, пенсий и социальных пособий, увеличение лимита вывозимой наличной иностранной валюты, а также новые тарифы на ряд госуслуг. Подробности — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Повысятся размеры зарплат, пенсий и социальных пособий
Ежемесячная зарплата работников бюджетных организаций увеличится на 7%. Базовая сумма расчета установлена в размере 340 тыс. сумов. Кроме того законодательно установлены:
базовая сумма расчета пенсии – 372 тыс. сумов;
минимальный размер пенсии по возрасту – 725 тыс. сумов;
минимальный размер заработной платы — 1 млн 50 тыс. сумов.
Увеличатся размеры штрафов за нарушения ПДД
В связи с увеличением базовой расчетной величины (БРВ), вырастут и автоштрафы, в том числе за:
непристегнутый ремень безопасности — 170 тыс. сумов;
отсутствие техосмотра и аптечки — 170 тыс. сумов;
вождение без документов — 340 тыс. сумов;
вождение без страховки — 340 тыс. сумов;
проезд на красный свет светофора — 680 тыс. сумов;
парковка в неположенном месте — 680 тыс. сумов;
разговор по телефону во время езды — 1 млн 20 тыс. сумов;
превышение скорости (+20 км/ч) — 340 тыс. сумов;
проезд по встречной полосе — 3,4 млн сумов;
вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения — 8,5, млн сумов или "дисквалификация" на срок до 3 лет;
самовольную тонировку — 8,5 млн сумов и т.д.
Подорожает отопление и горячая вода в Ташкенте
В Ташкенте для юридических лиц ожидаются повышение тарифов на горячую воду и отопление. В частности, базовый тариф на теплоснабжение от Veolia Energy вырастет на 67,3% — с 397 212 до 664 465 сумов за 1 Гкал энергии.
Тарифы для юридических лиц — 212 606 сумов/Гкал;
для бюджетных организаций тариф установлен на уровне 801 963 сумов/Гкал;
для населения стоимость остается прежней — 91 960 сумов за 1 Гкал.
Ускорится строительство станции быстрой зарядки электромобилей
Начнется установка минимум двухканальных станций быстрой зарядки электромобилей мощностью 60 кВт и более на следующих территориях:
автозаправочные станции, автостоянки вместимостью свыше 100 автомобилей и рынки в Нукусе, административных центрах областей и городах областного подчинения;
автозаправочные станции, торговые и развлекательные центры, расположенные на автомагистральных дорогах туристического транспортного коридора "Узбекистон туризм магистрали".
Кроме того, на каждый проект по строительству первых 50 станций быстрой зарядки электромобилей с солнечными электростанциями в пустынной и степной частях туристического коридора "Узбекистон туризм магистрали" выделят по 100 млн сумов в качестве субсидий.
Начнется поэтапное внедрение Национальной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях
Специалисты будут проводить мониторинг сейсмических явлений в республике и приграничных районах соседних стран в режиме реального времени.
Также планируется запуск мобильного приложения “Оповещения о сильных землетрясениях”, через которое пользователям будут отправлять сообщения в течение нескольких секунд после фиксации подземных толчков силой выше 5 баллов.
Перестанут требовать ряд справок от населения и бизнеса
Отменяется истребование у населения и субъектов предпринимательства 47 видов сведений. Необходимую информацию можно будет получить в цифровом формате на межведомственной интеграционной платформе системы "Цифровое правительство".
Увеличится лимит ввоза и вывоза наличной иностранной валюты
С 6 декабря нужно будет декларировать и предъявлять сотруднику таможенного контроля ввозимую и вывозимую физлицами наличную валюту Узбекистана и других государств свыше суммы, эквивалентной 100 млн сумов (ранее сумма составляла 70 млн сумов).
Некоторые госуслуги можно будет получать через дирекции СЭЗ
Услуги по размещению инвестпроектов, регистрации участников, заключению договоров об осуществлении инвестпроектов и аренды можно получить, помимо ЕПИГУ и центров госуслуг, напрямую в СЭЗ (дирекции специальных экономических зон).
Изменится система уплаты НДС на племенной скот
Уплата НДС, начисленного на племенной крупный рогатый скот, импортированный животноводческими хозяйствами для собственных нужд, на основе гарантии Комитета ветеринарии и развития животноводства, производится в течение 180 дней.
Заработает цифровой мониторинг “Ташки реклама” (“Наружная реклама”)
Создается электронная система цифрового мониторинга, которая будет формировать паспорт рекламного места. Вместо платы по результатам аукциона и сбора за размещение рекламы вводится единый ежемесячный сбор, размер которого определяется посредством открытого электронного аукциона.
Будут оказывать выездные услуги по оформлению ряда документов
Гражданам по желанию начнут оказывать услуги в сфере миграции, а также осуществлять государственную регистрацию автомототранспортных средств и выдачу государственных номерных знаков с выездом по месту проживания.
За выездную госуслугу в сфере миграции, помимо стандартных сборов и платежей, необходимо оплатить транспортные расходы от 21,9% БРВ (если расстояние в пределах 10 км) до 83,2% БРВ (100 км).
Размер дополнительных выплат при оказании выездных услуг на выдачу государственных номерных знаков автомотостранспорту зависит от скорости оформления. Так, в течение 1 дня — 4 БРВ, 3 дней — 3 БРВ, 5 дней — 2 БРВ. При превышении расстояния 10 км за каждый километр дополнительно уплачивается 5% БРВ.
Можно будет подать документы в спортшколу через ЦГУ и ЕПИГУ
Заявления на прием документов учащихся и их перевод в государственные спортивные и образовательные учреждения, футбольные академии Ассоциации футбола Узбекистана теперь можно подать через ЦГУ и ЕПИГУ. Плата за оказание государственной услуги с заявителя не взимается.
Расширится перечень данных, публикующихся в открытом доступе
В частности, дополняется перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в качестве открытых данных, в том числе:
о единой онлайн-очереди паломников для выезда в Хадж;
об очереди (списке) заявлений, поданных для приема детей в государственные дошкольные образовательные организации;
о внутриведомственном порядке закупочной комиссии, устанавливающем процедуры осуществления госзакупок в госорганах и организациях;
о вакансиях в центральных, региональных и ведомственных организациях;
о грантах и проектах социального заказа, предоставленных государственными органами и организациями негосударственным некоммерческим организациям.