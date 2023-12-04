https://uz.sputniknews.ru/20231204/peschanyye-pylnyye-buri-sentralnaya-aziya-borba-41378790.html

В Дубае обсудили предотвращение пыльных и песчаных бурь в Центральной Азии

В Дубае обсудили предотвращение пыльных и песчаных бурь в Центральной Азии

Участники семинара, организованного в рамках Всемирного климатического форума COP28 в ОАЭ, отметили важность регионального сотрудничества для решения проблемы трансграничного характера песчаных и пыльных бурь.

2023-12-04T11:50+0500

2023-12-04T11:50+0500

2023-12-04T11:50+0500

экология

дубай

оаэ

узбекистан

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общество

приаралье

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Вопросы борьбы с песчаными и пыльными бурями в ЦА обсудили в ходе семинара с участием национальных и международных экспертов, в рамках Всемирного климатического форума COP28 в Дубае, сообщает Минэкологии.Участникам представили информацию о мерах, которые принимаются в Узбекистане по борьбе с опустыниванием, включая работу по озеленению высохшего дна Аральского моря и сотрудничестве в этом направлении с рядом международных организаций.В свою очередь, заместитель Генсека ОНН, исполнительный секретарь Конвенции по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) Ибрагим Тиау, рассказал о своей поездке в регион Приаралья в ходе 21-й сессии Комитета по обзору реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (CRIC21), недавно прошедшей в Самарканде.По мнению министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиза Абдухакимова, для борьбы с песчаными и пыльными бурями необходимо предпринимать комплексные действия на всех уровнях, пересмотреть земельные отношения, использовать научный подход, объединить усилия специалистов и экспертов."Это очень актуальная тема не только для Узбекистана, но и для всего мира. Изменение климата усиливает это экологическое явление", – рассказал Абдухакимов. – "В связи с тем, что большая часть территории страны состоит из степей и пустынь, значительная площадь Узбекистана подвергается негативному воздействию пыльных бурь. Поэтому, чтобы найти эффективное решение проблемы, мы стремимся объединить ученых и специалистов на базе созданного в Ташкенте Центральноазиатского Зеленого университета (Central Asian Green University)", – добавил министр.Также он отметил необходимость регионального сотрудничества, соответствующего финансирования и мобилизации ресурсов для решения проблемы трансграничного характера песчаных и пыльных бурь (ППБ).Учитывая серьезный ущерб качеству воздуха и воды, здоровью и экосистемам, который наносят ППБ, Абдухакимов подчеркнул, что "важно выявлять бури путем картирования активных точек антропогенных источников".Вместе с тем, в ЦА системы прогнозирования, раннего оповещения и мониторинга состояния пожарной безопасности недостаточно развиты, это затрудняет обмен информацией между странами, где наблюдаются ППБ, и подрывает усилия по смягчению экологических проблем. Поэтому участники семинара уделили этому вопросу особое внимание.Для справки: более 80% территории Центральной Азии занимают пустыни и степи, которые являются центральным природным источником пыльных и песчаных бурь. Однако из-за изменения климата и нерациональной практики землепользования на этих площадях возникают условия для антропогенных (связанных с деятельностью человека) источников ППБ. Кроме того, высыхание Аральского моря привело к появлению 5,5 млн гектаров соляной пустыни, которая является источником 100 млн тонн пыли и токсичной соли. В этом районе ведутся мелиоративные работы, площадь лесов на данный момент составляет 1,7 млн ​​га.

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