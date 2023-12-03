В Ташкенте прошла церемония возложения цветов – видео

"День неизвестного солдата отмечают в память о советских воинах, погибших в боевых действиях. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы к стенам Московского Кремля в Александровском саду", - сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.