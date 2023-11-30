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Каким может быть вклад Узбекистана в развитие ЕАЭС — эксперт

Каким может быть вклад Узбекистана в развитие ЕАЭС — эксперт

Республика может привнести компетенции, которые позволят выработать новые подходы в образовательной политике, отвечающие на вызовы современности.

2023-11-30T15:45+0500

2023-11-30T15:45+0500

2023-11-30T15:45+0500

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

мнение эксперта

узбекистан

россия

образование

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудничество в сфере профессионального образования, являющееся стратегическим направлением евразийской экономической интеграции до 2025 года, позволяет эффективно решать в том числе кадровые вопросы.Примером служит деятельность Евразийского сетевого университета, созданного под эгидой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)."Когда у нас в высшей школе в силу ряда причин ощущается определенная нехватка высококвалифицированных кадров, в том числе преподавательских, как раз сетевые площадки дают возможность объединить наши с вами усилия и использовать то лучшее, те лучшие компетенции, которыми каждый из участников стран обладает", — сказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.По его словам, это позволяет получить доступ к уже успешно реализуемым программам, доказавшим свою результативность и способствующим подготовке кадров, которые работают "в соответствующей сфере на благо нашего единого Евразийского экономического пространства".Напомним, что накануне в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Сотрудничество стран ЕАЭС в сфере образования".

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