https://uz.sputniknews.ru/20231130/uzbekistan-novyye-shtrafy-pravonarusheniya-41320388.html

Какие новые виды штрафов действуют в Узбекистане за некоторые правонарушения

Какие новые виды штрафов действуют в Узбекистане за некоторые правонарушения

Пропагандирующим многоженство грозят штрафные санкции или арест до 15 суток. Штрафы также предусмотрены за совершение религиозного обряда "никах" без регистрации в ЗАГСе и гендерную дискриминацию.

2023-11-30T12:20+0500

2023-11-30T12:20+0500

2023-11-30T12:20+0500

инфографика

узбекистан

штраф

общество

административный арест

многоженство

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Пропаганда сожительства с двумя и более женами, распространение взглядов, идей или призывов на этот счет, а также поощрение таких действий:Совершение религиозного обряда бракосочетания между лицами, брак которых не зарегистрирован в соответствии с законом, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста:Аналогичные действия после административного взыскания уже примененного ранее:Пропаганда дискриминации по признаку пола, том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий:Кроме того, от 10 до 15 БРВ (от 3 млн 300 тыс. сумов до 4 млн 950 тыс. сумов) придется заплатить за нахождение в общественных местах с закрытым лицом до той степени, которая не позволяет идентифицировать личность.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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