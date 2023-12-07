https://uz.sputniknews.ru/20231207/yeaes-transport-koridory-plan-razvitiye-41448061.html

Как будут развивать транспортные коридоры в ЕАЭС — подробности

Как будут развивать транспортные коридоры в ЕАЭС — подробности

Документ включает 10 мероприятий и направлен на реализацию ключевых положений транспортной политики ЕАЭС, охватывая практически все аспекты работы стран "пятерки" и Комиссии по развитию транспортной инфраструктуры.

2023-12-07T17:30+0500

2023-12-07T17:30+0500

2023-12-07T17:39+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

план

транспортный коридор

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В ЕАЭС утвердили комплексный план развития евразийских транспортных коридоров до 2025 года, сообщается на сайте ЕЭК.Документ предусматривает проведение 10-ти мероприятий и направлен на реализацию ключевых положений транспортной политики ЕАЭС, охватывая практически все аспекты работы стран "пятерки", а также Комиссии по развитию транспортной инфраструктуры.Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев подчеркнул значимость этого плана для стран Союза.План, добавили в комиссии — это логическое продолжение работы по созданию и развитию евразийских транспортных коридоров. Его разработали в соответствии с дорожной картой по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики стран ЕАЭС на 2021 – 2023 годы.Речь идет о выработке целевых индикаторов развития евразийских транспортных коридоров и подготовке паспорта этих маршрутов, выявлении и устранении "узких мест".Разработчики документа использовали информацию по каждой из стран Союза о развитии автодорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в перечень евразийских транспортных коридоров. В дальнейшем ее планируют регулярно обновлять, что позволит вести мониторинг выполнения заложенных в плане мероприятий.

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