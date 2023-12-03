В Ташкенте прошла церемония возложения цветов – видео
Церемония возложения цветов у Вечного огня в Волгоградском мемориальном комплексе была приурочена ко Дню неизвестного солдата.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Волгоградском мемориальном комплексе в Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.
Акция была приурочена Дню неизвестного солдата и очередной годовщине контрнаступления под Москвой – одного из решающих сражений Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"День неизвестного солдата отмечают в память о советских воинах, погибших в боевых действиях. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы к стенам Московского Кремля в Александровском саду", - сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
© Sputnik / Авенир ДебердеевЦеремония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов в честь Дня неизвестного солдата в Ташкенте
В мероприятии приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, руководитель представительства Россотрудничества Ирина Старосельская, и.о. атташе по вопросам обороны при Посольстве РФ Дамир Сулейманов, воины-интернационалисты, студенты, школьники, соотечественники и журналисты и другие официальные лица.