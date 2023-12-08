https://uz.sputniknews.ru/20231208/eaeu-afreksimbank-sotrudnichestvo-41457141.html

ЕАЭС развивает торгово-экономическое сотрудничество

ЕАЭС развивает торгово-экономическое сотрудничество

Евразийская экономическая комиссия и Афрэксимбанк договорились проводить совместные мероприятия и обмениваться информацией

2023-12-08T12:45+0500

2023-12-08T12:45+0500

2023-12-08T12:45+0500

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Евразийский экономический союз расширяет торгово-экономическое сотрудничество, сообщается на сайте ЕЭК.Организация будет взаимодействовать с Афрэксимбанком. В ходе встречи в штаб-квартире банка в Каире, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев и вице-президент Афрэксимбанка по корпоративному управлению и юридическим вопросам Джордж Эломби обсудили сотрудничество по таким направлениям, как развитие экспорта, устранение барьеров в торговле.Также речь шла о реализации кооперационных проектов с участием компаний из стран ЕАЭС и Африки и их финансировании, трансферте технологий, сопряжении платежных систем, включая активизацию расчетов в национальных валютах.По словам Глазьева, перспективными совместными проектами для компаний из государств ЕАЭС и стран Африки могут стать производство химической продукции, машин и оборудования, выращивание сельхозкультур и животноводческой продукции, их транспортировка, а также разведка, добыча и переработка полезных ископаемых, энергетика, электронные сервисы и другие.При этом, по его мнению, решение этих задач необходимо начинать с устранения "узких мест", ограничивающих торговлю между регионами.Говоря о привлечении предпринимателей государств ЕАЭС и стран Африки к реализации совместных проектов, стороны отметили важность использования в этом процессе информационных систем по поиску потенциальных партнеров и товаров, взаимного признания рейтингов, а также организации совместных евразийских бизнес-миссий в страны Африки.По итогам встречи ее участники договорились о проведении совместных мероприятий и обмене информацией, а также проработке вопросов углубления и институализации сотрудничества между ЕЭК и Афрэксимбанком.Для справки: Афрэксимбанк является панафриканским наднациональным многосторонним финансовым учреждением, уполномоченным финансировать и продвигать внутри-и внешнеафриканскую торговлю, а также ведущим региональным интеграционным банком Африки.Он играет решающую роль в поддержке создания Африканской континентальной зоны свободной торговли.

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