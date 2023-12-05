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https://uz.sputniknews.ru/20231205/uzbekistan-boks-yuniory-medali-yerevan-41396950.html
Юные боксеры Узбекистана завершили ЧМ по боксу с 11 медалями
Юные боксеры Узбекистана завершили ЧМ по боксу с 11 медалями
В ходе соревнований, прошедших в Ереване, разыгрывались 26 комплектов наград в 13 весовых категориях среди юношей и в стольких же среди девушек. В турнире участвовали 357 боксёров из 51-й страны.
2023-12-05T13:11+0500
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спорт
бокс
чемпионат мира по боксу
юниоры
медали
сборная узбекистана
армения
золотая медаль
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей (4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые) на чемпионате мира по боксу среди юниоров (U16) в Ереване, сообщает НОК.Медалисты сборной Узбекистана:Золото:Серебро:Бронза:В ходе соревнований разыгрывались 26 комплектов наград в 13 весовых категориях среди юношей и в стольких же среди девушек. В турнире участвовали 357 боксёров из 51-й страны.
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медали юниоры узбекистан чм бокс армения
медали юниоры узбекистан чм бокс армения

Юные боксеры Узбекистана завершили ЧМ по боксу с 11 медалями

13:11 05.12.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров.
В столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В ходе соревнований, прошедших в Армении, разыгрывались 26 комплектов наград в 13 весовых категориях среди юношей и в стольких же среди девушек. В турнире участвовали 357 боксёров из 51-й страны.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей (4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые) на чемпионате мира по боксу среди юниоров (U16) в Ереване, сообщает НОК.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров.
В столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2023
В столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
"В общекомандном зачёте отечественная сборная заняла третье место, пропустив вперёд представителей России и Армении. 3 отечественных файтера, которые вышли на ринг в финалах заключительного дня, также смогли подняться на высшую ступень пьедестала почёта", — говорится в сообщении.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров.
В столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2023
В столице Армении подведены итоги чемпионата мира по боксу среди юниоров.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Медалисты сборной Узбекистана:
Золото:
57 кг: Севара Маматова;
+80 кг: Собирахон Шахобиддинова;
60 кг: Ферузжон Садуллаев;
+80 кг: Ислом Салихов.
Серебро:
46 кг: Мафтуна Мусурмонова;
75 кг: Мафтуна Янгиева;
63 кг: Хикматилло Улмасов.
Бронза:
46 кг: Абдурахмон Махмуджонов;
66 кг: Акбар Ахмадов;
50 кг: Хусан Каххоров;
70 кг: Норбек Абдуллаев.
В ходе соревнований разыгрывались 26 комплектов наград в 13 весовых категориях среди юношей и в стольких же среди девушек. В турнире участвовали 357 боксёров из 51-й страны.
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