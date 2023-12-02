https://uz.sputniknews.ru/20231202/boksz-uzbekistan-final-chempionat-mira-41361616.html
Семь боксеров из Узбекистана прошли в финал чемпионата мира
Семь боксеров из Узбекистана прошли в финал чемпионата мира
В их числе Мафтуна Мусурмонова, Собирахон Шахобиддинова, Фирузжон Садуллаев, Ислом Салихов и другие
2023-12-02T15:42+0500
2023-12-02T15:42+0500
2023-12-02T15:44+0500
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чемпионат мира по боксу
юниоры
армения
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Семь узбекистанцев прошли в финал чемпионата мира по боксу среди юниоров, проходящего в эти дни в Армении, сообщает НОК.Боксеры, которые проведут финальные бои: А в числе бронзовых призеров: Напомним, в полуфинале на ринг вышли 11 представителей сборной Узбекистана. Финал пройдет 3 — 4 декабря.
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узбекистан бокс финал чемпионат мира мафтуна мусурмонова собирахон шахобиддинова фирузжон садуллаев ислом салихов
узбекистан бокс финал чемпионат мира мафтуна мусурмонова собирахон шахобиддинова фирузжон садуллаев ислом салихов
Семь боксеров из Узбекистана прошли в финал чемпионата мира
15:42 02.12.2023 (обновлено: 15:44 02.12.2023)
В их числе Мафтуна Мусурмонова, Собирахон Шахобиддинова, Фирузжон Садуллаев, Ислом Салихов и другие.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
Семь узбекистанцев прошли в финал чемпионата мира по боксу среди юниоров, проходящего в эти дни в Армении, сообщает НОК
.
Боксеры, которые проведут финальные бои:
-46 кг: Мафтуна Мусурмонова
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова
-60 кг: Фирузжон Садуллаев
-63 кг: Хикматилло Улмасов
А в числе бронзовых призеров:
-46 кг: Абдурахмон Махмуджонов
Напомним, в полуфинале на ринг вышли 11 представителей сборной Узбекистана. Финал пройдет 3 — 4 декабря.