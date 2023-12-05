https://uz.sputniknews.ru/20231205/informatsiya-bezopasnost-uzbekistan-rossiya-ekspert-41403817.html

Информационной гигиене нужно учить уже в детсадах

Информационной гигиене нужно учить уже в детсадах

Нынешняя информационная среда вынуждает каждого человека сделать выбор: либо разобраться в ситуации, либо поверить безоговорочно.

2023-12-05T17:45+0500

2023-12-05T17:45+0500

2023-12-05T18:19+0500

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, посвященная сотрудничеству России и Узбекистана в сфере образования, науки и культуры. Кроме этого, эксперт рассказал, какие приемы информационных прокси-войн отрабатываются Западом в постсоветских странах, как республикам защитить свое информационное поле от деструктивных и пропагандистских атак.Нынешняя информационная среда вынуждает каждого человека сделать выбор: либо разобраться в ситуации, либо поверить безоговорочно, говорит Егорченков. Для этого, по словам эксперта, необходимо выработать критику источников. По его словам, понять это можно, если внутри информационного пространства человеку становится комфортно. Егорченков также подчеркнул важность нескольких источников для формирования собственной позиции."Один и тот же факт можно по-разному развернуть. Прежде всего нужно вычленить из этой истории факт. А дальше по имеющимся у вас источникам сформировать свою собственную позицию", — объяснил он.Спикер отметил, что это особо актуально в отношении молодежи, которая чаще всего становится целью идеологических атак. Эксперт уверен, что система образования играет в этом ключевую роль.Также специалист рассказал, как бороться с информационными атаками и фейками. По его мнению, страны, которые подвергаются подобным штурмам, должны выработать систему раннего реагирования. В качестве примера Егорченков привел Узбекистан, информационное поле которого подвергалось атакам после событий на Украине.Еще одним инструментом для защиты от прокси-войн и сохранения объективности является "информационная гигиена". Егорченков советует развивать у человека критическое восприятие уже в детском саду. По его словам, в России это уже практикуется.Говоря об образовании, эксперт отметил, что десятая часть студентов Узбекистана хотела бы учиться на русском языке."Это довольно внушительные цифры. Наверное, можно было бы и больше. То, что можем сейчас, мы делаем", — сказал Егорченков.Кроме того, он подчеркнул, что в Узбекистане есть огромный запрос на взаимную работу, в том числе научную.Более подробно — в сюжете Sputnik Узбекистан.

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информационная гигиена обучение детсады информационная среда