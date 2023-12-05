Узбекистан запустит завод "Отходы в энергию" вместе с ОАЭ
09:45 05.12.2023 (обновлено: 11:18 05.12.2023)
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанВедущая компания Абу-Даби внесет свой вклад в управление отходами и смягчение последствий изменения климата в Узбекистане.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
Ведущая компания Абу-Даби внесет свой вклад в управление отходами и смягчение последствий изменения климата в РУз.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Узбекистан совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами запустит завод "Отходы в энергию", сообщает Минэкологии.
Соответствующий Меморандум подписали министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз и компания Tadweer (Abu Dhabi Waste Management Company – компания по управлению отходами Абу-Даби) в рамках форума COP28 в Дубае.
"Меморандум будет способствовать внедрению современных, инновационных и экологически чистых технологий и услуг в области управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) и повышению устойчивости. Также в Узбекистане планируется запустить завод "Отходы в энергию", — говорится в сообщении.
Проект начнется с разработки технико-экономического обоснования и первоначально охватит Навоийскую, Бухарскую области и Ферганскую долину с изучением практики утилизации отходов в каждом регионе.
"При взаимном сотрудничестве мы ставим перед собой такие важные задачи, как развитие инфраструктуры переработки отходов, сбор и транспортировка твердых бытовых отходов, сортировка, переработка, утилизация, сбор отходящих газов, совершенствование системы управления производством электрической и тепловой энергии", — отметил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов.
По словам эмиратской стороны, эта инициатива внесет значительный вклад в смягчение последствий изменения климата.
В рамках сотрудничества разработают систему управления сбором и вывозом ТБО, а также сортировки, переработки и утилизации. Кроме того, уделят внимание добыче свалочного газа для производства электрической и тепловой энергии. В рамках проекта предусматривается установка мусоросортировочных линий на предприятиях, производящих ТБО, а также создание предприятий по переработке вторичного сырья, включая пластик, бумагу, стекло и алюминий.
Исследования показывают, что активное управление отходами и ресурсами может снизить воздействие глобальных выбросов парниковых газов на 15-20%, что приведет к значительным экологическим и экономическим выгодам.