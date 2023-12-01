https://uz.sputniknews.ru/20231201/uzbekistan-elektronnyye-otxody-sbor-pererabotka-41337348.html

Что ждет Узбекистан, если не наладить сбор и переработку электронных отходов

Что ждет Узбекистан, если не наладить сбор и переработку электронных отходов

При утилизации электрического и электронного оборудования образуются отходы, в которых содержатся как опасные, так и ценные материалы. Поэтому эффективная система управления электронными отходами имеет экологические и экономические выгоды.

2023-12-01T10:09+0500

2023-12-01T10:09+0500

2023-12-01T11:22+0500

экономика

электронные устройства

отходы

сбор

переработка отходов

утилизация отходов

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В Ташкенте прошел Национальный форум "Управление электронными отходами в Узбекистане: текущая ситуация и дальнейшие шаги". Мероприятие провели в рамках проекта "Национальный мониторинг электронных отходов: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан".Его организаторы — Научно-учебный центр ООН, Немецкое агентство охраны окружающей среды и Центр "Содействие устойчивому развитию" при техническом и информационном содействии Эколого-ресурсного центра "EKOMAKTAB".Эксперты обсудили меры по совершенствованию законодательства в сфере электронных отходов, финансовых механизмов, в том числе усиление ответственности производителей/импортеров (РОП), улучшение инфраструктуры сбора и переработки.По мнению экспертов, если не начать предпринимать решительные шаги, объем неуправляемых электронных отходов (которые не были собраны и переработаны экологически безопасным способом) составит 1,2 млн тонн к 2030 году и 5,6 млн тонн к 2050-му. При этом содержание свинца и ртути в них к 2050 году может достичь почти 1,4 тыс. тонн. Данные вещества, в свою очередь, в различной степени вредят окружающей среде и здоровью человека.По данным Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), в 2019 году в Узбекистане произвели 139,7 тыс. тонн электронных отходов. За этот же период, по информации Глобального мониторинга электронных отходов, в мире их образовалось 53,6 млн. т, но лишь к 17,4% из них прилагались официальные документы о сборе и переработке.В Узбекистане налажено обращение с отходами, но страна все еще находится в процессе разработки системы управления электронными отходами, говорят эксперты. Согласно постановлению правительства "Об утверждении нормативно-правовых актов в области обращения с отходами", к крупногабаритным бытовым отходам относятся, в частности, бытовая техника, техническое оборудование и оргтехника. Как указано в документе, такие отходы должны складироваться во временных, специально отведенных местах, определенных ТЧСЖ, органами самоуправления граждан или управляющей компанией. При этом обслуживающая организация вывозит крупногабаритный бытовой мусор за отдельную плату.Важным шагом к повышению эффективности утилизации ценных твердых бытовых отходов стало создание в 9 городах республики — Андижане, Нукусе, Бухаре, Джизаке, Карши, Навои, Термезе, Гулистане и Ургенче специализированных кластеров для сбора, транспортировки, сортировки, переработки и окончательной утилизации твердых бытовых отходов.Узбекистан в настоящее время занимается сбором и переработкой ртутьсодержащих ламп и разрабатывает систему обращения с электронными отходами. По данным Минэкологии, республика находится в процессе создания инфраструктуры по сбору и переработке отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). В числе компаний, которые на этом специализируются, — АО "Узметкомбинат", АО "Узвторцветмет", ООО "Toshrangmetzavod Recycling", АО "Алмалыкский ГМК".Как рассказали на форуме, в республике наладили систему обращения с отработанными аккумуляторами, но все еще остается открытым вопрос их дальнейшей переработки, поскольку соответствующих производственных мощностей в Узбекистане пока нет.По мнению экспертов, решить проблему управления ОЭЭО поможет расширенная ответственность производителя. Такой механизм обязует производителей и импортёров товаров утилизировать произведенную или ввезенную ими на территорию страны продукцию после утраты ее потребительских свойств.Данный способ применяется в разных странах и отраслях. Основная идея механизма РОП заключается в создании эффективной системы по сбору, максимальному использованию вторичных ресурсов и сокращению объемов отходов для захоронения."Это соответствует национальной политике по обращению с отходами, которая определена Стратегией по обращению с твердыми бытовыми отходами в Узбекистане на 2019-2028 годы и направлена на формирование и развитие устойчивой системы в области обращения с твердыми бытовыми отходами", — объяснили в Минэкологии.В связи с этим, участники форума обсудили дорожную карту по внедрению расширенной ответственности производителей в Узбекистане."Без финансовой поддержки со стороны производителей и поставщиков продукции развитие системы сбора и переработки электронных отходов невозможно. Поэтому внедрение расширенной ответственности производителей – одна из первоочередных задач в Узбекистане, — говорится в документе. — Для решения проблемы сбора и переработки ОЭЭО необходимо принятие решительных мер в отношении совершенствования законодательства, развития инфраструктуры для сбора ОЭЭО, повышения информированности населения и внедрения принципа расширенной ответственности производителя".Механизм РОП также поможет применять в процессе производства продукции максимально перерабатываемые материалы и отказаться от тех, которые не подлежат переработке.Активное развитие сбора и переработки электронных отходов не только экологически выгодно, но также имеет экономический эффект, объясняют эксперты."Например, из совокупного объема образованных отходов к 2050 году в результате переработки можно получить более 1,1 млн тонн железа, 195 тыс. тонн алюминия, 392 тыс. тонн пластика", — резюмировали участники форума.

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узбекистан электронные отходы сбор переработка система управления экологические и экономические выгоды