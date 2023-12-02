https://uz.sputniknews.ru/20231202/boksz-uzbekistan-final-chempionat-mira-41361616.html

Семь боксеров из Узбекистана прошли в финал чемпионата мира

Семь боксеров из Узбекистана прошли в финал чемпионата мира

В их числе Мафтуна Мусурмонова, Собирахон Шахобиддинова, Фирузжон Садуллаев, Ислом Салихов и другие

2023-12-02T15:42+0500

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чемпионат мира

чемпионат мира по боксу

юниоры

армения

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Семь узбекистанцев прошли в финал чемпионата мира по боксу среди юниоров, проходящего в эти дни в Армении, сообщает НОК.Боксеры, которые проведут финальные бои: А в числе бронзовых призеров: Напомним, в полуфинале на ринг вышли 11 представителей сборной Узбекистана. Финал пройдет 3 — 4 декабря.

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