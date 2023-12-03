https://uz.sputniknews.ru/20231203/neskolko-silnyx-zemletryaseniy-proizoshlo-na-filippinax-41375067.html

Несколько сильных землетрясений произошло на Филиппинах

Несколько сильных землетрясений произошло на Филиппинах

В результате погибла беременная женщина, еще несколько ранено и пропало без вести.

2023-12-03T17:53+0500

2023-12-03T17:53+0500

2023-12-03T17:53+0500

в мире

филиппины

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. У берегов Филиппин зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным центра, землетрясение произошло в 10.35 по времени UTC (15.37 по ташкентскому времени) в 52 километрах к северо-востоку от города Бислинг. Очаг залегал на глубине 56 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Ранее у берегов Филиппинских островов сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 63 километров. Затем последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 6,4."Один человек погиб, еще четверо получили травмы в регионе Давао в результате землетрясения", - передает издание Manila Bulletin. По данным издания, погибла беременная женщина из-за обрушения здания.Телеканал CNN Philippines добавляет, что девять человек числятся пропавшими без вести.

филиппины

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