Замминистра обороны России вручил участникам спецоперации госнаграды
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкМедаль "За храбрость" 2 степени. Архивное фото
© Sputnik / Станислав Красильников/
Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Замминистра обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО. Об этом в субботу рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.
"В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Пирогова, где вручил государственные награды военнослужащим — участникам специальной военной операции, находящихся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени. Кузьменков вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.
Генерал-полковник передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
"От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично благодарю вас за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач. Желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй к боевым товарищам", — сказал замглавы военного ведомства.
"Хочу поблагодарить вас за самоотверженность при выполнении врачебного и гражданского долга. Вы вносите весомый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих", — подчеркнул Кузьменков, обращаясь к сотрудникам и медицинскому персоналу госпиталя.
Начальник госпиталя полковник медицинской службы Владислав Мурынин доложил замминистра об организации лечения военнослужащих. Заместитель главы военного ведомства встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащенностью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.