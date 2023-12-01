https://uz.sputniknews.ru/20231201/yeaes-ekonomika-integratsiya-vliyaniye-otsenka-41342644.html
Влияние интеграционных процессов на экономики стран ЕАЭС оценят по специальной методике
Влияние интеграционных процессов на экономики стран ЕАЭС оценят по специальной методике
Это позволит количественно проанализировать вклад в ВВП каждой страны Союза от взаимной торговли товарами, услугами и трудовой миграции с учетом интеграционной составляющей этих показателей.
2023-12-01T13:30+0500
2023-12-01T13:30+0500
2023-12-01T14:12+0500
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
экономика
ввп
торговля
товары
интеграция
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Методику оценки влияния интеграционных процессов на экономики государств Евразийского экономического союза утвердили на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщается на сайте ЕЭК.Евразийская экономическая комиссия совместно с Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН сделала расчеты эффектов интеграции за 2016, 2020, 2021 и 2022 годы. "Эффект от влияния интеграционных процессов на прирост экономической активности в государствах ЕАЭС существенный, и на основе расчетов за 2016 и 2022 год мы видим, что он растет. Наибольший вклад интеграции в прирост ВВП – в Беларуси, значительные показатели – у Кыргызстана и Армении. В Казахстане и России эффекты относительно ниже, но в абсолютном выражении они ничуть не меньше. В среднем по ЕАЭС вклад интеграции в 2022 году оценивается в 1,43% ВВП", – отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
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интеграционные процессы влияние экономика стран еаэс оценка методика вклад ввп
интеграционные процессы влияние экономика стран еаэс оценка методика вклад ввп
Влияние интеграционных процессов на экономики стран ЕАЭС оценят по специальной методике
13:30 01.12.2023 (обновлено: 14:12 01.12.2023)
Она позволит количественно проанализировать вклад в ВВП каждой страны Союза от взаимной торговли товарами, услугами и трудовой миграции с учетом их интеграционной составляющей.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik
. Методику оценки влияния интеграционных процессов на экономики государств Евразийского экономического союза утвердили на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщается
на сайте ЕЭК.
"Методика позволяет оценить количественно вклады в ВВП каждой страны Союза от взаимной торговли товарами, взаимной торговли услугами и трудовой миграции с учетом интеграционной составляющей этих показателей, формируемой за счет принятых интеграционных мер", — говорится в сообщении.
Евразийская экономическая комиссия совместно с Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН сделала расчеты эффектов интеграции за 2016, 2020, 2021 и 2022 годы.
"Эффект от влияния интеграционных процессов на прирост экономической активности в государствах ЕАЭС существенный, и на основе расчетов за 2016 и 2022 год мы видим, что он растет. Наибольший вклад интеграции в прирост ВВП – в Беларуси, значительные показатели – у Кыргызстана и Армении. В Казахстане и России эффекты относительно ниже, но в абсолютном выражении они ничуть не меньше. В среднем по ЕАЭС вклад интеграции в 2022 году оценивается в 1,43% ВВП", – отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.