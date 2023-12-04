https://uz.sputniknews.ru/20231204/tashkent-chempionat-mira-tyajelaya-atletika-molodej-41386725.html

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Ташкенте — дата

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Ташкенте — дата

Столица Узбекистана примет чемпионат мира среди молодёжи 2025 года

2023-12-04T16:43+0500

2023-12-04T16:43+0500

2023-12-04T17:48+0500

спорт

узбекистан

катар

тяжелая атлетика

гран-при

молодежь

соревнования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/07/21679969_0:98:1881:1156_1920x0_80_0_0_8e7d1fd9335cc30758e3c9cf77c47655.jpg

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Ташкент вновь примет чемпионат мира по тяжелой атлетике среди молодежи, сообщает НОК.Сегодня в Катаре стартовал турнир из серии Гран-при по тяжелой атлетике. В нем участвует и сборная Узбекистана. У тяжелоатлетов есть шанс заработать рейтинговые очки для участия в Олимпийских играх "Париж-2024". В рамках первого дня соревнований Узбекистан представила Жамила Панфилова (-49 кг), выступающая в группе "В".Перед турниром состоялось заседание исполкома Международной федерации тяжелой атлетики. В ходе него определили страны, в которых пройдут первенства мира в ближайшее время.Чемпионат мира среди взрослых 2026 года пройдет в китайском Ниньбо. Первенство мира 2024 года примет Бахрейн, а 2025 года — Норвегия.

узбекистан

катар

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент чемпионат мира тяжелая атлетика молодежь 2025 год