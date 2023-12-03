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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20231203/kak-sdelat-novogodnie-salaty-poleznee--layfxaki-ot-dietologa-41374391.html
Как сделать новогодние салаты полезнее – лайфхаки от диетолога
Как сделать новогодние салаты полезнее – лайфхаки от диетолога
Эти три совета от эксперта помогут сделать новогоднее застолье на таким тяжелым для пищеварения.
2023-12-03T21:51+0500
2023-12-03T21:51+0500
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новый год
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Основу новогоднего стола на пространстве бывшего Союза по-прежнему составляют салаты с майонезом. Они содержат множество вредных веществ и сильно "бьют" по организму. Как сделать их более полезными, рассказала изданию OSNMediaврач-диетолог Маргарита Королева.В первую очередь, по мнению эксперта, стоит отказаться от покупного майонеза, заменив его домашним. В магазинном соусе много вредных ингредиентов, большое количество соли, а также пальмовое масло, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Домашний майонез готовится довольно просто, в сети можно найти множество рецептов, в том числе с пониженной калорийностью, отметила эксперт.Сделать салаты полезнее и вкуснее можно также, заменив одни ингредиенты другими. Например, в оливье класть не колбасу, а мясо птицы или морепродукты.А людям с проблемами со здоровьем, например, страдающим сахарным диабетом, можно класть в салат вместо картофеля топинамбур, а зеленый горошек лучше заменить замороженным – в консервированном много соли и уксус.Лучше планировать меню и закупать продукты заранее, так вы избежите спешки и сможете внимательнее выбирать ингредиенты, это позволит избежать попадания на стол несвежих и вредных продуктов, считает диетолог.
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здоровье новый год салаты диетолог врач мнение эксперта
здоровье новый год салаты диетолог врач мнение эксперта

Как сделать новогодние салаты полезнее – лайфхаки от диетолога

21:51 03.12.2023
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкСалат "Оливье"
Салат Оливье - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2023
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Эти три совета от эксперта помогут сделать новогоднее застолье на таким тяжелым для пищеварения.
Основу новогоднего стола на пространстве бывшего Союза по-прежнему составляют салаты с майонезом. Они содержат множество вредных веществ и сильно "бьют" по организму. Как сделать их более полезными, рассказала изданию OSNMediaврач-диетолог Маргарита Королева.
В первую очередь, по мнению эксперта, стоит отказаться от покупного майонеза, заменив его домашним. В магазинном соусе много вредных ингредиентов, большое количество соли, а также пальмовое масло, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Домашний майонез готовится довольно просто, в сети можно найти множество рецептов, в том числе с пониженной калорийностью, отметила эксперт.
Сделать салаты полезнее и вкуснее можно также, заменив одни ингредиенты другими. Например, в оливье класть не колбасу, а мясо птицы или морепродукты.
А людям с проблемами со здоровьем, например, страдающим сахарным диабетом, можно класть в салат вместо картофеля топинамбур, а зеленый горошек лучше заменить замороженным – в консервированном много соли и уксус.
Лучше планировать меню и закупать продукты заранее, так вы избежите спешки и сможете внимательнее выбирать ингредиенты, это позволит избежать попадания на стол несвежих и вредных продуктов, считает диетолог.
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