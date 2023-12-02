https://uz.sputniknews.ru/20231202/uzbekistan-uchastiye-turnir-bolshoy-shlem-dzyudo-41357151.html

Узбекистан принимает участие в турнире Большого шлема по дзюдо в Японии

Узбекистан принимает участие в турнире Большого шлема по дзюдо в Японии

В первый день соревнований на татами выйдут шесть представителей сборной Узбекистана

2023-12-02T09:58+0500

2023-12-02T09:58+0500

2023-12-02T09:58+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

турнир

турнир "большого шлема"

япония

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В субботу в японской столице Токио стартует турнир Большого шлема по дзюдо, сообщает НОК.Узбекистан представляют: В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из 84 стран мира.

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