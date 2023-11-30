https://uz.sputniknews.ru/20231130/uzbekistan-novyye-shtrafy-pravonarusheniya-41320388.html
Какие новые виды штрафов действуют в Узбекистане за некоторые правонарушения
Какие новые виды штрафов действуют в Узбекистане за некоторые правонарушения
Пропагандирующим многоженство грозят штрафные санкции или арест до 15 суток. Штрафы также предусмотрены за совершение религиозного обряда "никах" без регистрации в ЗАГСе и гендерную дискриминацию.
2023-11-30T12:20+0500
2023-11-30T12:20+0500
2023-11-30T12:20+0500
инфографика
узбекистан
штраф
общество
административный арест
многоженство
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Пропаганда сожительства с двумя и более женами, распространение взглядов, идей или призывов на этот счет, а также поощрение таких действий:Совершение религиозного обряда бракосочетания между лицами, брак которых не зарегистрирован в соответствии с законом, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста:Аналогичные действия после административного взыскания уже примененного ранее:Пропаганда дискриминации по признаку пола, том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий:Кроме того, от 10 до 15 БРВ (от 3 млн 300 тыс. сумов до 4 млн 950 тыс. сумов) придется заплатить за нахождение в общественных местах с закрытым лицом до той степени, которая не позволяет идентифицировать личность.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан уголовный администативный кодексы правонарушения штрафы
узбекистан уголовный администативный кодексы правонарушения штрафы
Какие новые виды штрафов действуют в Узбекистане за некоторые правонарушения
Пропагандирующим многоженство грозят штрафные санкции или арест до 15 суток. Штрафы также предусмотрены за совершение религиозного обряда "никах" без регистрации в ЗАГСе и гендерную дискриминацию.
Пропаганда сожительства с двумя и более женами, распространение взглядов, идей или призывов на этот счет, а также поощрение таких действий:
влечет наложение штрафа от 15 до 30 БРВ (от 4 млн 950 тыс. сумов до 9 млн 900 тыс. сумов) либо административный арест до 15 суток.
Совершение религиозного обряда бракосочетания между лицами, брак которых не зарегистрирован в соответствии с законом, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста:
наказывается штрафом в размере от 15 до 30 раз МРОТ (от 4 млн 950 тыс. до 9 млн 900 тыс. сумов).
Аналогичные действия после административного взыскания уже примененного ранее:
наказываются штрафом в размере от 75 до 150 БРВ (от 24 млн750 тыс. сумов до 49 млн 500 тыс. сумов) или обязательными общественными работами от 360 до 400 часов, либо исправительными работами от 2 до 3 лет.
Пропаганда дискриминации по признаку пола, том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий:
влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 БРВ (
от 3 млн 300 тыс. сумов до 6 млн 600 тыс. сумов).
Кроме того, от 10 до 15 БРВ (от 3 млн 300 тыс. сумов до 4 млн 950 тыс. сумов) придется заплатить за нахождение в общественных местах с закрытым лицом до той степени, которая не позволяет идентифицировать личность.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.