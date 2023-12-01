https://uz.sputniknews.ru/20231201/uzbekistan-sentrobank-novyye-polnomochiya-41353026.html

ЦБ Узбекистана сможет блокировать банковские карты и счета в случае сомнительных операций

ЦБ Узбекистана сможет блокировать банковские карты и счета в случае сомнительных операций

Также банкам и платёжным организациям поручено внедрять антифрод-системы и контролировать крупные переводы.

2023-12-01T18:30+0500

2023-12-01T18:30+0500

2023-12-01T18:40+0500

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

блокировка

банковские карты

мошенничество

цифровые технологии

экономика

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Центробанк Узбекистана сможет требовать блокировки банковских карт и счетов при подозрительных операциях. Это определено в постановлении главы республики.Кроме того, Центробанку предстоит в месячный срок разработать и утвердить комплекс мер. В их числе совершенствование методов технической защиты при оказании гражданам онлайн-услуг коммерческими банками, операторами платёжных систем и платёжными организациями и внедрение антифрод-систем — программных комплексов для предотвращения мошеннических транзакций.Также они предусматривают автоматизированный контроль при трех и более переводах подряд, внедрение механизмов контроля использования банковских карт и денежных переводов между физическими лицами в крупном размере (p2p-переводы) с применением дополнительных биометрических и иных мер защиты.Эти меры будут направлены и на повышение цифровой финансовой грамотности населения в части незаконных операций с банковскими картами (их реквизитами), в том числе через электронные платёжные системы.

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центральный банк узбекистан блокировка банковские карты сомнительные операции