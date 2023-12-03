https://uz.sputniknews.ru/20231203/mestorojdeniya-nefti-v-3d--kak-rabotaet-nauchnyy-tsentr-grdc-v-tashkente-41368771.html

Месторождения нефти в 3D – как работает научный центр GRDC в Ташкенте

Месторождения нефти в 3D – как работает научный центр GRDC в Ташкенте

Центр выполняет все стратегические и проектные работы для геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа.

2023-12-03T11:56+0500

2023-12-03T11:56+0500

2023-12-03T11:56+0500

видео

узбекистан

нефть

нефтегазовая отрасль

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Уникальный научно-технологистический центр GRDC, принадлежащий одной из крупнейших в Узбекистане нефтегазовых компаний Sanoat Energetica Guruhi (SANEG) работает в Ташкенте.В центре трудятся около 300 специалистов. Они с помощью современных технологий проводят стратегические и проектные работы для геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа.К примеру, НТЦ первым в республике стал создавать и использовать 3D-модели нефтяных месторождений.Как работает центр и какие задачи ставят перед собой эксперты – в нашем видео.

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