https://uz.sputniknews.ru/20231207/rossiya-vdv-perevoorujeniye-lotos-41438621.html

Новейший "Лотос" – грозное орудие ВДВ России

Новейший "Лотос" – грозное орудие ВДВ России

Минобороны РФ в приоритетном порядке перевооружает ВДВ – наиболее боеспособный род войск

2023-12-07T10:08+0500

2023-12-07T10:08+0500

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россия

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Созданное для воздушно-десантных войск России самоходное, плавающее, авиадесантируемое артиллерийское орудие "Лотос" калибра 120-мм заменит систему "Нона", которая состоит на вооружении ВДВ и морской пехоты с 1991 года, и до сего дня не имеет аналогов в мире по боевой эффективности и спектру возможностей.Минобороны РФ в приоритетном порядке перевооружает ВДВ – наиболее боеспособный род войск. Четыре гвардейские дивизии и пять отдельных гвардейских бригад ВДВ, которые отважно и безупречно выполняют задачи в зоне СВО. Завершились предварительные испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос". Государственные испытания начнутся весной 2024 года. Далее – серийное производство. За первую "пятилетку" ВДВ планируют получить 750 таких машин.Плановое перевооружение ВДВ и морской пехоты повысит ударные возможности и маневренность, сохранит способность войск к воздушному (морскому) десантированию, захвату и удержанию плацдармов в тылу противника, а также опцию использования 120-мм натовских боеприпасов. Арсенал самоходного артиллерийского орудия (три в одном: миномет, пушка и гаубица) включает все типы мин для 120-мм гладкоствольных и нарезных минометов, осколочно-фугасные, активно-реактивные, а также кумулятивные снаряды, способные пробить до 600 мм брони.САО "Лотос" предназначено для поражения командных пунктов и огневых точек, бронетехники, инженерных сооружений противника в десантно-штурмовых операциях. И заметно превосходит "Нону" по дальности (до 13 км) и точности стрельбы, скорости (до 70 км/час), проходимости и защищенности. Боезапас новейшего артиллерийского орудия в два раза больше. Масса возросла до 18 тонн. Возможности "Лотоса" прирастают и за счет интеграции боевой работы с новейшей авиадесантируемой машиной управления артиллерийским огнем "Завет-Д". Артиллерийский комплекс способен также получать целеуказание от машин управления и беспилотников (Еще одна важная новация – дистанционное управление орудием (наводчик находится не в башне, а в передней части машины вместе с механиком-водителем). Подобной бронетехники и артиллерии за рубежом нет.С неба – в бойНовейшее САО "Лотос" на шасси БМД – 4М с усовершенствованной системой управления огнем, комплексом активного оптико-электронного противодействия высокоточному оружию противника, цифровым оборудованием, мощной силовой установкой (450 л. с.) – прибавит ВДВ динамики и ударного могущества на поле боя."Лотос" спроектировали таким образом, что десантироваться в машине с самолета Ил-76 могут все четыре члена экипажа (конструкция "Ноны" при приземлении позволяет находиться внутри машины только командиру и механику-водителю). Регулируемая гидропневматическая подвеска "Лотоса" позволила увеличить клиренс до 400 мм, это облегчает десантирование с военно-транспортного самолета. Запас хода САО – не менее 500 км – позволяет российским десантникам после приземления преодолеть значительное расстояние без дозаправки. Высокая автоматизация артиллерийской системы помогает командиру экипажа автономно произвести все необходимые расчеты для уничтожения целей. Угол вертикального отклонения пушки (до 80 градусов) позволяет эффективно работать в том числе и по воздушным целям. А 7,62-мм пулемет с дистанционным управлением способствует эффективному подавлению живой силы противника, который наверняка попытается помешать применению основного калибра САО "Лотос".Гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (где создан "Лотос") Антон Семеняко ранее отметил, что новое орудие для ВДВ имеет высокий уровень защищенности экипажа от пуль, осколков и мин, башня орудия может вести огонь в диапазоне 360 градусов по горизонту, САО способно поражать "шквалом огня" (это стрельба по различным баллистическим траекториям, когда выпущенные последовательно боеприпасы одновременно попадают в цель).Американский журнал National Interest сообщил, что САО "Лотос", несмотря на "цветочную красоту" названия, представляет собой грозное оружие с большими функциональными возможностями, которое станет важной вехой в процессе модернизации российской артиллерии. Вопрос издания: "Стоит ли НАТО беспокоиться?" – выглядит риторическим. Артиллерия по-прежнему доминирует на поле боя, и обеспечивает до 80 процентов от общего объема потерь противника в живой силе и технике.По аналогии с "Ноной", новейшее самоходное орудие наверняка будет востребовано и Сухопутными войсками. Значительный опыт боевого применения САО "Нона" (от горячих ущелий Афганистана в прошлом веке до холодных степей украинского ТВД сегодня) доказал высокую эффективность и надежность мобильного артиллерийского орудия. С началом серийных поставок новейших гусеничных САО, колесная "Нона" не останется в прошлом, будет эксплуатироваться в модернизированных вариантах в различных формированиях Российской армии.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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"лотос" орудие вдв россия минобороны рф