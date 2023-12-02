https://uz.sputniknews.ru/20231202/press-tsentr-sputnik-uzbekistan-konferentsiya-direktor-isip-rudn-41364975.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет конференция директора ИСИП РУДН
В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет конференция директора ИСИП РУДН
Дмитрий Егорченков подробно расскажет о сотрудничестве России и Узбекистана в сфере образования, науки и культуры
2023-12-02T16:43+0500
2023-12-02T16:43+0500
2023-12-02T16:43+0500
узбекистан
ташкент
пресс-центр
пресс-конференция
sputnik
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 4 декабря в 14.00 состоится пресс-конференция директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова. Эксперт ответит на следующие вопросы: как отличить реальную информацию от вбросов и информационных диверсий, какие нарративы информационных прокси-войн отрабатываются в текущей обстановке Западом, как Узбекистану защитить информационное поле от деструктивных и пропагандистских западных атак.Речь также пойдет о том, почему молодежь сегодня является мощным ресурсом наращивания взаимодействия как между двумя странами, так и на всем постсоветском пространстве.Представители СМИ, заинтересованные в участии, могут обратиться по номеру +99890 984 984 9, (продюсер пресс-центра Sputnik в Ташкенте Рамиз Бахтияров).
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ташкент пресс-центр sputnik узбекистан конференция директор исип рудн дмитрий егорченков сотрудничество россия узбекистан сфера образование наука культура
ташкент пресс-центр sputnik узбекистан конференция директор исип рудн дмитрий егорченков сотрудничество россия узбекистан сфера образование наука культура
В пресс-центре Sputnik Узбекистан пройдет конференция директора ИСИП РУДН
Дмитрий Егорченков подробно расскажет о сотрудничестве России и Узбекистана в сфере образования, науки и культуры.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 4 декабря в 14.00 состоится пресс-конференция директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова.
Эксперт ответит на следующие вопросы: как отличить реальную информацию от вбросов и информационных диверсий, какие нарративы информационных прокси-войн отрабатываются в текущей обстановке Западом, как Узбекистану защитить информационное поле от деструктивных и пропагандистских западных атак.
Речь также пойдет о том, почему молодежь сегодня является мощным ресурсом наращивания взаимодействия как между двумя странами, так и на всем постсоветском пространстве.
Представители СМИ, заинтересованные в участии, могут обратиться по номеру +99890 984 984 9, (продюсер пресс-центра Sputnik в Ташкенте Рамиз Бахтияров).