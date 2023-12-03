https://uz.sputniknews.ru/20231203/v-tashkente-proxodit-prazdnik-meda-41373161.html

В Ташкенте проходит "Праздник меда"

В Ташкенте проходит "Праздник меда"

В фестивале принимают участие более 400 производителей из всех регионов республики.

2023-12-03T14:51+0500

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ташкент

узбекистан

общество

мед

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Ташкенте на стадионе "Анхор-Локомотив" начался "Праздник меда", сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.Свою продукцию на фестивале представляют более 400 производителей из всех регионов страны. Приехали на праздник также бортники из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Как отметили в пресс-службе, за последние 5 лет производство меда в стране выросло с 17 тыс. тонн до 35 тыс. тонн, а число производителей в настоящее время превысило 40 тыс.Праздник меда продлится до 10 декабря.

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