https://uz.sputniknews.ru/20231203/ssha-budut-nakachivat-ukrainu-orujiem-do-poslednego--ekspert-41373583.html

США будут накачивать Украину оружием до последнего — эксперт

США будут накачивать Украину оружием до последнего — эксперт

Финансы на поддержку противостояния с Россиией Америка найдет так или иначе, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" игорь Коротченко. 03.12.2023, Sputnik Узбекистан

2023-12-03T15:58+0500

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2023-12-03T15:58+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

сша

украина

пентагон

оружие

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Америка будет до последнего накачивать Украину оружием для противостояния с Россией, финансы на это Америка найдет так или иначе. Об этом в интервью РИА Новости заявил аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как отметил эксперт, США по-прежнему выигрывает больше всех от конфликта между Москвой и Киевом, поэтому ВПК США получит необходимое финансирование для поставок на Украину.Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на 50% увеличили финансы на производство боеприпасов, которые быстро расходуются на Украине. Как подчеркнул Остин, США не позволит России победить Украину, поэтому продолжит помогать Киеву. При этом, он отметил, что США сохраняют способность выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу в несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину. Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений, а также что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России.

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в мире, сша, украина, пентагон, оружие, мнение эксперта