https://uz.sputniknews.ru/20231203/umer-geroy-sssr-stavshiy-proobrazom-batyani-kombata-41370563.html

Умер Герой СССР, ставший прообразом "батяни-комбата"

Умер Герой СССР, ставший прообразом "батяни-комбата"

Генерал-майор ВДВ Александр Солуянов служил в Фергане и был депутатом Верховного Совета Узбекистана.

2023-12-03T13:54+0500

2023-12-03T13:54+0500

2023-12-03T13:54+0500

узбекистан

общество

герой советского союза

скончался

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Скончался Герой Советского Союза, генерал-майор ВДВ в отставке Александр Солуянов, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Севастопольский союз ветеранов десантников"."С прискорбием сообщаем, что 2 декабря 2023 года скончался ветеран Воздушно-десантных войск Герой Советского Союза генерал-майор Солуянов Александр Петрович. Память о нем навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира и замечательного человека", — говорится в некрологе.Причины смерти не уточняются.Александр Солуянов родился в 1953 году в Оренбургской области. Служил в составе советских войск в Афганистане. За мужество и героизм, проявленные во время службы, удостоен звания Героя Советского Союза.Вернувшись из Афганистана, прошел обучение в военной академии имени М.В. Фрунзе и с 1987 года служил в Фергане, где командовал 387 отдельным учебным парашютно-десантным полком, затем занимал должности начальника штаба и начальника гарнизона.С 1990-го по 1995-й был депутатом Верховного Совета Республики Узбекистан, заместителем председателя комитета по обороне, государственной безопасности и военной политике.Как сообщает союз ветеранов, когда режиссер Никита Михалков собирался снимать клип на песню группы "Любэ" "Батяня-комбат", он искал в армии реального военнослужащего, достойного стать прообразом главного героя клипа. Десантники в один голос назвали имя Александра Солуянова.

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узбекистан фергана герой советского союза александр солуянов скончался