https://uz.sputniknews.ru/20231201/roosiya-sentrobank-protivostoyaniye-sanktsii-zapad-41347565.html

Как Центробанк России "разрушил" ожидания Запада от санкций

Как Центробанк России "разрушил" ожидания Запада от санкций

Российская экономика устояла под западными санкциями и немалую роль в этом сыграли меры Банка России – как принятые заблаговременно, так и после начала беспрецедентного давления с февраля прошлого года

2023-12-01T15:50+0500

2023-12-01T15:50+0500

2023-12-01T15:50+0500

россия

центробанк россии

запад

санкции

инфографика

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. На этой неделе американское издание Politico внесло председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину в список 28 людей, которые в следующем году "сформируют политическую жизнь Европы". Глава российского Центробанка заняла первое место в категории "разрушители" — в нее издание включило людей, кардинально изменивших отрасль или профессию.Эльвира Набиуллина возглавила рейтинг Politico за вклад в усиление российской экономики и предотвращение последствий беспрецедентных западных санкций. Какую роль в "спасении" российской экономики и в успешном противодействии санкционному давлению сыграл Банк России – Sputnik узнал у экспертов.Встреча с беспрецедентным давлениемВ 2022 году экстренные скоординированные действия правительства и Банка России по купированию последствий санкций дополняли друг друга и, в целом, действительно "спасли экономику", отметила в разговоре со Sputnik руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая."Именно от Банка России в большей степени зависело сохранение максимально возможного в текущих условиях объема рыночного регулирования в экономике – это важно прежде всего с точки зрения стратегической перспективы", – заявила эксперт.По ее словам, меры по адаптации макроэкономической политики принимаются регулярно в зависимости от ситуации – после начала беспрецедентного санкционного давления на Россию Центральный банк был вынужден перейти к политике высоких значений ключевой ставки для сдерживания проинфляционного влияния наращивания госрасходов, высоких темпов роста кредитования и дефицитного рынка труда.На днях ЦБ РФ объявил о возобновлении механизма операций на внутреннем валютном рынке с января 2024 года, напомнила она."В итоге Банк России будет "стерилизовать" влияние ожидаемых до конца года расходов из Фонда национального благосостояния (российский государственный резервный фонд, – Ред.) на финансирование бюджетного дефицита на рублевую денежную массу, ослабляя их инфляционное давление. А фактор отложенных покупок валюты может выразиться в будущем году вместо ожидаемых чистых покупок валюты со стороны регулятора продолжением ее чистых продаж, что может оказать поддержку курсу рубля даже в том случае, если временный порядок репатриации и обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров будет отменен в апреле 2024 года", — рассказала эксперт.Как в разговоре со Sputnik отметил научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский, предоставление Центробанком дополнительной ликвидности и кредитов банкам и предприятиям с целью смягчения негативных последствий санкций способствовало поддержанию стабильности финансовой системы страны и снижению рисков для реального сектора экономики.Из главных мер, которые были направлены на борьбу с инфляционным давлением, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ", кандидат экономический наук Олег Абелев выделил ужесточение денежно-кредитной политики.В целом же, по словам эксперта Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Игоря Сафонова, количество успешных мер, направленных на борьбу с беспрецедентным санкционным давлением и защиту финансового рынка, исчисляется в тысячах."Если же в целом охарактеризовать основные достижения Банка России в этот непростой для российской экономики период, то, во-первых, это сохранение стабильности финансовой системы. Она продолжила работать практически бесперебойно, выступая в качестве важного посредника и проводника мер поддержки между государством и бизнесом. Зачастую это воспринимается как данность, однако в экономике, обложенной санкциями больше, чем кто-либо в истории, не случилось ни крупных банкротств финансовых институтов, ни остановки кредитования, ни перебоев в проведении платежей внутри страны – в том числе с использованием современных технологий, чему способствовало оперативное принятие Банком России как необходимых послаблений, так и ограничений, а также их быстрая модификация во взаимодействии с рынком", – рассказал Игорь Сафонов.Во-вторых же, отметил эксперт, это сохранение макроэкономической устойчивости."Вопреки многочисленным призывам Банк России не стал отклоняться от целей своего мандата в угоду краткосрочной экономической и политической конъюнктуре, и продолжил борьбу за сохранение реальных доходов граждан и создание условий для стабильного роста российской экономики в долгосрочном периоде за счет снижения инфляции до целевых уровней", – заявил Игорь Сафонов.По его словам, лучшим ответом на вопрос о том, насколько ЦБ РФ справляется с задачей минимизации санкционных рисков в международных расчетах, является динамично развивающееся состояние внешней торговли России с другими странами. "Тут и фактически не функционирующий потолок цен на российские нефть и газ, и доступность импортных товаров для отечественного потребителя…", – заявил эксперт.Игра на опережениеКак отметили опрошенные Sputnik эксперты, Центральный банк РФ заранее предпринял ряд мер, которые также поспособствовали смягчению санкционного удара, последовавшего с февраля 2022 года."Во-первых, это выстраивание независимого контура национальной платежной системы, обеспечившего бесперебойность проведения платежей, – рассказал Игорь Сафонов. – Во-вторых, оздоровление финансовой системы и снижение ее системного риска за счет макропруденциального регулирования, в результате чего банки подошли к кризисному периоду с запасом прочности по капиталу, который при роспуске надбавок и ряде других послаблений фактически позволил профинансировать структурную перестройку экономики. Наконец, политика диверсифицированного размещения международных резервов для реагирования на возможный финансовый, с одной стороны, и политическо-санкционный, с другой стороны, кризис по смыслу была абсолютно верной. То, какой из этих рисков реализуется на практике никто на самом деле не знал и не мог знать, однако Банк России был условно подготовлен к обоим из них".Елена Воронкова в первую очередь также подчеркивает своевременные изменения в валютной политике, связанной с накоплением международных резервов и изменением их валютной структуры."Задолго до февраля 2022 года Центробанк РФ активно начал сокращать долю доллара США в своих валютных резервах и увеличивал долю евро и юаня. Это помогло снизить зависимость от доллара и сократить риски, связанные с ограничениями и санкциями, связанными с этой валютой. Центробанк РФ продолжал увеличивать долю золота в резервных активах. Это способствовало достаточности резервов и способствует укреплению национальной валюты", – согласился Александр Ильинский.По словам Елены Воронковой, Банком России также был обеспечен высокий уровень достаточности международных резервов – на начало 2022-го коэффициент их величины, достаточной для финансирования 20% обязательств, включаемых в широкую денежную массу (во сколько раз резервы превышают указанный уровень обязательств), равнялся 225,5, а коэффициент их величины, достаточной для финансирования трехмесячного импорта товаров и услуг (во сколько раз резервы превышают объемы трехмесячного импорта страны), составлял 95. То есть, резервы в разы превышали значения обоих показателей достаточности."Все это позволило мегарегулятору в условиях резкого ужесточения санкций против России, даже при заморозке части зарубежных российских активов справиться с волатильностью валютного рынка, – отметила Елена Воронкова. – Также определенно позитивно следует расценивать и создание Банком России Системы Передачи Финансовых Сообщений (СПФС), которая смогла заменить систему SWIFT и обеспечила бесперебойность расчетов на внутреннем рынке".Помимо этого, отметил Александр Ильинский, ЦБ РФ поддерживал диалог и взаимодействие с другими центральными банками и финансовыми организациями, находящимися под санкционным давлением коллективного Запада, чтобы обменяться опытом и совместно обеспечивать стабильность мировой финансовой системы."Эти меры, принятые заранее, помогли смягчить санкционный удар, который последовал после февраля 2022 года. Они позволили Центробанку РФ сохранить стабильность финансовой системы и национальной валюты, а также уменьшить риски, связанные с санкциями и ограничениями", – поделился мнением эксперт.Дальнейшие перспективы"В целом, к середине года ВВП практически восстановился к уровню конца 2021 года. При этом внутренний спрос оказался перегрет, а производственные ресурсы полностью загружены, то есть, в ответ на дальнейший рост спроса нет возможности адекватно увеличить объем выпуска товаров и услуг, ориентированных на рыночное потребление. Баланс экспорта (особенно в его валютной части), импорта и оттока капитала складывался не в пользу рубля. Все это вылилось в ускорение инфляции, для сдерживания которого Банк России перешел к жесткой денежно-кредитной политике, повысив с июля по октябрь ключевую ставку в два раза", – рассказала Ольга Беленькая.По оценке эксперта, на конец года инфляция составит более 7%, а в будущем году должна пройти пик и перейти к замедлению.Елена Воронкова предполагает, что существенных изменений курса рубля и инфляции в краткосрочной перспективе не произойдет."Мегарегулятору важно поддержать курсовую стабильность, которая, с одной стороны, будет способствовать снижению давления курса рубля на ценовую динамику, а с другой стороны, как фактор рыночной определенности, может стать драйвером развития для субъектов хозяйствования, что, несомненно, остановит рост издержек, а, значит, и инфляции"."С учетом последнего пресс-релиза ЦБ о проведении операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила мы ожидаем укрепления рубля с текущих уровней в 2024 году за счет того, что Банк России будет продавать валюту на рынке. Инфляция в России ускорится до 7,6% по итогам года и в дальнейшем возрастет до 8,1% к концу первого квартала 2024 года, однако затем начнет снижаться и опустится к концу 2024 до 4,2% годовых", – поделился прогнозом Игорь Сафонов. "Доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла в 2022 году почти втрое, – отметила Елена Воронкова. – Как и до 2022 года, рубль используется сейчас, главным образом, на евразийском пространстве. В 2022 году во взаимных расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг доля платежей в российских рублях составила 75%, увеличившись за год на 3,5 процентных пункта. Но география "хождения" рубля значительно расширилась за период 2022-2023 годов. Существенно увеличилась доля рубля в торговле с Китаем – в текущем году этот показатель достиг 20%. Доля российского рубля в турецком импорте по итогам 2022 года выросла более, чем в два с половиной раза. В расчетах России с Индией рубль составляет сейчас примерно пятую часть. За рубли осуществляется торговля со странами Африки. Интернационализация рубля не только расширяет возможности российских участников ВЭД в условиях санкций, но и снижает валютные риски их операционной деятельности".Однако, отметил Александр Ильинский, санкционные риски по-прежнему существуют и представляют вызов для ЦБ РФ и российской экономики."Способность ЦБ РФ эффективно минимизировать эти риски зависит от диалога со странами-партнерами. Банк России активно поддерживает диалог и взаимодействие с другими центральными банками и финансовыми организациями, чтобы обменяться опытом и совместно разрабатывать меры для снижения санкционных рисков. В целом можно сказать, что ЦБ РФ добивается относительно хороших результатов в минимизации санкционных рисков в международных расчетах. Однако в связи с постоянными изменениями в мировой политике и финансовом ландшафте важно продолжать развивать доверительный диалог со странами-партнерами и разрабатывать новые меры в ответ на возникающие вызовы", – резюмировал эксперт.

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