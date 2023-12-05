https://uz.sputniknews.ru/20231205/uzbekistan-boks-yuniory-medali-yerevan-41396950.html

Юные боксеры Узбекистана завершили ЧМ по боксу с 11 медалями

Юные боксеры Узбекистана завершили ЧМ по боксу с 11 медалями

В ходе соревнований, прошедших в Ереване, разыгрывались 26 комплектов наград в 13 весовых категориях среди юношей и в стольких же среди девушек. В турнире участвовали 357 боксёров из 51-й страны.

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сборная узбекистана

армения

золотая медаль

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей (4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые) на чемпионате мира по боксу среди юниоров (U16) в Ереване, сообщает НОК.Медалисты сборной Узбекистана:Золото:Серебро:Бронза:В ходе соревнований разыгрывались 26 комплектов наград в 13 весовых категориях среди юношей и в стольких же среди девушек. В турнире участвовали 357 боксёров из 51-й страны.

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