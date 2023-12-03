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https://uz.sputniknews.ru/20231203/v-uzbekistane-poyavitsya-reestr-vybrosov-41374924.html
В Узбекистане появится реестр выбросов
В Узбекистане появится реестр выбросов
Он станет удобной платформой для оценки экологического следа и интеграции проектов по сокращению выбросов.
2023-12-03T16:57+0500
2023-12-03T16:57+0500
узбекистан
оаэ
экология
выбросы
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут Национальный реестр выбросов, сообщает пресс-служба Минэкологии.Соответствующий меморандум подписали в рамках 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28) министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и председатель совета директоров Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям.Реестр станет единой платформой, объединяющей всех участников климатической экосистемы и служащую эффективному и практическому достижению поставленных экологических целей.Для справки: Industrial Innovation Group — многонациональная группа компаний со штаб-квартирой в ОАЭ. Имеет 30-летний обширный опыт создания сложных, высокотехнологичных систем, проектирования и строительства крупных индустриальных и инновационных комплексов.
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узбекистан оаэ национальный реестр выбросов
узбекистан оаэ национальный реестр выбросов

В Узбекистане появится реестр выбросов

16:57 03.12.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанВ Узбекистане создадут Национальный реестр для учета выбросов
В Узбекистане создадут Национальный реестр для учета выбросов - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2023
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
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Он станет удобной платформой для оценки экологического следа и интеграции проектов по сокращению выбросов.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут Национальный реестр выбросов, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Соответствующий меморандум подписали в рамках 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28) министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и председатель совета директоров Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям.
"Меморандум заключен в соответствии с общенациональной стратегией Узбекистана по снижению выбросов. Ранее Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата инициировало создание Национального реестра для учета выбросов", - говорится в сообщении.
Реестр станет единой платформой, объединяющей всех участников климатической экосистемы и служащую эффективному и практическому достижению поставленных экологических целей.
"Реестр выбросов Узбекистана, создаваемый в рамках совместного сотрудничества – это надежный подход к точной оценке национального экологического следа и разработке структуры для инициатив по улавливанию углерода. Реестр создаст важнейшую связь, выступая комплексной платформой, на которой организации смогут регулярно контролировать свои выбросы, а проекты по секвестрации углерода смогут точно оценить", — добавлено в отчете.
Для справки: Industrial Innovation Group — многонациональная группа компаний со штаб-квартирой в ОАЭ. Имеет 30-летний обширный опыт создания сложных, высокотехнологичных систем, проектирования и строительства крупных индустриальных и инновационных комплексов.
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