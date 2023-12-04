"КамАЗ" расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана — подробности
09:38 04.12.2023 (обновлено: 11:46 04.12.2023)
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкКрепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки автомобиля КамАЗ 5490 NEO на заводе "КамАЗ" в Татарстане
© Sputnik / Maksim Bogodvid/
Узбекская и российская сторона обсудили рост продаж большегрузов в республике.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Вопросы более активного использования КамАЗов в инвестпроектах, реализуемых в Узбекистане, обсудили в ходе встречи с руководства "UzAutoTrailer", на предприятии которого организована их сборка, и лизинговой компании "Truck Asia Leasing", сообщает Торгпредство России в РУз.
© Торгпредстве России в Узбекистане"КАМАЗ" расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
"КАМАЗ" расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
© Торгпредстве России в Узбекистане
Речь шла о росте продаж большегрузов в республике.
"В частности, обсуждены возможности и перспективы более активного использования КамАЗов в инвестиционных проектах, реализуемых российскими компаниями на территории республики, и расширения использования инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности", — говорится в сообщении.
Напомним, КамАЗ активно сотрудничает с Узбекистаном, в частности, в сфере обучения и найма персонала.
Кроме того, компания из Татарстана "Кама", основанная главой КамАЗа Сергеем Когогиным, намерена начать собирать свой электрокар "Атом" в Узбекистане. Узбекские компании заинтересованы в запуске крупноузловой сборки "Атома", а затем в полной локализации производства электрокара в республике.