https://uz.sputniknews.ru/20231204/vetryanaya-elektrostantsiya-navoiyskaya-oblast-41388216.html
Когда заработает крупнейшая ветряная электростанция в ЦА
Когда заработает крупнейшая ветряная электростанция в ЦА
Строительство ветряной электростанции в Навоийской области планируют завершить в 2025 году. На сегодняшний день там установили 22 ветроэлектрических установки из 111. Общая мощность ветряной электростанции составит 500 МВт.
2023-12-04T18:17+0500
2023-12-04T18:17+0500
2023-12-04T18:17+0500
центральная азия
ветряная электростанция
узбекистан
навоийская область
проект
энергетика
инфографика
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В июне этого года в Тамдынском районе Навоийской области установили первую крупную турбину в рамках строительства ветряной электростанции. По данным Минэнерго, проект, стоимостью $600 млн реализуют с участием эмиратской компании "Masdar".На прошлой неделе там побывал премьер-министр Абдулла Арипов, который ознакомился с текущим строительством крупнейшей в Центральной Азии ветряной электростанции. Она расположится на территории площадью 293,35 гектара.Как рассказали Sputnik в пресс-службе Минэнерго, на сегодняшний день там уже установили 22 ветряные турбины. Их высота составляет 97 метров, а длина каждой лопасти — 77 метров.Первые мощности ветряной электростанции введут уже в декабре, уточнили в Минэнерго. На полную мощность она заработает в 2025 году и будет производить в год 1,8 млрд кВт/ч электроэнергии. Это позволит обеспечить электричеством 500 тыс. домохозяйств. Кроме того, благодаря проекту ежегодно получится экономить 540 млн кубометров природного газа и предотвращать 1,1 млн тонн вредных выбросов в атмосферу.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
центральная азия
узбекистан
навоийская область
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крупнейшая ветряная электростанция ца навоийская область строительство
крупнейшая ветряная электростанция ца навоийская область строительство
Когда заработает крупнейшая ветряная электростанция в ЦА
Строительство ветряной электростанции в Навоийской области планируют завершить в 2025 году. На сегодняшний день там установили 22 ветроэлектрических установки из 111. Общая мощность ветряной электростанции составит 500 МВт.
В июне этого года в Тамдынском районе Навоийской области установили первую крупную турбину в рамках строительства ветряной электростанции. По данным Минэнерго, проект, стоимостью $600 млн реализуют с участием эмиратской компании "Masdar".
На прошлой неделе там побывал премьер-министр Абдулла Арипов, который ознакомился с текущим строительством крупнейшей в Центральной Азии ветряной электростанции. Она расположится на территории площадью 293,35 гектара.
Как рассказали Sputnik в пресс-службе Минэнерго, на сегодняшний день там уже установили 22 ветряные турбины. Их высота составляет 97 метров, а длина каждой лопасти — 77 метров.
Первые мощности ветряной электростанции введут уже в декабре, уточнили в Минэнерго. На полную мощность она заработает в 2025 году и будет производить в год 1,8 млрд кВт/ч электроэнергии. Это позволит обеспечить электричеством 500 тыс. домохозяйств.
Кроме того, благодаря проекту ежегодно получится экономить 540 млн кубометров природного газа и предотвращать 1,1 млн тонн вредных выбросов в атмосферу.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.