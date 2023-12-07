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https://uz.sputniknews.ru/20231207/valeriy-gergiyev-uzbekistan-russkiye-sezony-41450289.html
Валерий Гергиев и оркестр Мариинки выступят в Узбекистане
Валерий Гергиев и оркестр Мариинки выступят в Узбекистане
Концертная программа завершит Международный проект "Русские сезоны", проходящий в республике.
2023-12-07T17:55+0500
2023-12-07T17:55+0500
узбекистан
россия
культура
валерий гергиев
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. 14 декабря во Дворце международных форумов "Узбекистан" выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева при участии лауреатов XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба Международного проекта "Русские сезоны".Выступление состоится в рамках торжественной церемонии закрытия Международного проекта "Русские сезоны", который в этом году впервые проходил в республике при поддержке министерств культуры Узбекистана и России.Солисты — лауреаты XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского: Зинаида Царенко, София Виланд, Семён Саломатников, Сергей Давыдченко, Максим Лисиин и Равиль Ислямов.Напомним, в Узбекистане "Русские сезоны" открылись в мае 2023 года спектаклем "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова на сцене ГАБТа имени Алишера Навои.В дальнейшем в разных городах республики состоялось около 40 мероприятий. В их числе — выставка Российского национального музея музыки "Рахманинов и Шаляпин. Параллели и пересечения", мастер-классы педагогов ГИТИСа и ВГИКа, концерт заслуженного артиста РФ, лауреата международных конкурсов Ильдара Абдразакова.Также прошли гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова и театра "Сатирикон", лекции и показы мультфильмов Студии "Союзмультфильм", серия концертов народной артистки России и республики Абхазия Хиблы Герзмава, Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.Для справки: Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции.Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей.Sputnik Узбекистан является генеральным информационным партнером "Русских сезонов".
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валерий гергиев оркестр мариинский театр концертная программа узбекистан международный проект "русские сезоны
валерий гергиев оркестр мариинский театр концертная программа узбекистан международный проект "русские сезоны

Валерий Гергиев и оркестр Мариинки выступят в Узбекистане

17:55 07.12.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГала-открытие VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Гала-открытие VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Концертная программа завершит Международный проект "Русские сезоны", проходящий в республике.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. 14 декабря во Дворце международных форумов "Узбекистан" выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева при участии лауреатов XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба Международного проекта "Русские сезоны".
Выступление состоится в рамках торжественной церемонии закрытия Международного проекта "Русские сезоны", который в этом году впервые проходил в республике при поддержке министерств культуры Узбекистана и России.
"Прозвучат сочинения Петра Чайковского, Родиона Щедрина, Жоржа Бизе и других прославленных композиторов, чьи оперы и концерты вошли в золотой фонд мирового репертуара", — говорится в сообщении.
Солисты — лауреаты XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского: Зинаида Царенко, София Виланд, Семён Саломатников, Сергей Давыдченко, Максим Лисиин и Равиль Ислямов.
Напомним, в Узбекистане "Русские сезоны" открылись в мае 2023 года спектаклем "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова на сцене ГАБТа имени Алишера Навои.
В дальнейшем в разных городах республики состоялось около 40 мероприятий. В их числе — выставка Российского национального музея музыки "Рахманинов и Шаляпин. Параллели и пересечения", мастер-классы педагогов ГИТИСа и ВГИКа, концерт заслуженного артиста РФ, лауреата международных конкурсов Ильдара Абдразакова.
Также прошли гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова и театра "Сатирикон", лекции и показы мультфильмов Студии "Союзмультфильм", серия концертов народной артистки России и республики Абхазия Хиблы Герзмава, Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.
Для справки: Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции.
Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 млн зрителей.
Sputnik Узбекистан является генеральным информационным партнером "Русских сезонов".
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