https://uz.sputniknews.ru/20231203/ssha-budut-nakachivat-ukrainu-orujiem-do-poslednego--ekspert-41373583.html
США будут накачивать Украину оружием до последнего — эксперт
США будут накачивать Украину оружием до последнего — эксперт
Финансы на поддержку противостояния с Россиией Америка найдет так или иначе, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" игорь Коротченко. 03.12.2023, Sputnik Узбекистан
2023-12-03T15:58+0500
2023-12-03T15:58+0500
2023-12-03T15:58+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
сша
украина
пентагон
оружие
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Америка будет до последнего накачивать Украину оружием для противостояния с Россией, финансы на это Америка найдет так или иначе. Об этом в интервью РИА Новости заявил аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как отметил эксперт, США по-прежнему выигрывает больше всех от конфликта между Москвой и Киевом, поэтому ВПК США получит необходимое финансирование для поставок на Украину.Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на 50% увеличили финансы на производство боеприпасов, которые быстро расходуются на Украине. Как подчеркнул Остин, США не позволит России победить Украину, поэтому продолжит помогать Киеву. При этом, он отметил, что США сохраняют способность выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу в несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину. Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений, а также что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России.
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в мире, сша, украина, пентагон, оружие, мнение эксперта
в мире, сша, украина, пентагон, оружие, мнение эксперта
США будут накачивать Украину оружием до последнего — эксперт
Финансы на поддержку противостояния с Россиией Америка найдет так или иначе, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" игорь Коротченко.
ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik.
Америка будет до последнего накачивать Украину оружием для противостояния с Россией, финансы на это Америка найдет так или иначе. Об этом в интервью РИА Новости
заявил аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Американская промышленность - достаточно эффективная и адаптивная... Поэтому, не следует думать, что какие-то технические вопросы, перебои в выделении средств означают, что Украина будет брошена на произвол судьбы. Нет, до последнего Украину будут накачивать оружием, деньгами для продолжения боевых действий и противостояния с Россией", - считает эксперт.
Как отметил эксперт, США по-прежнему выигрывает больше всех от конфликта между Москвой и Киевом, поэтому ВПК США получит необходимое финансирование для поставок на Украину.
"Как в Первую, так и во Вторую мировые войны, так и сейчас любая война работает на благо США, как не покажется парадоксальным, поскольку не затрагивает территорию США, а дает американцам возможность увеличивать производство, расширять номенклатуру военных поставок, создать новые рабочие места, направлять средства на модернизацию производств... То есть США от любой войны всегда получают существенную выгоду. Так происходит и сегодня", - заявил аналитик.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на 50% увеличили финансы на производство боеприпасов, которые быстро расходуются на Украине. Как подчеркнул Остин, США не позволит России победить Украину, поэтому продолжит помогать Киеву. При этом, он отметил, что США сохраняют способность выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу в несколько театров военных действий, что подразумевает и Израиль, и Украину.
Ранее в МО РФ заявили, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений, а также что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России.