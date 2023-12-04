https://uz.sputniknews.ru/20231204/uzbekistan-opyt-ucheta-migrantov-rossiya-41385927.html
Узбекистан изучил российский опыт учета мигрантов при переписи населения
Узбекистан изучил российский опыт учета мигрантов при переписи населения
Стороны обменялись мнениями по вопросам сбора информации о миграции населения и ее этнокультурных особенностях, а также исследований миграции.
2023-12-04T19:31+0500
2023-12-04T19:31+0500
2023-12-04T19:31+0500
россия
узбекистан
миграция
перепись населения
общество
статистика
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Агентство статистики при президенте Узбекистана изучило опыт Росстата в учете процессов миграции во время проведения переписи населения, сообщает пресс-служба статведомства республики. Организаторы вебинара — Федеральная служба государственной статистики России и статистический комитет СНГ. Для справки: В последний раз перепись населения в Узбекистане проводилась в 1989 году. В марте 2021 года был принят закон, предусматривающий проведение этой процедуры не реже одного раза в десять лет. В ноябре 2021 года в нескольких регионах страны провели пилотную перепись тремя разными способами: онлайн, с помощью планшетов и в бумажной форме. По результатам испытаний, при проведении всенародной переписи откажутся от бумажного варианта. Она пройдет через сеть Интернет и с использованием планшетов.Первая за годы независимости страны всенародная перепись населения должна была состояться в Узбекистане в 2022 году. Из-за пандемии коронавируса ее сроки перенесли на 2023 год. Дополнительную информацию о ее проведении Агентство статистики предоставит после изучения связанных этим процессом финансовых вопросов.По данным официальной статистики, численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября 2023 года составляет 36,6 млн человек, увеличившись на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На заработках за пределами страны находятся около 2 млн человек, в том числе более 1,5 млн – в России.В свою очередь, всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года, в том числе в цифровом формате.
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агентство статистики узбекистан изучение россия опыт учет мигрантов перепись население
агентство статистики узбекистан изучение россия опыт учет мигрантов перепись население
Узбекистан изучил российский опыт учета мигрантов при переписи населения
Статведомства двух стран обменялись мнениями по вопросам сбора информации о миграции населения и ее этнокультурных особенностях, а также исследований миграции.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Агентство статистики при президенте Узбекистана изучило опыт Росстата в учете процессов миграции во время проведения переписи населения, сообщает пресс-служба статведомства республики.
Организаторы вебинара — Федеральная служба государственной статистики России и статистический комитет СНГ.
"Во время вебинара участники поделились своим опытом работы по переписи населения. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сбора информации о миграции населения и ее этнокультурных особенностях, а также исследований миграции", — говорится в сообщении.
Для справки: В последний раз перепись населения в Узбекистане проводилась в 1989 году. В марте 2021 года был принят закон, предусматривающий проведение этой процедуры не реже одного раза в десять лет.
В ноябре 2021 года в нескольких регионах страны провели пилотную перепись тремя разными способами: онлайн, с помощью планшетов и в бумажной форме. По результатам испытаний, при проведении всенародной переписи откажутся от бумажного варианта. Она пройдет через сеть Интернет и с использованием планшетов.
Первая за годы независимости страны всенародная перепись населения должна была состояться в Узбекистане в 2022 году. Из-за пандемии коронавируса ее сроки перенесли на 2023 год. Дополнительную информацию о ее проведении Агентство статистики предоставит после изучения связанных этим процессом финансовых вопросов.
По данным
официальной статистики, численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября 2023 года составляет 36,6 млн человек, увеличившись на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На заработках за пределами страны находятся около 2 млн человек, в том числе более 1,5 млн – в России.
В свою очередь, всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года, в том числе в цифровом формате.