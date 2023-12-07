https://uz.sputniknews.ru/20231207/ugarnyy-gaz-nazvany-naibolee-chastye-prichiny-otravleniy-41423831.html

Осторожно, угарный газ! Названы наиболее частые причины отравлений — видео

Осторожно, угарный газ! Названы наиболее частые причины отравлений — видео

Централизованное теплоснабжение имеется не в каждом регионе Узбекистана и приходом холодов вопрос, как согреть дом, становится одним из актуальных.

2023-12-07T10:48+0500

2023-12-07T10:48+0500

2023-12-07T10:48+0500

узбекистан

угарный газ

худудгазтаъминот

профилактика

профилактические работы

население

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общество

отравление газом

видео

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Обогрев помещения при помощи газовых печей — наиболее доступный и эффективный способ теплоснабжения в большинстве домохозяйств Узбекистана. Между тем, данный вид обогрева далеко небезопасен, но люди зачастую пренебрегают этим фактором. О наиболее частых причинах отравлений, связанных с угарным газом, а также о том, какие меры предпринимают на местах для предотвращения несчастных случаев Sputnik Узбекистан узнал у представителей АО "Худудгазтаъминот".

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узбекистан отравление угар угарный газ централизованное теплоснабжение приход холодов как согреть дом