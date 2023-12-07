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https://uz.sputniknews.ru/20231207/yeaes-transport-koridory-plan-razvitiye-41448061.html
Как будут развивать транспортные коридоры в ЕАЭС — подробности
Как будут развивать транспортные коридоры в ЕАЭС — подробности
Документ включает 10 мероприятий и направлен на реализацию ключевых положений транспортной политики ЕАЭС, охватывая практически все аспекты работы стран "пятерки" и Комиссии по развитию транспортной инфраструктуры.
2023-12-07T17:30+0500
2023-12-07T17:39+0500
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
план
транспортный коридор
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В ЕАЭС утвердили комплексный план развития евразийских транспортных коридоров до 2025 года, сообщается на сайте ЕЭК.Документ предусматривает проведение 10-ти мероприятий и направлен на реализацию ключевых положений транспортной политики ЕАЭС, охватывая практически все аспекты работы стран "пятерки", а также Комиссии по развитию транспортной инфраструктуры.Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев подчеркнул значимость этого плана для стран Союза.План, добавили в комиссии — это логическое продолжение работы по созданию и развитию евразийских транспортных коридоров. Его разработали в соответствии с дорожной картой по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики стран ЕАЭС на 2021 – 2023 годы.Речь идет о выработке целевых индикаторов развития евразийских транспортных коридоров и подготовке паспорта этих маршрутов, выявлении и устранении "узких мест".Разработчики документа использовали информацию по каждой из стран Союза о развитии автодорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в перечень евразийских транспортных коридоров. В дальнейшем ее планируют регулярно обновлять, что позволит вести мониторинг выполнения заложенных в плане мероприятий.
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еаэс развитие транспортные коридоры документ мероприятия
еаэс развитие транспортные коридоры документ мероприятия

Как будут развивать транспортные коридоры в ЕАЭС — подробности

17:30 07.12.2023 (обновлено: 17:39 07.12.2023)
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2023
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Разработанный план включает 10 мероприятий и направлен на реализацию ключевых положений транспортной политики ЕАЭС, охватывая практически все аспекты работы стран "пятерки" и Комиссии по развитию транспортной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В ЕАЭС утвердили комплексный план развития евразийских транспортных коридоров до 2025 года, сообщается на сайте ЕЭК.
Документ предусматривает проведение 10-ти мероприятий и направлен на реализацию ключевых положений транспортной политики ЕАЭС, охватывая практически все аспекты работы стран "пятерки", а также Комиссии по развитию транспортной инфраструктуры.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев подчеркнул значимость этого плана для стран Союза.
© Евразийская экономическая комиссияМинистр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2023
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
© Евразийская экономическая комиссия

"Это очень важный документ для наших стран. Он необходим для дальнейшего формирования единого транспортного пространства ЕАЭС, интеграции транспортных систем стран "пятерки" в мировую транспортную систему, реализации и развития транзитного потенциала в рамках Союза", — подчеркнул он.

План, добавили в комиссии — это логическое продолжение работы по созданию и развитию евразийских транспортных коридоров. Его разработали в соответствии с дорожной картой по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики стран ЕАЭС на 2021 – 2023 годы.
© Sputnik / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция. Иллюстративное фото
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2023
Железнодорожная сортировочная станция. Иллюстративное фото
© Sputnik / Михаил Голенков
/
Перейти в фотобанк
Речь идет о выработке целевых индикаторов развития евразийских транспортных коридоров и подготовке паспорта этих маршрутов, выявлении и устранении "узких мест".
Разработчики документа использовали информацию по каждой из стран Союза о развитии автодорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в перечень евразийских транспортных коридоров.
В дальнейшем ее планируют регулярно обновлять, что позволит вести мониторинг выполнения заложенных в плане мероприятий.
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