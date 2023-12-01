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https://uz.sputniknews.ru/20231201/dubay-konferentsiya-oon-klimat-foto-41343223.html
В Дубае проходит Конференция ООН по изменению климата — фото
В Дубае проходит Конференция ООН по изменению климата — фото
В работе глобального климатического саммита участвуют главы государств и правительств из более 150 стран мира, руководители авторитетных международных организаций и финансовых институтов.
2023-12-01T17:04+0500
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конференция
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В повестке дня мероприятия — вопросы реализации основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, противодействия современным экологическим вызовам и угрозам, широкого международного сотрудничества по продвижению целей и задач "зеленого" развития.
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дубай конференция оон изменение климата
дубай конференция оон изменение климата

В Дубае проходит Конференция ООН по изменению климата — фото

17:04 01.12.2023 (обновлено: 18:13 01.12.2023)
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В работе глобального климатического саммита участвуют главы государств и правительств из более 150 стран мира, руководители авторитетных международных организаций и финансовых институтов.
В повестке дня мероприятия — вопросы реализации основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, противодействия современным экологическим вызовам и угрозам, широкого международного сотрудничества по продвижению целей и задач "зеленого" развития.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

Лидеры стран-участниц и делегаты глобального климатического саммита в Дубае собрались для группового фото

Лидеры стран-участниц и делегаты глобального климатического саммита в Дубае собрались для группового фото - Sputnik Узбекистан
1/13
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

Лидеры стран-участниц и делегаты глобального климатического саммита в Дубае собрались для группового фото

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нахайян и Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нахайян и Генсек ООН Антониу Гутерриш. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нахайян и Генсек ООН Антониу Гутерриш.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

Кена Чибуйе из Замбии позирует для фото перед климатическим саммитом ООН. Замбия входит в рейтинг стран с самыми уязвимыми экономиками. Примечательно, что в первый день работы саммита одобрено соглашение о создании фонда, который будет возмещать развивающимся странам потери и ущерб, связанные с изменением климата

Кена Чибуйе из Замбии позирует для фото перед климатическим саммитом ООН. Замбия входит в рейтинг стран с самыми уязвимыми экономиками. Примечательно, что в первый день работы саммита одобрено соглашение о создании фонда, который будет возмещать развивающимся странам потери и ущерб, связанные с изменением климата - Sputnik Узбекистан
3/13
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Кена Чибуйе из Замбии позирует для фото перед климатическим саммитом ООН. Замбия входит в рейтинг стран с самыми уязвимыми экономиками. Примечательно, что в первый день работы саммита одобрено соглашение о создании фонда, который будет возмещать развивающимся странам потери и ущерб, связанные с изменением климата

© AP Photo / Peter Dejong

30 ноября 2023 года, Дубай. Участники самого статусного и массового мероприятия в экологической повестке в преддверии его открытия

30 ноября 2023 года, Дубай. Участники самого статусного и массового мероприятия в экологической повестке в преддверии его открытия - Sputnik Узбекистан
4/13
© AP Photo / Peter Dejong

30 ноября 2023 года, Дубай. Участники самого статусного и массового мероприятия в экологической повестке в преддверии его открытия

© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

Президент Беларуси Александр Лукашенко со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух государств — в ожидании группового фото.

Президент Беларуси Александр Лукашенко со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух государств — в ожидании группового фото. - Sputnik Узбекистан
5/13
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

Президент Беларуси Александр Лукашенко со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух государств — в ожидании группового фото.

© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

Экспо-сити на окраине Дубая примет более 70 000 делегатов – участников переговоров по климату, которые попытаются сформировать лучшее будущее для планеты

Экспо-сити на окраине Дубая примет более 70 000 делегатов – участников переговоров по климату, которые попытаются сформировать лучшее будущее для планеты - Sputnik Узбекистан
6/13
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

Экспо-сити на окраине Дубая примет более 70 000 делегатов – участников переговоров по климату, которые попытаются сформировать лучшее будущее для планеты

© AP Photo / Peter Dejong

29 ноября 2023 года, Дубай. Подготовка к климатическому саммиту, где главам государств и правительств предстоит решить, как не допустить, чтобы на планете стало еще жарче, а изменение климата не нанесло гораздо больший ущерб

29 ноября 2023 года, Дубай. Подготовка к климатическому саммиту, где главам государств и правительств предстоит решить, как не допустить, чтобы на планете стало еще жарче, а изменение климата не нанесло гораздо больший ущерб - Sputnik Узбекистан
7/13
© AP Photo / Peter Dejong

29 ноября 2023 года, Дубай. Подготовка к климатическому саммиту, где главам государств и правительств предстоит решить, как не допустить, чтобы на планете стало еще жарче, а изменение климата не нанесло гораздо больший ущерб

© AP Photo / Rafiq Maqbool

1 декабря 2023 года, Дубай. В числе делегатов климатического саммита — представители крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователи, эксперты и журналисты

1 декабря 2023 года, Дубай. В числе делегатов климатического саммита — представители крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователи, эксперты и журналисты - Sputnik Узбекистан
8/13
© AP Photo / Rafiq Maqbool

1 декабря 2023 года, Дубай. В числе делегатов климатического саммита — представители крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователи, эксперты и журналисты

© AP Photo / Rafiq Maqbool

Одна из участниц климатического саммита. Вместе с другими делегатами ей предстоит проанализировать достижение целей Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере

Одна из участниц климатического саммита. Вместе с другими делегатами ей предстоит проанализировать достижение целей Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере - Sputnik Узбекистан
9/13
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Одна из участниц климатического саммита. Вместе с другими делегатами ей предстоит проанализировать достижение целей Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере

© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

29 ноября 2023 года, Дубай. Участники климатического саммита прибывают к месту его проведения. Локацией выбран футуристический мини-городок "Экспо-Сити" в южной части Дубая. В 2021-2022 годах здесь проходила первая на Ближнем Востоке всемирная выставка "ЭКСПО"

29 ноября 2023 года, Дубай. Участники климатического саммита прибывают к месту его проведения. Локацией выбран футуристический мини-городок &quot;Экспо-Сити&quot; в южной части Дубая. В 2021-2022 годах здесь проходила первая на Ближнем Востоке всемирная выставка &quot;ЭКСПО&quot; - Sputnik Узбекистан
10/13
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

29 ноября 2023 года, Дубай. Участники климатического саммита прибывают к месту его проведения. Локацией выбран футуристический мини-городок "Экспо-Сити" в южной части Дубая. В 2021-2022 годах здесь проходила первая на Ближнем Востоке всемирная выставка "ЭКСПО"

© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

Президент COP28 Султан Ахмед Аль Джабер Сепакс во время церемонии открытия климатического саммита ООН в Дубае 30 ноября 2023 года. У лидеров стран будет 12 дней, чтобы достичь соглашения, цель которого не допустить повышения температур на планете более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой

Президент COP28 Султан Ахмед Аль Джабер Сепакс во время церемонии открытия климатического саммита ООН в Дубае 30 ноября 2023 года. У лидеров стран будет 12 дней, чтобы достичь соглашения, цель которого не допустить повышения температур на планете более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой - Sputnik Узбекистан
11/13
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

Президент COP28 Султан Ахмед Аль Джабер Сепакс во время церемонии открытия климатического саммита ООН в Дубае 30 ноября 2023 года. У лидеров стран будет 12 дней, чтобы достичь соглашения, цель которого не допустить повышения температур на планете более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой

© AP Photo / Peter Dejong

1 декабря 2023 года, Дубай. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент COP28 Султан аль-Джабер прибыли для группового фото

1 декабря 2023 года, Дубай. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент COP28 Султан аль-Джабер прибыли для группового фото - Sputnik Узбекистан
12/13
© AP Photo / Peter Dejong

1 декабря 2023 года, Дубай. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент COP28 Султан аль-Джабер прибыли для группового фото

© AP Photo / Rafiq Maqbool

Участники климатического саммита ООН в Дубае. В рамках конференции будут организованы сотни мероприятий, посвященных вопросам борьбы с изменением климата

Участники климатического саммита ООН в Дубае. В рамках конференции будут организованы сотни мероприятий, посвященных вопросам борьбы с изменением климата - Sputnik Узбекистан
13/13
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Участники климатического саммита ООН в Дубае. В рамках конференции будут организованы сотни мероприятий, посвященных вопросам борьбы с изменением климата

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