https://uz.sputniknews.ru/20231207/prezident-rossii-vybory-data-41444854.html

Стала известна дата выборов президента России

Стала известна дата выборов президента России

Назначение выборов главы государства по Конституции РФ относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.

2023-12-07T15:17+0500

2023-12-07T15:17+0500

2023-12-07T15:17+0500

россия

общество

политика

совет федерации федерального собрания рф

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, сообщает РИА Новости.Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.По заявлению спикера палаты Валентины Матвиенко, этим решением дается старт предвыборной кампании. Она подчеркнула, что предстоящие выборы — важнейшее политическое событие, которое во многом определит вектор развития России.Матвиенко добавила, что "от этих выборов зависит успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени".По словам сенатора, эти выборы представляют и международный интерес, поскольку Россия сегодня – один из главных архитекторов справедливого глобального будущего.Спикер подчеркнула, что задача государства — оправдать доверие общества, не допустить никаких, даже малейших нарушений, провокаций, ошибок, халатности."Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. Наш долг - такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы, они нам уже давно неинтересны", — заявила Матвиенко.В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила сенаторов за принятое решение."Спасибо вам за то, что вы обеспечили всю необходимую законодательную базу, для того, чтобы выборы были проведены достойно. Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геополитической битве", — сказала она.При этом Памфилова отметила, что избирательная система РФ обладает запасом прочности, выразив уверенность, что она справится на выборах.Памфилова подчеркнула, что впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере.Также глава комиссии добавила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования, пояснив, что речь идет о 15, 16 и 17 марта. "Это запрос наших избирателей, которые оценили эту форму голосования", — отметила она.Что касается порядка проведения выборов в новых регионах, его ЦИК утвердит после консультаций с ФСБ, Минобороны РФ и губернаторами и он, по словам Памфиловой, будет отличаться от порядка в других субъектах.Отвечая на вопрос, планируется ли применять дистанционное электронное голосование за рубежом, Памфилова сказала, что на выборах президента РФ в 2024 году дистанционное голосование за рубежом не предусмотрено, поскольку это очень рискованно.Вместе с тем, по ее словам, в ближайшее время будут разработаны критерии применения дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ в регионах. При этом главный критерий — наличие опыта проведения ДЭГ.Дистанционное голосование будет только в тех регионах, где оно уже проходило, добавила она.Как сообщили в ЦИК, Россия не откажется от зарубежных наблюдателей на президентских выборах. Предстоит подготовить порядок их деятельности.

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