https://uz.sputniknews.ru/20231201/yevrosoyuz-krizis-prichina-ukraina-41346049.html

В Евросоюзе назревает кризис из-за Украины — СМИ

В Евросоюзе назревает кризис из-за Украины — СМИ

ЕС движется к политическому кризису из-за помощи Украине и позиции Венгрии

2023-12-01T14:42+0500

2023-12-01T14:42+0500

2023-12-01T14:42+0500

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Евросоюзе из-за Украины назревает кризис, он может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.Газета, в свою очередь, ссылается на неназванных европейских чиновников.Как отмечает газета, "сильную головную боль" европейским политикам создает, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее власти Венгрии заявляли, что не поддерживают внесение вопроса о вступлении Украины в ЕС на повестку предстоящего саммита, а сам Орбан неоднократно заявлял, что ЕС в первую очередь нужно разработать новую стратегию в конфликте на Украине и лишь потом выделять деньги Киеву.Европейские дипломаты обеспокоены тем, что на саммите он может держать ЕС "в заложниках", поскольку все крупные стратегические решения в Евросоюзе принимаются единогласно."Нам грозит серьезный кризис", — заявил изданию один из европейских дипломатов. Другое высокопоставленное лицо также прогнозирует, что декабрьский саммит может стать "одним из самых сложных".Как отмечает издание, дипломаты ищут различные способы избежать вето со стороны Венгрии на предстоящем саммите. По словам трех источников, сумма в 50 млрд может быть выплачена Киеву не единовременно, а в течение 2024-2027 годов частями. Однако, этот вариант не придаст большей предсказуемости украинской экономике, уверены критики. Дилемма возникла также в отношении военной помощи Украине: ЕС может использовать двусторонние соглашения, а не собственные структуры для передачи оружия Киеву, однако это подорвет значимость роли Евросоюза в поставках вооружения, указывает издание."Это признание бессилия, которое трудно проглотить и которое наносит ущерб единству ЕС в отношении (поддержки – ред.) Киева", — говорится в статье.Напомним, что Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, объяснив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

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