https://uz.sputniknews.ru/20231205/uzbekistan-ugarnyy-gaz-gibel-lyudey-profilaktika-41404434.html
Угарный газ: почему гибнут люди и что делается, чтобы предупредить трагедию
Угарный газ: почему гибнут люди и что делается, чтобы предупредить трагедию
Синоптики анонсировали в Узбекистане первые зимние холода настигнут страну в ближайшие дни. По республике, в большинстве домах основным источником тепла являются разные варианты газовых котлов.
2023-12-05T18:44+0500
2023-12-05T18:44+0500
2023-12-05T18:44+0500
узбекистан
общество
угарный газ
потребители
отравление
худудгазтаъминот
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В Узбекистане ежегодно в осенне-зимний и ранневесенний период возрастают случаи отравления угарным газом. В некоторых из них гибнут целые семьи. В чем основная причина таких трагедий, кто несет ответственность за человеческие жертвы разбирался Sputnik Узбекистан.Согласно докладу Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности, соответствующие службы в установленном порядке систематически проводят определенную работу по предупреждению случаев отравления населения республики угарным газом, обеспечению соблюдения правил безопасности при использовании природного и сжиженного газа, твердого топлива или нефтепродуктов. Между тем, ежегодно с наступлением холодов сообщения о летальных исходах по причине угорания в новостных лентах мелькают все чаще.Сенаторы подчеркнули, что подобные ситуации вызваны наличием ряда системных проблем и недостатков в сфере. В частности, дымоходы и вентиляционные каналы в частных домах, многоэтажных зданиях, находятся в ненадлежащем состоянии. Кроме того, при установке дымоходов и воздуховодов в новостройках не всегда соблюдают строительные нормы и правила.По словам специалистов, результаты исследований причин угара в большинстве случаев указывают на беспечность граждан, безответственность и невежество в вопросах правильной эксплуатации систем обогрева в жилых помещениях. Нередки случаи использования самодельных газовых плит и нестандартных устройств, не предназначенных для отопления, самовольное изменение конструкций печей. И это касается как многоэтажных домов, так и частного жилищного сектора.Практика показывает, что некоторые люди, пытаясь сохранить тепло в доме, устанавливают герметичные профили на окна и не проветривают помещение. Другие затягивают окна пленкой, третьи размещают в дымоходах заслоны от птиц и тому подобное. Все это ограничивает доступ воздуха в дом и его циркуляцию.Со стороны АО "Худудгазтаъминот" и его структурных подразделений по всей республике проводятся профилактические мероприятия, встречи с населением в махаллях. Также специалисты осматривают жилые дома, объекты социальной сферы, рынки, территории, где ведется строительство.Однако, какие бы меры не предпринимались со стороны государства, статистика показывает, что человеческий фактор играет решающую роль в предотвращении случаев угара. Поэтому специалисты призывают население не забывать об элементарных правилах техники безопасности при использовании газового оборудования.
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узбекистан угарный газ зима холод источник тепла газ газовый котел эксплуатация жизнь людей худудгазтаъминот безопасность
узбекистан угарный газ зима холод источник тепла газ газовый котел эксплуатация жизнь людей худудгазтаъминот безопасность
Угарный газ: почему гибнут люди и что делается, чтобы предупредить трагедию
Синоптики анонсировали в Узбекистане первые зимние холода, которые наступят в ближайшие дни. В большинстве домов республики основным источником тепла являются различные варианты газовых котлов, от правильной эксплуатации которых зависят жизни людей.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В Узбекистане ежегодно в осенне-зимний и ранневесенний период возрастают случаи отравления угарным газом. В некоторых из них гибнут целые семьи. В чем основная причина таких трагедий, кто несет ответственность за человеческие жертвы разбирался Sputnik Узбекистан.
Согласно докладу Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности, соответствующие службы в установленном порядке систематически проводят определенную работу по предупреждению случаев отравления населения республики угарным газом, обеспечению соблюдения правил безопасности при использовании природного и сжиженного газа, твердого топлива или нефтепродуктов. Между тем, ежегодно с наступлением холодов сообщения о летальных исходах по причине угорания в новостных лентах мелькают все чаще.
"В 2020-2022 годах и за 9 месяцев 2023 года в результате 245 несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, пострадало 200 человек и погиб 421 человек, и таких трагедий с каждым годом становится все больше", — говорится в докладе верхней палаты парламента.
Сенаторы подчеркнули, что подобные ситуации вызваны наличием ряда системных проблем и недостатков в сфере. В частности, дымоходы и вентиляционные каналы в частных домах, многоэтажных зданиях, находятся в ненадлежащем состоянии. Кроме того, при установке дымоходов и воздуховодов в новостройках не всегда соблюдают строительные нормы и правила.
По словам специалистов, результаты исследований причин угара в большинстве случаев указывают на беспечность граждан, безответственность и невежество в вопросах правильной эксплуатации систем обогрева в жилых помещениях. Нередки случаи использования самодельных газовых плит и нестандартных устройств, не предназначенных для отопления, самовольное изменение конструкций печей. И это касается как многоэтажных домов, так и частного жилищного сектора.
Практика показывает, что некоторые люди, пытаясь сохранить тепло в доме, устанавливают герметичные профили на окна и не проветривают помещение. Другие затягивают окна пленкой, третьи размещают в дымоходах заслоны от птиц и тому подобное. Все это ограничивает доступ воздуха в дом и его циркуляцию.
"Для сгорания 1 кубометра газа необходимо 10 кубических метров воздуха. Когда воздух в непроветриваемом помещении заканчивается, газ сгорает не полностью и начинает выделяться и накапливаться смертельный для человека угарный газ. Зачастую люди спят в том же помещении, где размещены котел или печь, а этого категорически делать нельзя. И ещё, люди совсем не боятся газа и почему-то уверены, что их не коснется отравление и подобное с ними никогда не случится. А ведь это — ошибочное убеждение!", — объяснил начальник по технике безопасности АО "Худудгазтаъминот".
Со стороны АО "Худудгазтаъминот" и его структурных подразделений по всей республике проводятся профилактические мероприятия, встречи с населением в махаллях. Также специалисты осматривают жилые дома, объекты социальной сферы, рынки, территории, где ведется строительство.
Однако, какие бы меры не предпринимались со стороны государства, статистика показывает, что человеческий фактор играет решающую роль в предотвращении случаев угара. Поэтому специалисты призывают население не забывать об элементарных правилах техники безопасности при использовании газового оборудования.