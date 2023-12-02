https://uz.sputniknews.ru/20231202/zamestitel-ministra-oborony-rossiya-uchastnik-spetsoperatsiya-gosnagrada-41360543.html

Замминистра обороны России вручил участникам спецоперации госнаграды

Замминистра обороны России вручил участникам спецоперации госнаграды

Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени

2023-12-02T12:54+0500

2023-12-02T12:54+0500

2023-12-02T12:54+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

сво

минобороны рф

награда

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Замминистра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО. Об этом в субботу рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени. Кузьменков вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.Генерал-полковник передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Начальник госпиталя полковник медицинской службы Владислав Мурынин доложил замминистра об организации лечения военнослужащих. Заместитель главы военного ведомства встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащенностью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

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замминистра обороны россии вручение участник спецоперация госнаградыа военнослужащие морская пехота черноморский флот орден мужества медаль за отвагу за храбрость