В Узбекистане появится реестр выбросов
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанВ Узбекистане создадут Национальный реестр для учета выбросов
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
Он станет удобной платформой для оценки экологического следа и интеграции проектов по сокращению выбросов.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут Национальный реестр выбросов, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Соответствующий меморандум подписали в рамках 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28) министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и председатель совета директоров Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям.
"Меморандум заключен в соответствии с общенациональной стратегией Узбекистана по снижению выбросов. Ранее Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата инициировало создание Национального реестра для учета выбросов", - говорится в сообщении.
Реестр станет единой платформой, объединяющей всех участников климатической экосистемы и служащую эффективному и практическому достижению поставленных экологических целей.
"Реестр выбросов Узбекистана, создаваемый в рамках совместного сотрудничества – это надежный подход к точной оценке национального экологического следа и разработке структуры для инициатив по улавливанию углерода. Реестр создаст важнейшую связь, выступая комплексной платформой, на которой организации смогут регулярно контролировать свои выбросы, а проекты по секвестрации углерода смогут точно оценить", — добавлено в отчете.
Для справки: Industrial Innovation Group — многонациональная группа компаний со штаб-квартирой в ОАЭ. Имеет 30-летний обширный опыт создания сложных, высокотехнологичных систем, проектирования и строительства крупных индустриальных и инновационных комплексов.