https://uz.sputniknews.ru/20231204/eaeu-strany-razvitiye-statistika-41382591.html

ВВП стран ЕАЭС за 5 лет увеличился на 6,4%

ВВП стран ЕАЭС за 5 лет увеличился на 6,4%

Департамент статистики Евразийской экономической комиссии опубликовал данные об основных итогах социально-экономического развития государств ЕАЭС в 2018 – 2022 годах

2023-12-04T13:51+0500

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Валовой внутренний продукт стран ЕАЭС в 2022 году достиг $2 603,9 млрд и за пять лет увеличился на 6,4%, сообщается на сайте ЕЭК со ссылкой на Статистический ежегодник Евразийского экономического союза. В отчет включены данные об основных итогах социально-экономического развития государств ЕАЭС в 2018 – 2022 годах. В их числе информация о населении, занятости, уровне жизни, образовании, ценах, ВВП, производстве промышленной и сельхозпродукции, инвестициях, строительстве, транспорте и связи, потребительском рынке, субъектах финансового рынка, платежном балансе, государственных финансах и денежно-кредитной системе.Согласно отчету, промышленное производство в ЕАЭС выросло за пять лет на 12% и достигло $1 703,8 млрд США, а производство сельхозпродукции увеличилось на 15,1%, что составило $166,4 млрд.Также основные социально-экономические показатели за данный период рассчитаны в валютах государств-членов Союза. Более подробная статистическая информация представлена на странице Департамента статистики ЕЭК в разделе "Статистические публикации".

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