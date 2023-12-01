https://uz.sputniknews.ru/20231201/yeaes-ekonomika-integratsiya-vliyaniye-otsenka-41342644.html

Влияние интеграционных процессов на экономики стран ЕАЭС оценят по специальной методике

Влияние интеграционных процессов на экономики стран ЕАЭС оценят по специальной методике

Это позволит количественно проанализировать вклад в ВВП каждой страны Союза от взаимной торговли товарами, услугами и трудовой миграции с учетом интеграционной составляющей этих показателей.

2023-12-01T13:30+0500

2023-12-01T13:30+0500

2023-12-01T14:12+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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интеграция

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Методику оценки влияния интеграционных процессов на экономики государств Евразийского экономического союза утвердили на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщается на сайте ЕЭК.Евразийская экономическая комиссия совместно с Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН сделала расчеты эффектов интеграции за 2016, 2020, 2021 и 2022 годы. "Эффект от влияния интеграционных процессов на прирост экономической активности в государствах ЕАЭС существенный, и на основе расчетов за 2016 и 2022 год мы видим, что он растет. Наибольший вклад интеграции в прирост ВВП – в Беларуси, значительные показатели – у Кыргызстана и Армении. В Казахстане и России эффекты относительно ниже, но в абсолютном выражении они ничуть не меньше. В среднем по ЕАЭС вклад интеграции в 2022 году оценивается в 1,43% ВВП", – отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

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