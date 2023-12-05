Юные боксеры Узбекистана завершили ЧМ по боксу с 11 медалями
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров.
В ходе соревнований, прошедших в Армении, разыгрывались 26 комплектов наград в 13 весовых категориях среди юношей и в стольких же среди девушек. В турнире участвовали 357 боксёров из 51-й страны.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей (4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые) на чемпионате мира по боксу среди юниоров (U16) в Ереване, сообщает НОК.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров.
В столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров.
"В общекомандном зачёте отечественная сборная заняла третье место, пропустив вперёд представителей России и Армении. 3 отечественных файтера, которые вышли на ринг в финалах заключительного дня, также смогли подняться на высшую ступень пьедестала почёта", — говорится в сообщении.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров.
В столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров.
Медалисты сборной Узбекистана:
Золото:
57 кг: Севара Маматова;
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова;
60 кг: Ферузжон Садуллаев;
+80 кг: Ислом Салихов.
Серебро:
46 кг: Мафтуна Мусурмонова;
75 кг: Мафтуна Янгиева;
63 кг: Хикматилло Улмасов.
Бронза:
46 кг: Абдурахмон Махмуджонов;
66 кг: Акбар Ахмадов;
50 кг: Хусан Каххоров;
70 кг: Норбек Абдуллаев.
В ходе соревнований разыгрывались 26 комплектов наград в 13 весовых категориях среди юношей и в стольких же среди девушек. В турнире участвовали 357 боксёров из 51-й страны.