https://uz.sputniknews.ru/20231202/uzbekistan-uchastiye-turnir-bolshoy-shlem-dzyudo-41357151.html
Узбекистан принимает участие в турнире Большого шлема по дзюдо в Японии
Узбекистан принимает участие в турнире Большого шлема по дзюдо в Японии
В первый день соревнований на татами выйдут шесть представителей сборной Узбекистана
2023-12-02T09:58+0500
2023-12-02T09:58+0500
2023-12-02T09:58+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
турнир
турнир "большого шлема"
япония
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В субботу в японской столице Токио стартует турнир Большого шлема по дзюдо, сообщает НОК.Узбекистан представляют: В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 84 стран мира.
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узбекистан япония турнир большого шлема дзюдо соревнования сборная
узбекистан япония турнир большого шлема дзюдо соревнования сборная
Узбекистан принимает участие в турнире Большого шлема по дзюдо в Японии
В первый день соревнований на татами выйдут шесть представителей сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
В субботу в японской столице Токио стартует турнир Большого шлема по дзюдо, сообщает НОК
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-73 кг: Муроджон Юлдошев (Узбекистан) — Элиот Преве (Франция)/Рашид Маммадалиев (Азербайджан)
-73 кг: Обидхон Нумонов (Узбекистан) — Хорхе Гарсия (Испания)/Ксавери Морка (Польша)
-81 кг: Муса Собиров (Узбекистан) — Михаиль Латисев (Молдова)
-81 кг: Нурбек Муртазоев (Узбекистан) — Ражитха Нуварапакша (Шри-Ланка)
-90 кг: Давлат Бобонов (Узбекистан) — Роланд Гоз (Венгрия)
-70 кг: Гулноза Матниязова (Узбекистан) — Шихо Танака (Япония).
В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 84 стран мира.