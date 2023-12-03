https://uz.sputniknews.ru/20231203/uzbekistan-i-oae-dogovorilis-o-vzaimnom-priznanii-voditelskix-prav-41369666.html
Узбекистан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских прав
Узбекистан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских прав
Глава узбекского МВД подписал соответствующий меморандум в ходе визита в Абу-Даби.
2023-12-03T12:58+0500
2023-12-03T12:58+0500
2023-12-03T12:58+0500
узбекистан
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водительское удостоверение
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права женщин
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о взаимном признании водительских прав, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.Соответствующий меморандум подписали в ходе встречи министр внутренних дел Полат Бободжанов и заместитель премьер-министра ОАЭ - министр внутренних дел шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян.Когда документ вступит в силу, граждане обеих стран получат право управлять транспортным средством в государстве-партнере при наличии водительских прав своей страны. Исключением будут только те, кто живет в другой стране долгосрочно.Кроме того, граждане Узбекистана, получившие право долгосрочного проживания в ОАЭ и имеющие водительское удостоверение своей страны, будут освобождены от сдачи соответствующих теоретических и практических экзаменов для получения прав в Эмиратах.Документ вступит в силу 27 января 2024 года.На встрече стороны также обсудили совместную борьбу с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми и киберпреступностью, подготовку кадров в этих сферах и взаимный обмен опытом.
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узбекистан оаэ права водительское удостоверение взаимное признание
узбекистан оаэ права водительское удостоверение взаимное признание
Узбекистан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских прав
Глава узбекского МВД подписал соответствующий меморандум в ходе визита в Абу-Даби.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik
. Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о взаимном признании водительских прав, сообщает
пресс-служба МВД Узбекистана.
Соответствующий меморандум подписали в ходе встречи министр внутренних дел Полат Бободжанов и заместитель премьер-министра ОАЭ - министр внутренних дел шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян.
"В рамках визита министры внутренних дел двух стран подписали Меморандум о взаимопонимании по взаимному признанию и обмену водительскими удостоверениями между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении.
Когда документ вступит в силу, граждане обеих стран получат право управлять транспортным средством в государстве-партнере при наличии водительских прав своей страны. Исключением будут только те, кто живет в другой стране долгосрочно.
Кроме того, граждане Узбекистана, получившие право долгосрочного проживания в ОАЭ и имеющие водительское удостоверение своей страны, будут освобождены от сдачи соответствующих теоретических и практических экзаменов для получения прав в Эмиратах.
Документ вступит в силу 27 января 2024 года.
На встрече стороны также обсудили совместную борьбу с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми и киберпреступностью, подготовку кадров в этих сферах и взаимный обмен опытом.