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https://uz.sputniknews.ru/20231204/kamaz-rasshireniye-prisutstviye-rynok-uzbekistan-41376203.html
"КамАЗ" расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана — подробности
"КамАЗ" расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана — подробности
Узбекская и российская стороны обсудили рост продаж большегрузов в республике
2023-12-04T09:38+0500
2023-12-04T11:46+0500
экономика
камаз
сотрудничество
россия
татарстан
узбекистан
продажи
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Вопросы более активного использования КамАЗов в инвестпроектах, реализуемых в Узбекистане, обсудили в ходе встречи с руководства "UzAutoTrailer", на предприятии которого организована их сборка, и лизинговой компании "Truck Asia Leasing", сообщает Торгпредство России в РУз.Речь шла о росте продаж большегрузов в республике.Напомним, КамАЗ активно сотрудничает с Узбекистаном, в частности, в сфере обучения и найма персонала. Кроме того, компания из Татарстана "Кама", основанная главой КамАЗа Сергеем Когогиным, намерена начать собирать свой электрокар "Атом" в Узбекистане. Узбекские компании заинтересованы в запуске крупноузловой сборки "Атома", а затем в полной локализации производства электрокара в республике.
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камаз расширение присутствие рынок узбекистан рост продаж
камаз расширение присутствие рынок узбекистан рост продаж

"КамАЗ" расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана — подробности

09:38 04.12.2023 (обновлено: 11:46 04.12.2023)
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкКрепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки автомобиля КамАЗ 5490 NEO на заводе "КамАЗ" в Татарстане
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки автомобиля КамАЗ 5490 NEO на заводе КамАЗ в Татарстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2023
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Узбекская и российская сторона обсудили рост продаж большегрузов в республике.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Вопросы более активного использования КамАЗов в инвестпроектах, реализуемых в Узбекистане, обсудили в ходе встречи с руководства "UzAutoTrailer", на предприятии которого организована их сборка, и лизинговой компании "Truck Asia Leasing", сообщает Торгпредство России в РУз.
© Торгпредстве России в Узбекистане"КАМАЗ" расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
КАМАЗ расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2023
"КАМАЗ" расширяет свое присутствие на рынке Узбекистана
© Торгпредстве России в Узбекистане
Речь шла о росте продаж большегрузов в республике.

"В частности, обсуждены возможности и перспективы более активного использования КамАЗов в инвестиционных проектах, реализуемых российскими компаниями на территории республики, и расширения использования инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности", — говорится в сообщении.

Напомним, КамАЗ активно сотрудничает с Узбекистаном, в частности, в сфере обучения и найма персонала.
Кроме того, компания из Татарстана "Кама", основанная главой КамАЗа Сергеем Когогиным, намерена начать собирать свой электрокар "Атом" в Узбекистане. Узбекские компании заинтересованы в запуске крупноузловой сборки "Атома", а затем в полной локализации производства электрокара в республике.
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