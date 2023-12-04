https://uz.sputniknews.ru/20231204/kamaz-rasshireniye-prisutstviye-rynok-uzbekistan-41376203.html

"КамАЗ" расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана — подробности

"КамАЗ" расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана — подробности

Узбекская и российская стороны обсудили рост продаж большегрузов в республике

2023-12-04T09:38+0500

2023-12-04T09:38+0500

2023-12-04T11:46+0500

экономика

камаз

сотрудничество

россия

татарстан

узбекистан

продажи

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Вопросы более активного использования КамАЗов в инвестпроектах, реализуемых в Узбекистане, обсудили в ходе встречи с руководства "UzAutoTrailer", на предприятии которого организована их сборка, и лизинговой компании "Truck Asia Leasing", сообщает Торгпредство России в РУз.Речь шла о росте продаж большегрузов в республике.Напомним, КамАЗ активно сотрудничает с Узбекистаном, в частности, в сфере обучения и найма персонала. Кроме того, компания из Татарстана "Кама", основанная главой КамАЗа Сергеем Когогиным, намерена начать собирать свой электрокар "Атом" в Узбекистане. Узбекские компании заинтересованы в запуске крупноузловой сборки "Атома", а затем в полной локализации производства электрокара в республике.

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