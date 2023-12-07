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https://uz.sputniknews.ru/20231207/ugarnyy-gaz-nazvany-naibolee-chastye-prichiny-otravleniy-41423831.html
Осторожно, угарный газ! Названы наиболее частые причины отравлений — видео
Осторожно, угарный газ! Названы наиболее частые причины отравлений — видео
Централизованное теплоснабжение имеется не в каждом регионе Узбекистана и приходом холодов вопрос, как согреть дом, становится одним из актуальных.
2023-12-07T10:48+0500
2023-12-07T10:48+0500
узбекистан
угарный газ
худудгазтаъминот
профилактика
профилактические работы
население
безопасность
общество
отравление газом
видео
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Обогрев помещения при помощи газовых печей — наиболее доступный и эффективный способ теплоснабжения в большинстве домохозяйств Узбекистана. Между тем, данный вид обогрева далеко небезопасен, но люди зачастую пренебрегают этим фактором. О наиболее частых причинах отравлений, связанных с угарным газом, а также о том, какие меры предпринимают на местах для предотвращения несчастных случаев Sputnik Узбекистан узнал у представителей АО "Худудгазтаъминот".
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узбекистан отравление угар угарный газ централизованное теплоснабжение приход холодов как согреть дом
узбекистан отравление угар угарный газ централизованное теплоснабжение приход холодов как согреть дом

Осторожно, угарный газ! Названы наиболее частые причины отравлений — видео

10:48 07.12.2023
© Sputnik
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Централизованное теплоснабжение имеется не в каждом регионе Узбекистана и с наступлением холодов вопрос, как обогреть дом, становится одним из актуальных.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Обогрев помещения при помощи газовых печей — наиболее доступный и эффективный способ теплоснабжения в большинстве домохозяйств Узбекистана. Между тем, данный вид обогрева далеко небезопасен, но люди зачастую пренебрегают этим фактором.
О наиболее частых причинах отравлений, связанных с угарным газом, а также о том, какие меры предпринимают на местах для предотвращения несчастных случаев Sputnik Узбекистан узнал у представителей АО "Худудгазтаъминот".
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