https://uz.sputniknews.ru/20231203/uzbekistan-i-oae-dogovorilis-o-vzaimnom-priznanii-voditelskix-prav-41369666.html

Узбекистан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских прав

Узбекистан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских прав

Глава узбекского МВД подписал соответствующий меморандум в ходе визита в Абу-Даби.

2023-12-03T12:58+0500

2023-12-03T12:58+0500

2023-12-03T12:58+0500

узбекистан

общество

оаэ

водительское удостоверение

права

права женщин

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о взаимном признании водительских прав, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.Соответствующий меморандум подписали в ходе встречи министр внутренних дел Полат Бободжанов и заместитель премьер-министра ОАЭ - министр внутренних дел шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян.Когда документ вступит в силу, граждане обеих стран получат право управлять транспортным средством в государстве-партнере при наличии водительских прав своей страны. Исключением будут только те, кто живет в другой стране долгосрочно.Кроме того, граждане Узбекистана, получившие право долгосрочного проживания в ОАЭ и имеющие водительское удостоверение своей страны, будут освобождены от сдачи соответствующих теоретических и практических экзаменов для получения прав в Эмиратах.Документ вступит в силу 27 января 2024 года.На встрече стороны также обсудили совместную борьбу с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми и киберпреступностью, подготовку кадров в этих сферах и взаимный обмен опытом.

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