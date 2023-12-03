https://uz.sputniknews.ru/20231203/v-uzbekistane-poyavitsya-reestr-vybrosov-41374924.html

В Узбекистане появится реестр выбросов

В Узбекистане появится реестр выбросов

Он станет удобной платформой для оценки экологического следа и интеграции проектов по сокращению выбросов.

2023-12-03T16:57+0500

2023-12-03T16:57+0500

2023-12-03T16:57+0500

узбекистан

оаэ

экология

выбросы

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут Национальный реестр выбросов, сообщает пресс-служба Минэкологии.Соответствующий меморандум подписали в рамках 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28) министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и председатель совета директоров Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям.Реестр станет единой платформой, объединяющей всех участников климатической экосистемы и служащую эффективному и практическому достижению поставленных экологических целей.Для справки: Industrial Innovation Group — многонациональная группа компаний со штаб-квартирой в ОАЭ. Имеет 30-летний обширный опыт создания сложных, высокотехнологичных систем, проектирования и строительства крупных индустриальных и инновационных комплексов.

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