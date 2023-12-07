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https://uz.sputniknews.ru/20231207/avtomobil-podgotovka-zima-41446011.html
Готовим автомобиль к зиме
Готовим автомобиль к зиме
С учетом климатических изменений с каждым годом наступление холодов в Узбекистане становится все более непредсказуемым.
2023-12-07T16:25+0500
2023-12-07T17:17+0500
инфографика
зима
похолодания
автомобиль
подготовка
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Несмотря на то, что зимы в стране по большей части не суровые, резкие скачки температур, утренний гололед или внезапный снегопад могут застать врасплох даже опытного водителя.Поэтому лучше перестраховаться и подготовить "сани летом". Sputnik Узбекистан собрал чек-лист проверки готовности автомобиля к зимнему периоду. Что рекомендуется сделать в обязательном порядке:Колеса:Аккумулятор:Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной "незамерзайкой". Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной "незамерзайкой" лучше не пренебрегать.Кстати! После покупки следует проверить "омывайку", поместив ее в морозильник. Кроме того, обдумайте вопрос перехода на зимнее масло.Не забудьте о дворниках: при необходимости замените их новыми.Желательно также провести тщательную диагностику автомобиля!Очень важно обратить внимание на состояние расширительного бачка и обновить антифриз. Обязательно проверьте свечи, топливный фильтр, печку, состояние обеих подвесок, а также двигателя.Отполируйте фары и при необходимости замените сгоревший "ксенон".Напоминаем! В Узбекистане начали штрафовать водителей, устанавливающих Led-лампы, поэтому лучше не экспериментировать и пользоваться стандартными комплектующими.Полезные советыЗимний наборВещи, которые могут пригодиться автолюбителю в холодную погоду:Внимательное отношение к автомобилю и предусмотрительность водителя позволят не только избежать неприятных ситуаций на дороге, но и помогут машине прослужить дольше. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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автомобиль зима подготовка холода узбекистан
автомобиль зима подготовка холода узбекистан

Готовим автомобиль к зиме

16:25 07.12.2023 (обновлено: 17:17 07.12.2023)
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С учетом климатических изменений с каждым годом наступление холодов в Узбекистане становится все более непредсказуемым.
Как подготовить машину к зиме в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
Как подготовить машину к зиме в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
Несмотря на то, что зимы в стране по большей части не суровые, резкие скачки температур, утренний гололед или внезапный снегопад могут застать врасплох даже опытного водителя.
Поэтому лучше перестраховаться и подготовить "сани летом". Sputnik Узбекистан собрал чек-лист проверки готовности автомобиля к зимнему периоду.
Что рекомендуется сделать в обязательном порядке:
Колеса:
сменить резину на зимнюю (важно, чтобы резина не была "лысой");
проверить состояние тормозных колодок и заменить тормозную жидкость.
Аккумулятор:
зарядить или поменять при необходимости;
очистить клеммы.
Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной "незамерзайкой". Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной "незамерзайкой" лучше не пренебрегать.
Кстати! После покупки следует проверить "омывайку", поместив ее в морозильник. Кроме того, обдумайте вопрос перехода на зимнее масло.
Не забудьте о дворниках: при необходимости замените их новыми.
Желательно также провести тщательную диагностику автомобиля!
Очень важно обратить внимание на состояние расширительного бачка и обновить антифриз. Обязательно проверьте свечи, топливный фильтр, печку, состояние обеих подвесок, а также двигателя.
Отполируйте фары и при необходимости замените сгоревший "ксенон".
Напоминаем! В Узбекистане начали штрафовать водителей, устанавливающих Led-лампы, поэтому лучше не экспериментировать и пользоваться стандартными комплектующими.
Полезные советы
Во время мороза поднимайте дворники, чтобы они не примерзли к стеклу.
После прекращения движения дайте автомобилю "остыть" изнутри и только затем блокируйте его. Это поможет избежать примерзания дверей. Используйте резиновые коврики с высокими бортиками.
Обработайте замки водоотталкивающим, а резиновые уплотнители — смазочным силиконовым средствами.
Проведите антикоррозийную обработку кузова.
Зимний набор
Вещи, которые могут пригодиться автолюбителю в холодную погоду:
щетка со скребком для очистки стекол от снега и льда;
складная лопата;
провода для прикуривания аккумулятора;
трос для буксировки;
запас топлива;
домкрат;
не будут лишними перчатки и фонарь.
Внимательное отношение к автомобилю и предусмотрительность водителя позволят не только избежать неприятных ситуаций на дороге, но и помогут машине прослужить дольше.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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