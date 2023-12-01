В Дубае проходит Конференция ООН по изменению климата — фото

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Кена Чибуйе из Замбии позирует для фото перед климатическим саммитом ООН. Замбия входит в рейтинг стран с самыми уязвимыми экономиками. Примечательно, что в первый день работы саммита одобрено соглашение о создании фонда, который будет возмещать развивающимся странам потери и ущерб, связанные с изменением климата