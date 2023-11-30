https://uz.sputniknews.ru/20231130/uzbekistan-vklad-yeaes-ekspert-mneniye-41323281.html
Каким может быть вклад Узбекистана в развитие ЕАЭС — эксперт
Каким может быть вклад Узбекистана в развитие ЕАЭС — эксперт
Республика может привнести компетенции, которые позволят выработать новые подходы в образовательной политике, отвечающие на вызовы современности.
2023-11-30T15:45+0500
2023-11-30T15:45+0500
2023-11-30T15:45+0500
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
мнение эксперта
узбекистан
россия
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1e/41323518_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_2654aa0663d3798467726908c4c6e94c.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудничество в сфере профессионального образования, являющееся стратегическим направлением евразийской экономической интеграции до 2025 года, позволяет эффективно решать в том числе кадровые вопросы.Примером служит деятельность Евразийского сетевого университета, созданного под эгидой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)."Когда у нас в высшей школе в силу ряда причин ощущается определенная нехватка высококвалифицированных кадров, в том числе преподавательских, как раз сетевые площадки дают возможность объединить наши с вами усилия и использовать то лучшее, те лучшие компетенции, которыми каждый из участников стран обладает", — сказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.По его словам, это позволяет получить доступ к уже успешно реализуемым программам, доказавшим свою результативность и способствующим подготовке кадров, которые работают "в соответствующей сфере на благо нашего единого Евразийского экономического пространства".Напомним, что накануне в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Сотрудничество стран ЕАЭС в сфере образования".
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1e/41323518_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e7577233f725bd39cab0d8f9db9f839d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан еаэс развитие вклад образовательная политика компетенции
узбекистан еаэс развитие вклад образовательная политика компетенции
Каким может быть вклад Узбекистана в развитие ЕАЭС — эксперт
Республика может привнести компетенции, которые позволят выработать новые подходы в образовательной политике, отвечающие на вызовы современности.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Сотрудничество в сфере профессионального образования, являющееся стратегическим направлением евразийской экономической интеграции до 2025 года, позволяет эффективно решать в том числе кадровые вопросы.
Примером служит деятельность Евразийского сетевого университета, созданного под эгидой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Когда у нас в высшей школе в силу ряда причин ощущается определенная нехватка высококвалифицированных кадров, в том числе преподавательских, как раз сетевые площадки дают возможность объединить наши с вами усилия и использовать то лучшее, те лучшие компетенции, которыми каждый из участников стран обладает", — сказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.
По его словам, это позволяет получить доступ к уже успешно реализуемым программам, доказавшим свою результативность и способствующим подготовке кадров, которые работают "в соответствующей сфере на благо нашего единого Евразийского экономического пространства".
"Самое главное, что Узбекистан может и сам получить, и со своей стороны принести те компетенции, в которых страна сильна, от этого мы все выиграем", — сказал эксперт, отвечая на вопрос, что даст системе образования Узбекистана вступление в ЕАЭС.
Напомним, что накануне в пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: "Сотрудничество стран ЕАЭС в сфере образования".