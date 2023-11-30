https://uz.sputniknews.ru/20231130/putin-soboleznovaniya-smert-kissindjer-41326073.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера

Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера

Прошедшей ночью стало известно, что Киссинджер умер у себя дома в Коннектикуте в возрасте 100 лет.

2023-11-30T16:46+0500

2023-11-30T16:46+0500

2023-11-30T16:53+0500

россия

президент рф

владимир путин

сша

соболезнования

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/02/40608935_0:70:3029:1775_1920x0_80_0_0_35efafe5528096def2423f4071e2cb8b.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Генри Киссинджера, направив телеграмму супруге умершего — Нэнси, сообщается на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что с именем Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, "позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности".Также российский лидер добавил, что много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и сохранит о нем самую светлую память.В заключение он пожелал вдове, а также всем родным и близким покойного душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.Для справки: Генри Киссинджер с 1961 года привлекался к работе в качестве советника президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.В 1969-1975 годах работал помощником президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.С 1973 по 1977 год был государственным секретарем США, став 56-м на этом посту, а также первым госсекретарем Соединенных Штатов иностранного происхождения.Согласно опросу журнала Foreign Policy (2015), Киссинджера признали самым эффективным госсекретарем США за последние 50 лет.Генри Киссинджер – один из авторов американской доктрины "гибкого реагирования". Он выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями.Во многом благодаря его усилиям был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) (1972) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (1972, в 2002 году США вышли из договора). Киссинджер внес весомый вклад в заключение Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.В числе других его наград — Бронзовая звезда Вооруженных сил США (1945), президентская медаль Свободы (высшая гражданская награда США, 1977), медаль Свободы (1986).Генри Киссинджер – почетный доктор Дипломатической академии МИД РФ (2013).В 2016 году его избрали иностранным членом Российской академии наук.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин соболезнования смерть генри киссинджер