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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231202/zamestitel-ministra-oborony-rossiya-uchastnik-spetsoperatsiya-gosnagrada-41360543.html
Замминистра обороны России вручил участникам спецоперации госнаграды
Замминистра обороны России вручил участникам спецоперации госнаграды
Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени
2023-12-02T12:54+0500
2023-12-02T12:54+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
сво
минобороны рф
награда
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Замминистра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО. Об этом в субботу рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости. Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени. Кузьменков вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.Генерал-полковник передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Начальник госпиталя полковник медицинской службы Владислав Мурынин доложил замминистра об организации лечения военнослужащих. Заместитель главы военного ведомства встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащенностью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
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замминистра обороны россии вручение участник спецоперация госнаградыа военнослужащие морская пехота черноморский флот орден мужества медаль за отвагу за храбрость
замминистра обороны россии вручение участник спецоперация госнаградыа военнослужащие морская пехота черноморский флот орден мужества медаль за отвагу за храбрость

Замминистра обороны России вручил участникам спецоперации госнаграды

12:54 02.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкМедаль "За храбрость" 2 степени. Архивное фото
Медаль За храбрость 2 степени. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Замминистра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО. Об этом в субботу рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.
"В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Пирогова, где вручил государственные награды военнослужащим — участникам специальной военной операции, находящихся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени. Кузьменков вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.
Генерал-полковник передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

"От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично благодарю вас за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач. Желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй к боевым товарищам", — сказал замглавы военного ведомства.

"Хочу поблагодарить вас за самоотверженность при выполнении врачебного и гражданского долга. Вы вносите весомый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих", — подчеркнул Кузьменков, обращаясь к сотрудникам и медицинскому персоналу госпиталя.

Начальник госпиталя полковник медицинской службы Владислав Мурынин доложил замминистра об организации лечения военнослужащих. Заместитель главы военного ведомства встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащенностью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
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