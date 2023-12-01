В Дубае проходит Конференция ООН по изменению климата — фото
Лидеры стран-участниц и делегаты глобального климатического саммита в Дубае собрались для группового фото
Лидеры стран-участниц и делегаты глобального климатического саммита в Дубае собрались для группового фото
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нахайян и Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нахайян и Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Кена Чибуйе из Замбии позирует для фото перед климатическим саммитом ООН. Замбия входит в рейтинг стран с самыми уязвимыми экономиками. Примечательно, что в первый день работы саммита одобрено соглашение о создании фонда, который будет возмещать развивающимся странам потери и ущерб, связанные с изменением климата
Кена Чибуйе из Замбии позирует для фото перед климатическим саммитом ООН. Замбия входит в рейтинг стран с самыми уязвимыми экономиками. Примечательно, что в первый день работы саммита одобрено соглашение о создании фонда, который будет возмещать развивающимся странам потери и ущерб, связанные с изменением климата
30 ноября 2023 года, Дубай. Участники самого статусного и массового мероприятия в экологической повестке в преддверии его открытия
30 ноября 2023 года, Дубай. Участники самого статусного и массового мероприятия в экологической повестке в преддверии его открытия
Президент Беларуси Александр Лукашенко со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух государств — в ожидании группового фото.
Президент Беларуси Александр Лукашенко со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух государств — в ожидании группового фото.
Экспо-сити на окраине Дубая примет более 70 000 делегатов – участников переговоров по климату, которые попытаются сформировать лучшее будущее для планеты
Экспо-сити на окраине Дубая примет более 70 000 делегатов – участников переговоров по климату, которые попытаются сформировать лучшее будущее для планеты
29 ноября 2023 года, Дубай. Подготовка к климатическому саммиту, где главам государств и правительств предстоит решить, как не допустить, чтобы на планете стало еще жарче, а изменение климата не нанесло гораздо больший ущерб
29 ноября 2023 года, Дубай. Подготовка к климатическому саммиту, где главам государств и правительств предстоит решить, как не допустить, чтобы на планете стало еще жарче, а изменение климата не нанесло гораздо больший ущерб
1 декабря 2023 года, Дубай. В числе делегатов климатического саммита — представители крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователи, эксперты и журналисты
1 декабря 2023 года, Дубай. В числе делегатов климатического саммита — представители крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователи, эксперты и журналисты
Одна из участниц климатического саммита. Вместе с другими делегатами ей предстоит проанализировать достижение целей Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере
Одна из участниц климатического саммита. Вместе с другими делегатами ей предстоит проанализировать достижение целей Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере
29 ноября 2023 года, Дубай. Участники климатического саммита прибывают к месту его проведения. Локацией выбран футуристический мини-городок "Экспо-Сити" в южной части Дубая. В 2021-2022 годах здесь проходила первая на Ближнем Востоке всемирная выставка "ЭКСПО"
29 ноября 2023 года, Дубай. Участники климатического саммита прибывают к месту его проведения. Локацией выбран футуристический мини-городок "Экспо-Сити" в южной части Дубая. В 2021-2022 годах здесь проходила первая на Ближнем Востоке всемирная выставка "ЭКСПО"
Президент COP28 Султан Ахмед Аль Джабер Сепакс во время церемонии открытия климатического саммита ООН в Дубае 30 ноября 2023 года. У лидеров стран будет 12 дней, чтобы достичь соглашения, цель которого не допустить повышения температур на планете более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой
Президент COP28 Султан Ахмед Аль Джабер Сепакс во время церемонии открытия климатического саммита ООН в Дубае 30 ноября 2023 года. У лидеров стран будет 12 дней, чтобы достичь соглашения, цель которого не допустить повышения температур на планете более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой
1 декабря 2023 года, Дубай. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент COP28 Султан аль-Джабер прибыли для группового фото
1 декабря 2023 года, Дубай. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент COP28 Султан аль-Джабер прибыли для группового фото
Участники климатического саммита ООН в Дубае. В рамках конференции будут организованы сотни мероприятий, посвященных вопросам борьбы с изменением климата
Участники климатического саммита ООН в Дубае. В рамках конференции будут организованы сотни мероприятий, посвященных вопросам борьбы с изменением климата