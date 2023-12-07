https://uz.sputniknews.ru/20231207/korporativ-povedeniye-ekspert-rekomendatsii-41441007.html

HR-эксперт: Как вести себя на корпоративе с пользой для карьеры

HR-эксперт: Как вести себя на корпоративе с пользой для карьеры

От поведения на корпоративе может зависеть дальнейшая карьера сотрудника, поэтому оно должно соответствовать занимаемой должности.

2023-12-07T22:09+0500

2023-12-07T22:09+0500

2023-12-07T22:09+0500

это интересно

мнение эксперта

корпоратив

работа

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Корпоратив – это не повод пускаться во все тяжкие. На таких мероприятиях необходимо соблюдать определенные правила поведения, рассказала радио Sputnik HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова.По ее словам, сотрудник должен вести себя на празднике в соответствии со своей должностью.Также она напомнила, что, лучше следить за количеством выпиваемого алкоголя, чтобы потом не было стыдно. Перебрав, вы рискуете наговорить лишнего, а это, в свою очередь, пагубно отразится на карьере."Алкоголь делает вас более раскованным и развязывает язык. При опьянении человек может раскрыть конфиденциальную информацию, едко шутить на тему коллег или начальства, делиться личным, сокровенным о себе. Это тоже влияет на имидж, в результате чего теряется профессиональная репутация. Одним из последствий такого поведения может стать крест на карьере. Это первое. Второе – понижение в должности. Третье – наказание деньгами, если есть система премирования. Четвертый момент – это дисциплинарные взыскания и общественное порицание", – перечислила Чурусова.Если неприятность все же случилась, вы потеряли контроль над собой и допустили какую-то оплошность, эксперт рекомендовала извиниться.По ее словам, в качестве раскаяния можно проявить общественную активность, особенно если компания занимается социальной деятельностью, например, помогает детдомам, а человек раньше в этом не участвовал. То есть искупить свое поведение корпоративной лояльностью.

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