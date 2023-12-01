https://uz.sputniknews.ru/20231201/uzbekistan-sentrobank-novyye-polnomochiya-41353026.html
ЦБ Узбекистана сможет блокировать банковские карты и счета в случае сомнительных операций
ЦБ Узбекистана сможет блокировать банковские карты и счета в случае сомнительных операций
Также банкам и платёжным организациям поручено внедрять антифрод-системы и контролировать крупные переводы.
2023-12-01T18:30+0500
2023-12-01T18:30+0500
2023-12-01T18:40+0500
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
блокировка
банковские карты
мошенничество
цифровые технологии
экономика
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Центробанк Узбекистана сможет требовать блокировки банковских карт и счетов при подозрительных операциях. Это определено в постановлении главы республики.Кроме того, Центробанку предстоит в месячный срок разработать и утвердить комплекс мер. В их числе совершенствование методов технической защиты при оказании гражданам онлайн-услуг коммерческими банками, операторами платёжных систем и платёжными организациями и внедрение антифрод-систем — программных комплексов для предотвращения мошеннических транзакций.Также они предусматривают автоматизированный контроль при трех и более переводах подряд, внедрение механизмов контроля использования банковских карт и денежных переводов между физическими лицами в крупном размере (p2p-переводы) с применением дополнительных биометрических и иных мер защиты.Эти меры будут направлены и на повышение цифровой финансовой грамотности населения в части незаконных операций с банковскими картами (их реквизитами), в том числе через электронные платёжные системы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
центральный банк узбекистан блокировка банковские карты сомнительные операции
центральный банк узбекистан блокировка банковские карты сомнительные операции
ЦБ Узбекистана сможет блокировать банковские карты и счета в случае сомнительных операций
18:30 01.12.2023 (обновлено: 18:40 01.12.2023)
Также банкам и платёжным организациям поручено внедрять антифрод-системы и контролировать крупные переводы.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
Центробанк Узбекистана сможет требовать блокировки банковских карт и счетов при подозрительных операциях. Это определено в постановлении
главы республики.
"Для своевременного пресечения краж, мошенничества и других правонарушений Центральный банк получает полномочия направлять обязательные указания банкам, операторам платёжных систем и платёжным организациям о временном ограничении использования на срок до трёх дней банковских карт, банковских счетов и счетов на мобильных приложениях в случае осуществления сомнительных (фрод) операций, связанных с банковскими картами", — указано в документе.
Кроме того, Центробанку предстоит в месячный срок разработать и утвердить комплекс мер. В их числе совершенствование методов технической защиты при оказании гражданам онлайн-услуг коммерческими банками, операторами платёжных систем и платёжными организациями и внедрение антифрод-систем — программных комплексов для предотвращения мошеннических транзакций.
Также они предусматривают автоматизированный контроль при трех и более переводах подряд, внедрение механизмов контроля использования банковских карт и денежных переводов между физическими лицами в крупном размере (p2p-переводы) с применением дополнительных биометрических и иных мер защиты.
Эти меры будут направлены и на повышение цифровой финансовой грамотности населения в части незаконных операций с банковскими картами (их реквизитами), в том числе через электронные платёжные системы.