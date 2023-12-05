https://uz.sputniknews.ru/20231205/uzbekistan-ugarnyy-gaz-gibel-lyudey-profilaktika-41404434.html

Угарный газ: почему гибнут люди и что делается, чтобы предупредить трагедию

Угарный газ: почему гибнут люди и что делается, чтобы предупредить трагедию

Синоптики анонсировали в Узбекистане первые зимние холода настигнут страну в ближайшие дни. По республике, в большинстве домах основным источником тепла являются разные варианты газовых котлов.

2023-12-05T18:44+0500

2023-12-05T18:44+0500

2023-12-05T18:44+0500

узбекистан

общество

угарный газ

потребители

отравление

худудгазтаъминот

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В Узбекистане ежегодно в осенне-зимний и ранневесенний период возрастают случаи отравления угарным газом. В некоторых из них гибнут целые семьи. В чем основная причина таких трагедий, кто несет ответственность за человеческие жертвы разбирался Sputnik Узбекистан.Согласно докладу Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности, соответствующие службы в установленном порядке систематически проводят определенную работу по предупреждению случаев отравления населения республики угарным газом, обеспечению соблюдения правил безопасности при использовании природного и сжиженного газа, твердого топлива или нефтепродуктов. Между тем, ежегодно с наступлением холодов сообщения о летальных исходах по причине угорания в новостных лентах мелькают все чаще.Сенаторы подчеркнули, что подобные ситуации вызваны наличием ряда системных проблем и недостатков в сфере. В частности, дымоходы и вентиляционные каналы в частных домах, многоэтажных зданиях, находятся в ненадлежащем состоянии. Кроме того, при установке дымоходов и воздуховодов в новостройках не всегда соблюдают строительные нормы и правила.По словам специалистов, результаты исследований причин угара в большинстве случаев указывают на беспечность граждан, безответственность и невежество в вопросах правильной эксплуатации систем обогрева в жилых помещениях. Нередки случаи использования самодельных газовых плит и нестандартных устройств, не предназначенных для отопления, самовольное изменение конструкций печей. И это касается как многоэтажных домов, так и частного жилищного сектора.Практика показывает, что некоторые люди, пытаясь сохранить тепло в доме, устанавливают герметичные профили на окна и не проветривают помещение. Другие затягивают окна пленкой, третьи размещают в дымоходах заслоны от птиц и тому подобное. Все это ограничивает доступ воздуха в дом и его циркуляцию.Со стороны АО "Худудгазтаъминот" и его структурных подразделений по всей республике проводятся профилактические мероприятия, встречи с населением в махаллях. Также специалисты осматривают жилые дома, объекты социальной сферы, рынки, территории, где ведется строительство.Однако, какие бы меры не предпринимались со стороны государства, статистика показывает, что человеческий фактор играет решающую роль в предотвращении случаев угара. Поэтому специалисты призывают население не забывать об элементарных правилах техники безопасности при использовании газового оборудования.

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