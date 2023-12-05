https://uz.sputniknews.ru/20231205/uzbekistan-upravleniye-otxodami-oae-sotrudnichestvo-41392559.html

Узбекистан запустит завод "Отходы в энергию" вместе с ОАЭ

Узбекистан запустит завод "Отходы в энергию" вместе с ОАЭ

Ведущая компания Абу-Даби внесет свой вклад в управление отходами и смягчение последствий изменения климата в РУз.

2023-12-05T09:45+0500

2023-12-05T09:45+0500

2023-12-05T11:18+0500

экология

узбекистан

оаэ

азиз абдухакимов

твердые бытовые отходы

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/05/41391992_0:66:804:518_1920x0_80_0_0_7d01847e20c1b683d22d95776af8bdce.jpg

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Узбекистан совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами запустит завод "Отходы в энергию", сообщает Минэкологии. Соответствующий Меморандум подписали министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз и компания Tadweer (Abu Dhabi Waste Management Company – компания по управлению отходами Абу-Даби) в рамках форума COP28 в Дубае.Проект начнется с разработки технико-экономического обоснования и первоначально охватит Навоийскую, Бухарскую области и Ферганскую долину с изучением практики утилизации отходов в каждом регионе.По словам эмиратской стороны, эта инициатива внесет значительный вклад в смягчение последствий изменения климата.В рамках сотрудничества разработают систему управления сбором и вывозом ТБО, а также сортировки, переработки и утилизации. Кроме того, уделят внимание добыче свалочного газа для производства электрической и тепловой энергии. В рамках проекта предусматривается установка мусоросортировочных линий на предприятиях, производящих ТБО, а также создание предприятий по переработке вторичного сырья, включая пластик, бумагу, стекло и алюминий.Исследования показывают, что активное управление отходами и ресурсами может снизить воздействие глобальных выбросов парниковых газов на 15-20%, что приведет к значительным экологическим и экономическим выгодам.

узбекистан

оаэ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан завод отходы в энергию оаэ абу-даби смягчение последствия изменение климата