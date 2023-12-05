https://uz.sputniknews.ru/20231205/informatsiya-bezopasnost-uzbekistan-rossiya-ekspert-41403817.html
Информационной гигиене нужно учить уже в детсадах
Информационной гигиене нужно учить уже в детсадах
Нынешняя информационная среда вынуждает каждого человека сделать выбор: либо разобраться в ситуации, либо поверить безоговорочно.
2023-12-05T17:45+0500
2023-12-05T17:45+0500
2023-12-05T18:19+0500
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видео
узбекистан
россия
сотрудничество
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информационная безопасность
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, посвященная сотрудничеству России и Узбекистана в сфере образования, науки и культуры. Кроме этого, эксперт рассказал, какие приемы информационных прокси-войн отрабатываются Западом в постсоветских странах, как республикам защитить свое информационное поле от деструктивных и пропагандистских атак.Нынешняя информационная среда вынуждает каждого человека сделать выбор: либо разобраться в ситуации, либо поверить безоговорочно, говорит Егорченков. Для этого, по словам эксперта, необходимо выработать критику источников. По его словам, понять это можно, если внутри информационного пространства человеку становится комфортно. Егорченков также подчеркнул важность нескольких источников для формирования собственной позиции."Один и тот же факт можно по-разному развернуть. Прежде всего нужно вычленить из этой истории факт. А дальше по имеющимся у вас источникам сформировать свою собственную позицию", — объяснил он.Спикер отметил, что это особо актуально в отношении молодежи, которая чаще всего становится целью идеологических атак. Эксперт уверен, что система образования играет в этом ключевую роль.Также специалист рассказал, как бороться с информационными атаками и фейками. По его мнению, страны, которые подвергаются подобным штурмам, должны выработать систему раннего реагирования. В качестве примера Егорченков привел Узбекистан, информационное поле которого подвергалось атакам после событий на Украине.Еще одним инструментом для защиты от прокси-войн и сохранения объективности является "информационная гигиена". Егорченков советует развивать у человека критическое восприятие уже в детском саду. По его словам, в России это уже практикуется.Говоря об образовании, эксперт отметил, что десятая часть студентов Узбекистана хотела бы учиться на русском языке."Это довольно внушительные цифры. Наверное, можно было бы и больше. То, что можем сейчас, мы делаем", — сказал Егорченков.Кроме того, он подчеркнул, что в Узбекистане есть огромный запрос на взаимную работу, в том числе научную.Более подробно — в сюжете Sputnik Узбекистан.
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
информационная гигиена обучение детсады информационная среда
информационная гигиена обучение детсады информационная среда
Информационной гигиене нужно учить уже в детсадах
17:45 05.12.2023 (обновлено: 18:19 05.12.2023)
Эксклюзив
Нынешняя информационная среда вынуждает каждого человека сделать выбор: разобраться в ситуации, либо поверить безоговорочно.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, посвященная сотрудничеству России и Узбекистана в сфере образования, науки и культуры. Кроме этого, эксперт рассказал, какие приемы информационных прокси-войн отрабатываются Западом в постсоветских странах, как республикам защитить свое информационное поле от деструктивных и пропагандистских атак.
Нынешняя информационная среда вынуждает каждого человека сделать выбор: либо разобраться в ситуации, либо поверить безоговорочно, говорит Егорченков. Для этого, по словам эксперта, необходимо выработать критику источников.
"Критикой источников сегодня обязан заниматься каждый, хотя бы на каком-то уровне. После момента "я не верю на слово" нужно попытаться на доступном вам уровне проверить этот источник. Для этого вы должны быть уверенными, что у вас не зауженный туннельный взгляд", — отметил эксперт.
По его словам, понять это можно, если внутри информационного пространства человеку становится комфортно. Егорченков также подчеркнул важность нескольких источников для формирования собственной позиции.
"Один и тот же факт можно по-разному развернуть. Прежде всего нужно вычленить из этой истории факт. А дальше по имеющимся у вас источникам сформировать свою собственную позицию", — объяснил он.
Спикер отметил, что это особо актуально в отношении молодежи, которая чаще всего становится целью идеологических атак. Эксперт уверен, что система образования играет в этом ключевую роль.
"Это закладывание базовых принципов анализа и обработки информации, создание аналитических конструкций и подсознательных алгоритмов. Она (система образования) является одним из важнейших факторов выстраивания идейно-ценностного суверенитета любого государства. Дети, молодежь сегодня наиболее подвержены влиянию. Потому что они, с одной стороны, чувствуют себя частью чего-то большего, но, с другой стороны, не могут понять, чем именно является это "большее"", — пояснил Егорченков.
Также специалист рассказал, как бороться с информационными атаками и фейками. По его мнению, страны, которые подвергаются подобным штурмам, должны выработать систему раннего реагирования. В качестве примера Егорченков привел Узбекистан, информационное поле которого подвергалось атакам после событий на Украине.
"Ни для кого не секрет, что суперсила американцев — это деньги. Они их использовали. Узбекистан адекватно на это среагировал, благодаря чему свое информационное поле республика защитила сама, прекрасно понимая, что идет "перебор", — напомнил эксперт.
Еще одним инструментом для защиты от прокси-войн и сохранения объективности является "информационная гигиена". Егорченков советует развивать у человека критическое восприятие уже в детском саду. По его словам, в России это уже практикуется.
"Мой ребенок приходит из садика и видит, что я на телефоне. Он подходит и вполне осмысленно говорит: "Только не подписывайся!". С дошкольного возраста нужно прививать правила информационной гигиены. С ними эту работу провели воспитатели, чему я очень рад", — поделился Егорченков.
Говоря об образовании, эксперт отметил, что десятая часть студентов Узбекистана хотела бы учиться на русском языке.
"Это довольно внушительные цифры. Наверное, можно было бы и больше. То, что можем сейчас, мы делаем", — сказал Егорченков.
Кроме того, он подчеркнул, что в Узбекистане есть огромный запрос на взаимную работу, в том числе научную.
Более подробно — в сюжете Sputnik Узбекистан.