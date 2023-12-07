https://uz.sputniknews.ru/20231207/uzbekistan-xoloda-gotovnost-slujby-41439595.html

Как Узбекистан подготовился к холодам

Как Узбекистан подготовился к холодам

По словам представителей энергетической сферы, в хранилищах страны достаточно запасов мазута и газа, чтобы население, соцобъекты и предприятия не столкнулись с дефицитом тепла и электроэнергии.

2023-12-07T11:51+0500

2023-12-07T11:51+0500

2023-12-07T13:17+0500

узбекистан

похолодания

благоустройство

свет

газ

теплоснабжение

общество

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Узгидромет предупредил, что в Узбекистан идут холода. В четверг, 7 декабря, температура днем опустится до +9, а в субботу, 9 декабря — до +3. В следующие дни прогнозируют минусовые температуры.Учитывая, что начало недели радовало узбекистанцев ярким солнцем и дневным теплом до +20, грядущее похолодание можно считать довольно резким. В памяти еще свежи прошлогодние аномальные холода, поэтому переживания — справится ли энергетическая инфраструктура с очевидным увеличением нагрузки и готовы ли к этому службы благоустройства вполне обоснованны.Этот вопрос находится на контроле у президента. 22 ноября Шавкат Мирзиёев побывал на предприятии "Узбекнефтегаз", чтобы ознакомиться с подготовкой энергосистемы к зимнему сезону.По словам президента, в этом году на ее улучшение выделили 14,5 трлн сумов, что позволит соответствующим организациям запастись сырьем, материалами и техникой."Теперь руководителям сферы необходимо в полной мере взять ответственность на себя, все четко распланировать и обеспечить гарантированную поставку энергии", — подчеркнул Мирзиёев.Свои отчеты президенту также представили руководители "Узтрансгаз", "Худудгазтаминот", "Худудий электр станциялари", "Иссиклик электр тармоклари", сообщила пресс-служба главы государства.В этом году в Узбекистане запустили электрогенерирующие объекты мощностью 675 мегаватт. По всей стране обновили 100 подстанций, 11,5 тыс. трансформаторов и 34 тыс. км сетей.Кроме того, население и предприятия гарантированно обеспечат газом в объеме 5 млрд кубометров. Кроме того, как ранее сообщили в "Узтрансгазе", в начале ноября в газовые хранилища республики закачали более 3,4 млрд кубометров газа."Худудгазтаминот" также учел прошлогодние проблемы с газом. Так, систему его подачи стабилизировали в 1 145 махаллях республики, в частности, в Бухаре, Фергане, Андижане, Джизаке, Самарканде, Сурхандарьинской области, а также в 457 проблемных махаллях в Ташкенте и столичной области.Чтобы сократить сроки поставки и затраты на потребление сжиженного газа "Худудгазтаминот" организовало 12 газозаправочных станций вместимостью 1,5 тыс. тонн в Бахмальском, Китабском, Косонском, Гузарском, Дехканабадском, Джамбайском, Пасдаргомском, Алтынсайском, Термезском, Денауском, Бостонском районах и в городе Самарканде.Как уточнили в пресс-службе предприятия, 10,2 тыс. бытовых газовых баллонов доставили в Андижанскую, 9,6 тыс. — в Джизакскую, 6,9 тыс. — в Ташкентскую, 9,9 тыс. — в Самаркандскую, 2,8 тыс. — в Бухарскую, 2,5 тыс. — в Навоийскую, 2,2 тыс. — в Наманганскую, 2,9 тыс. — в Сурхандарьинскую, 4,5 тыс.— в Кашкадарьинскую, 3,4 тыс. — в Ферганскую, тысячу баллонов — в Хорезмскую и 500 — в Сырдарьинскую области.Между тем, в связи с приближающимся резким похолоданием, в регионах республики начали ограничивать реализацию газа на заправочных станциях. Так, 4 декабря хокимият Андижанской области сообщил, что природный газ в первую очередь будут подавать в жилые дома, школы, детсады, больницы и электрогенерирующие предприятия. При этом подачу газа на автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) ограничат, поэтому заправить автомобиль можно будет с 6.00 до 15.00.В частности, предусмотрено сокращение режима работы внешней рекламы, уличного освещения в стране на 300 тыс. кВтч. Сэкономленную электроэнергию направят бытовым потребителям.Ранее, выступая в Законодательной палате Олий Мажлиса, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов рассказал, что в случае аномальных холодов и аварийных ситуаций при необходимости будут отключать крупные предприятия или переводить их на ночной режим работы, чтобы обеспечить теплом, светом и газом жилые дома и соцобъекты.В стране создали резервы не только газа, но и мазута. Так, по словам министра, если в прошлом году в ноябре запас составлял 46 тыс. тонн мазута, то в настоящее время — 340 тыс. тонн.О подготовке к грядущим холодам рассказали и в главном управлении благоустройства столицы.При этом на весь зимний период заготовили запасы песка и соли – всего 8,4 тонн и 10,6 тонн соответственно.Там также добавили, что к работе готовы еще 13 спецмашин для обработки дорог аналогичной смесью, 49 автомашин для очистки дорог от снега, 9 погрузчиков, один снегопогрузчик, 69 самосвалов, 2 тротуароуборочные машины.Чтобы повысить эффективность техники составляют график работы пескоразбрасывателей и снегоуборочных машин.Что касается особо опасных участков дорог, например, мостов и трубопроводов, там установят 72 контейнера с песчано-соляной смесью, рассказали в управлении благоустройства.Для очистки тротуаров от снега районные управления благоустройства привлекут более 2 тыс. рабочих. В случае обильного снегопада задействуют свыше 5 тыс. сотрудников.К зимнему сезону готовились и спасательные службы. Там также добавили, что на протяжении нескольких месяцев в регионах республики проводили командно-штабные учения, непосредственно связанные с наступлением резкого похолодания.

узбекистан

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узбекистан холода готовность энергетическая сфера запасы мазут газ