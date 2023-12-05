https://uz.sputniknews.ru/20231205/rossiya-zayavleniye-net-islamofobii-oon-vena-41402911.html
Россия подготовила заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене
Россия подготовила заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене
Документ планируют озвучить на заседании Комиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря.
2023-12-05T16:35+0500
2023-12-05T16:35+0500
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Россия на площадке ООН в Вене инициировала принятие коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.Также постпред РФ указал, что заявление планируется озвучить на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря. "Посмотрим сколько наберется соавторов", — добавил дипломат.
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россия площадка оон вена заявление исламофобия
россия площадка оон вена заявление исламофобия
Россия подготовила заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене
16:35 05.12.2023 (обновлено: 17:14 05.12.2023)
Документ планируют озвучить на заседании Комиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik.
Россия на площадке ООН в Вене инициировала принятие коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
"Мы инициировали принятие на ооновской площадке в Вене коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям", — написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Также постпред РФ указал, что заявление планируется озвучить на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря. "Посмотрим сколько наберется соавторов", — добавил дипломат.