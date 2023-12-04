https://uz.sputniknews.ru/20231204/uzbekistan-opyt-ucheta-migrantov-rossiya-41385927.html

Узбекистан изучил российский опыт учета мигрантов при переписи населения

Узбекистан изучил российский опыт учета мигрантов при переписи населения

Стороны обменялись мнениями по вопросам сбора информации о миграции населения и ее этнокультурных особенностях, а также исследований миграции.

2023-12-04T19:31+0500

2023-12-04T19:31+0500

2023-12-04T19:31+0500

россия

узбекистан

миграция

перепись населения

общество

статистика

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Агентство статистики при президенте Узбекистана изучило опыт Росстата в учете процессов миграции во время проведения переписи населения, сообщает пресс-служба статведомства республики. Организаторы вебинара — Федеральная служба государственной статистики России и статистический комитет СНГ. Для справки: В последний раз перепись населения в Узбекистане проводилась в 1989 году. В марте 2021 года был принят закон, предусматривающий проведение этой процедуры не реже одного раза в десять лет. В ноябре 2021 года в нескольких регионах страны провели пилотную перепись тремя разными способами: онлайн, с помощью планшетов и в бумажной форме. По результатам испытаний, при проведении всенародной переписи откажутся от бумажного варианта. Она пройдет через сеть Интернет и с использованием планшетов.Первая за годы независимости страны всенародная перепись населения должна была состояться в Узбекистане в 2022 году. Из-за пандемии коронавируса ее сроки перенесли на 2023 год. Дополнительную информацию о ее проведении Агентство статистики предоставит после изучения связанных этим процессом финансовых вопросов.По данным официальной статистики, численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября 2023 года составляет 36,6 млн человек, увеличившись на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На заработках за пределами страны находятся около 2 млн человек, в том числе более 1,5 млн – в России.В свою очередь, всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года, в том числе в цифровом формате.

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