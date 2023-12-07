https://uz.sputniknews.ru/20231207/korporativ-povedeniye-ekspert-rekomendatsii-41441007.html
HR-эксперт: Как вести себя на корпоративе с пользой для карьеры
HR-эксперт: Как вести себя на корпоративе с пользой для карьеры
От поведения на корпоративе может зависеть дальнейшая карьера сотрудника, поэтому оно должно соответствовать занимаемой должности.
2023-12-07T22:09+0500
2023-12-07T22:09+0500
2023-12-07T22:09+0500
это интересно
мнение эксперта
корпоратив
работа
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Корпоратив – это не повод пускаться во все тяжкие. На таких мероприятиях необходимо соблюдать определенные правила поведения, рассказала радио Sputnik HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова.По ее словам, сотрудник должен вести себя на празднике в соответствии со своей должностью.Также она напомнила, что, лучше следить за количеством выпиваемого алкоголя, чтобы потом не было стыдно. Перебрав, вы рискуете наговорить лишнего, а это, в свою очередь, пагубно отразится на карьере."Алкоголь делает вас более раскованным и развязывает язык. При опьянении человек может раскрыть конфиденциальную информацию, едко шутить на тему коллег или начальства, делиться личным, сокровенным о себе. Это тоже влияет на имидж, в результате чего теряется профессиональная репутация. Одним из последствий такого поведения может стать крест на карьере. Это первое. Второе – понижение в должности. Третье – наказание деньгами, если есть система премирования. Четвертый момент – это дисциплинарные взыскания и общественное порицание", – перечислила Чурусова.Если неприятность все же случилась, вы потеряли контроль над собой и допустили какую-то оплошность, эксперт рекомендовала извиниться.По ее словам, в качестве раскаяния можно проявить общественную активность, особенно если компания занимается социальной деятельностью, например, помогает детдомам, а человек раньше в этом не участвовал. То есть искупить свое поведение корпоративной лояльностью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
корпоратив поведение карьера польза hr-эксперт
корпоратив поведение карьера польза hr-эксперт
HR-эксперт: Как вести себя на корпоративе с пользой для карьеры
От поведения на корпоративе может зависеть дальнейшая карьера сотрудника, поэтому оно должно соответствовать занимаемой должности.
Корпоратив – это не повод пускаться во все тяжкие. На таких мероприятиях необходимо соблюдать определенные правила поведения, рассказала радио Sputnik HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова.
По ее словам, сотрудник должен вести себя на празднике в соответствии со своей должностью.
"Ты приходишь на корпоративное мероприятие и ведешь себя достойно – как работник, как руководитель – исходя из той роли, которую ты играешь в компании. Чем выше позиция, тем больше рамок и ограничений накладывается на твое поведение, потому что ты становишься ролевой моделью. И даже если сотрудник занимает низкую позицию, но у него есть какие-то амбиции, он хочет повышения и больше денег, исходя из этого он определенным образом выстраивает свое поведение и общение на корпоративе", – объяснила эксперт.
Также она напомнила, что, лучше следить за количеством выпиваемого алкоголя, чтобы потом не было стыдно. Перебрав, вы рискуете наговорить лишнего, а это, в свою очередь, пагубно отразится на карьере.
"Алкоголь делает вас более раскованным и развязывает язык. При опьянении человек может раскрыть конфиденциальную информацию, едко шутить на тему коллег или начальства, делиться личным, сокровенным о себе. Это тоже влияет на имидж, в результате чего теряется профессиональная репутация. Одним из последствий такого поведения может стать крест на карьере. Это первое. Второе – понижение в должности. Третье – наказание деньгами, если есть система премирования. Четвертый момент – это дисциплинарные взыскания и общественное порицание", – перечислила Чурусова.
Если неприятность все же случилась, вы потеряли контроль над собой и допустили какую-то оплошность, эксперт рекомендовала извиниться.
По ее словам, в качестве раскаяния можно проявить общественную активность, особенно если компания занимается социальной деятельностью, например, помогает детдомам, а человек раньше в этом не участвовал. То есть искупить свое поведение корпоративной лояльностью.