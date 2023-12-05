https://uz.sputniknews.ru/20231205/rossiya-zayavleniye-net-islamofobii-oon-vena-41402911.html

Россия подготовила заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене

Россия подготовила заявление против исламофобии на площадке ООН в Вене

Документ планируют озвучить на заседании Комиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря.

2023-12-05T16:35+0500

2023-12-05T16:35+0500

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Россия на площадке ООН в Вене инициировала принятие коллективного заявления против исламофобии, в том числе варварских актов сожжения Корана, и за уважительное отношение к другим религиозным конфессиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.Также постпред РФ указал, что заявление планируется озвучить на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря. "Посмотрим сколько наберется соавторов", — добавил дипломат.

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