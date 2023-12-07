https://uz.sputniknews.ru/20231207/avtomobil-podgotovka-zima-41446011.html

Готовим автомобиль к зиме

Готовим автомобиль к зиме

С учетом климатических изменений с каждым годом наступление холодов в Узбекистане становится все более непредсказуемым.

2023-12-07T16:25+0500

2023-12-07T16:25+0500

2023-12-07T17:17+0500

инфографика

зима

похолодания

автомобиль

подготовка

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Несмотря на то, что зимы в стране по большей части не суровые, резкие скачки температур, утренний гололед или внезапный снегопад могут застать врасплох даже опытного водителя.Поэтому лучше перестраховаться и подготовить "сани летом". Sputnik Узбекистан собрал чек-лист проверки готовности автомобиля к зимнему периоду. Что рекомендуется сделать в обязательном порядке:Колеса:Аккумулятор:Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной "незамерзайкой". Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной "незамерзайкой" лучше не пренебрегать.Кстати! После покупки следует проверить "омывайку", поместив ее в морозильник. Кроме того, обдумайте вопрос перехода на зимнее масло.Не забудьте о дворниках: при необходимости замените их новыми.Желательно также провести тщательную диагностику автомобиля!Очень важно обратить внимание на состояние расширительного бачка и обновить антифриз. Обязательно проверьте свечи, топливный фильтр, печку, состояние обеих подвесок, а также двигателя.Отполируйте фары и при необходимости замените сгоревший "ксенон".Напоминаем! В Узбекистане начали штрафовать водителей, устанавливающих Led-лампы, поэтому лучше не экспериментировать и пользоваться стандартными комплектующими.Полезные советыЗимний наборВещи, которые могут пригодиться автолюбителю в холодную погоду:Внимательное отношение к автомобилю и предусмотрительность водителя позволят не только избежать неприятных ситуаций на дороге, но и помогут машине прослужить дольше. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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