https://uz.sputniknews.ru/20231204/tashkent-chempionat-mira-tyajelaya-atletika-molodej-41386725.html
Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Ташкенте — дата
Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Ташкенте — дата
Столица Узбекистана примет чемпионат мира среди молодёжи 2025 года
2023-12-04T16:43+0500
2023-12-04T16:43+0500
2023-12-04T17:48+0500
спорт
узбекистан
катар
тяжелая атлетика
гран-при
молодежь
соревнования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/07/21679969_0:98:1881:1156_1920x0_80_0_0_8e7d1fd9335cc30758e3c9cf77c47655.jpg
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Ташкент вновь примет чемпионат мира по тяжелой атлетике среди молодежи, сообщает НОК.Сегодня в Катаре стартовал турнир из серии Гран-при по тяжелой атлетике. В нем участвует и сборная Узбекистана. У тяжелоатлетов есть шанс заработать рейтинговые очки для участия в Олимпийских играх "Париж-2024". В рамках первого дня соревнований Узбекистан представила Жамила Панфилова (-49 кг), выступающая в группе "В".Перед турниром состоялось заседание исполкома Международной федерации тяжелой атлетики. В ходе него определили страны, в которых пройдут первенства мира в ближайшее время.Чемпионат мира среди взрослых 2026 года пройдет в китайском Ниньбо. Первенство мира 2024 года примет Бахрейн, а 2025 года — Норвегия.
узбекистан
катар
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/07/21679969_104:0:1775:1253_1920x0_80_0_0_c49a748b6e3ab319f005a4085ea18ec7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент чемпионат мира тяжелая атлетика молодежь 2025 год
ташкент чемпионат мира тяжелая атлетика молодежь 2025 год
Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Ташкенте — дата
16:43 04.12.2023 (обновлено: 17:48 04.12.2023)
Столица Узбекистана примет чемпионат мира по тяжелой атлетике среди молодежи 2025 года.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik.
Ташкент вновь примет чемпионат мира по тяжелой атлетике среди молодежи, сообщает НОК.
Сегодня в Катаре стартовал турнир из серии Гран-при по тяжелой атлетике. В нем участвует и сборная Узбекистана. У тяжелоатлетов есть шанс заработать рейтинговые очки для участия в Олимпийских играх "Париж-2024". В рамках первого дня соревнований Узбекистан представила Жамила Панфилова (-49 кг), выступающая в группе "В".
Перед турниром состоялось заседание исполкома Международной федерации тяжелой атлетики. В ходе него определили страны, в которых пройдут первенства мира в ближайшее время.
"Следует отметить, что Ташкент стал хозяином чемпионата мира среди молодежи 2025 года. Напоминаем, что в 2018 году наша столица приняла первенство мира среди молодежи и соревнования были организованы на высоком уровне", — говорится в сообщении.
Чемпионат мира среди взрослых 2026 года пройдет в китайском Ниньбо. Первенство мира 2024 года примет Бахрейн, а 2025 года — Норвегия.